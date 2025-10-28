Introduzione
San Antonio e Oklahoma City continuano a rimanere imbattute, vincendo la quarta partita su quattro in questo inizio di stagione grazie ai successi su Toronto e Dallas. Un Austin Reaves da 41 punti non basta ai Lakers per evitare il ko interno con Portland, mentre i 51 di Lauri Markkanen (massimo in carriera) trascinano i Jazz al successo su Phoenix dopo un supplementare. Prima vittoria per Boston e Houston, perdono ancora Atlanta e Orlando. Strepitoso Jamal Murray (43 punti) nel successo di Denver su Minnesota, terzo successo su quattro per Golden State. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 12 partite della notte
DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS 95-116
Terzo successo consecutivo per i Cavs, che piazzano un parziale di 14-0 nel secondo quarto e non si voltano più indietro. Donovan Mitchell è totalmente immarcabile per la difesa di Detroit e chiude con 35 punti in 29 minuti, mentre i padroni di casa mandano solo quattro giocatori in doppia cifra guidati da un Cade Cunningham da 12 punti e 3/14 al tiro
PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 136-124
Senza Joel Embiid tenuto a riposo, i Sixers non perdono un colpo trascinati dalle loro guardie. Tyrese Maxey è decisivo con 43 punti di cui 8 in fila in un momento chiave del quarto periodo, mentre il rookie VJ Edgecombe ne mette altri 26. Terzo ko in fila per i Magic, a cui non bastano i 32 punti di Paolo Banchero, i 24 di Desmond Bane e i 22 di Franz Wagner
CHICAGO BULLS-ATLANTA HAWKS 128-123
Terza vittoria su tre per i Bulls, che rimontano 13 punti di svantaggio e battono Atlanta grazie a otto giocatori in doppia cifra guidati dai 21 di Ayo Dosunmu e la tripla doppia sfiorata da Nikola Vucevic (17 punti, 17 rimbalzi, 9 assist). I ritorni in campo di Kristaps Porzingis (27 punti) e Jalen Johnson (25) non servono agli Hawks per evitare il terzo ko su quattro partite disputate, nonostante i 21 punti e 17 assist di Trae Young
HOUSTON ROCKETS-BROOKLYN NETS 137-109
Primo successo stagionale per i Rockets, che si sbarazzano dei Nets in una sfida tra squadre che non avevano ancora vinto. Tari Eason è il migliore realizzatore con 22 punti seguito dai 21 di Alperen Sengun, mentre l’ex Kevin Durant ne aggiunge 19 in una sfida in cui i padroni di casa hanno toccato anche il +33. Per i Nets ci sono 21 punti di Terance Mann e 18 di Michael Porter Jr.
NEW ORLEANS PELICANS-BOSTON CELTICS 90-122
Primo successo anche per i Celtics, che passano sul campo di una New Orleans priva di Zion Williamson (problema a un piede). Anfernee Simons segna 25 punti con 6 triple e Payton Pritchard ne aggiunge 18 per confezionare un parziale di 31-4 con cui gli ospiti aprono in due la partita nel quarto periodo, rendendo inutili i 22 di Jordan Poole per i padroni di casa ancora senza vittorie
SAN ANTONIO SPURS-TORONTO RAPTORS 121-103
Gli Spurs non perdono un colpo e pareggiano la miglior partenza nella storia della franchigia vincendo la quarta gara su quattro. Victor Wembanyama, nominato giocatore della settimana per la Western Conference, confeziona una doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi e Steph Castle ne aggiunge 22, mentre agli ospiti non bastano i 25 di RJ Barrett
DALLAS MAVERICKS-OKC THUNDER 94-101
Non perde un colpo neanche OKC, che però dopo essere andata avanti di 22 punti deve faticare per resistere alla rimonta dei Mavs, tornati fino a -1 a 54 secondi dalla fine. I campioni in carica trovano però un canestro di Isaiah Hartenstein (16 punti e 12 rimbalzi) e due liberi di Shai Gilgeous-Alexander (23 punti) per resistere ai 26+11 di Anthony Davis. Serata storta per Cooper Flagg che si ferma a 2 punti con 1/9 al tiro in 31 minuti ed esce per un problema alla spalla
UTAH JAZZ-PHOENIX SUNS 138-134 OT
Lauri Markkanen realizza il suo nuovo massimo in carriera da 51 punti (ai Jazz non capitava dai tempi di Karl Malone di vedere un giocatore superare quota 50) e i Jazz rimediano al parziale di 7-0 subito negli ultimi 19 secondi dei regolamentari. Nell’overtime infatti Markkanen è glaciale (17/17 ai liberi) e Utah può godersi anche i 26 di Keyonte George e i 25 di Walker Kessler, mentre per i Suns si rivelano inutili i 34 di Devin Booker, complici le assenze di Jalen Green (bicipite femorale) e Dillon Brooks (inguine)
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 114-127
Un terzo quarto mostruoso di Jamal Murray (23 dei suoi 43 punti solo in quella frazione) e la terza tripla doppia in tre partite di Nikola Jokic (25 punti, 19 rimbalzi e 10 assist) bastano ai Nuggets per superare una versione di Minnesota priva di Anthony Edwards. Gli ospiti non vanno oltre i 25 punti di Jaden McDaniels e i 24 di Julius Randle
GOLDEN STATE WARRIORS-MEMPHIS GRIZZLIES 131-118
In una serata in cui Steph Curry segna 16 punti sono gli altri Warriors a prendersi la scena, a partire da Jonathan Kuminga (25), Brandin Podziemski (23) e Moses Moody (20 come Jimmy Butler) per la terza vittoria su quattro degli Warriors. I 23 punti di Ja Morant non bastano ai Grizzlies, che non vincono al Chase Center da sette partite consecutive (ultimo successo quattro anni fa esatti)
LOS ANGELES LAKERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 108-122
Austin Reaves è ancora una volta strepitoso e segna 41 punti, ma nessuno dei suoi compagni sostiene il suo sforzo e i Lakers privi di LeBron, Doncic, Marcus Smart e Gabe Vincent perdono in casa coi Blazers. Deni Avdija con 25 punti e Jrue Holiday con 24 guidano Portland al primo successo esterno stagionale, approfittando delle 25 palle perse forzate ai gialloviola e del pessimo 7/27 da tre dei padroni di casa
LA CLASSIFICA A EST
La strana coppia Chicago-Philadelphia continua a guardare tutti dall'altro in basso in classifica, mentre nelle retrovie Boston trova il primo successo stagionale, lasciando Indiana e Brooklyn senza successi
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio e OKC sono le uniche squadre sul 4-0 in stagione, mentre New Orleans è ancora a caccia del primo successo stagionale (che invece ha raggiunto Houston)
