Austin Reaves è ancora una volta strepitoso e segna 41 punti, ma nessuno dei suoi compagni sostiene il suo sforzo e i Lakers privi di LeBron, Doncic, Marcus Smart e Gabe Vincent perdono in casa coi Blazers. Deni Avdija con 25 punti e Jrue Holiday con 24 guidano Portland al primo successo esterno stagionale, approfittando delle 25 palle perse forzate ai gialloviola e del pessimo 7/27 da tre dei padroni di casa

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA