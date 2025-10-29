Quarta partita in stagione e quarta vittoria per i sorprendenti Sixers, a cui serve però un tempo supplementare per vincere a Washington, dove gli Wizards vanno avanti anche di 26 e nel 4° quarto sono ancora avanti di 16. Philadelphia, che ha 25 punti in 23 minuti da un Joel Embiid apparso in netto progresso dal punto di vista fisico e 39 da un Tyrese Maxey inarrestabile, rimonta e, quando Khris Middleton sbaglia il tiro della possibile vittoria allo scadere dei regolamentari, si va all’overtime, con la squadra di coach Nick Nurse ad avere la meglio

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

GUARDA I 39 PUNTI DI TYRESE MAXEY