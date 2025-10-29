Introduzione
Al Chase Center di San Francisco i Clippers crollano nel secondo tempo, dove segnano soli 30 punti totali, e Golden State ottiene una netta vittoria. Anche Sacramento crolla nell’ultimo parziale a Oklahoma City e i Thunder vincono mantenendo la loro imbattibilità, così come i Sixers, che piazzano il colpo a Washington dopo un supplementare grazie ad un Tyrese Maxey formato MVP. Il solito, inarrestabile Giannis Antetokounmpo risolve la sfida tra Bucks e Knicks, mentre a New York non basta un ottimo Jalen Brunson. Altro successo anche per Miami, che contro Charlotte trova ancora una volta un buonissimo Simone Fontecchio e vince senza troppi problemi. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-PHILADELPHIA 76ERS 134-139 (OT)
Quarta partita in stagione e quarta vittoria per i sorprendenti Sixers, a cui serve però un tempo supplementare per vincere a Washington, dove gli Wizards vanno avanti anche di 26 e nel 4° quarto sono ancora avanti di 16. Philadelphia, che ha 25 punti in 23 minuti da un Joel Embiid apparso in netto progresso dal punto di vista fisico e 39 da un Tyrese Maxey inarrestabile, rimonta e, quando Khris Middleton sbaglia il tiro della possibile vittoria allo scadere dei regolamentari, si va all’overtime, con la squadra di coach Nick Nurse ad avere la meglio
MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 144-117
La resistenza degli Hornets, in trasferta a Miami dopo la vittoria a Washington di due giorni prima, dura di fatto un quarto, perché già nel secondo parziale i padroni di casa cambiano marcia e scappano senza farsi più riprendere. Jaime Jaquez Jr. conferma il suo ottimo avvio di stagione segnando 28 punti in uscita dalla panchina, Bam Adebayo ne aggiunge 26 e sempre dalla panchina degli Heat esce anche un positivo Simone Fontecchio, protagonista con 10 punti e 3 assist. Agli Hornets serve a poco la tripla doppia sfiorata da LaMelo Ball con 20 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, frutto peraltro di una serataccia al tiro (6/18 dal campo)
MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 121-111
Sfida ad alta quota nella Eastern Conference, con Milwaukee che prende l’abbrivio decisivo nella seconda metà di gara e quindi mette al sicuro il risultato nel 4° quarto. Un 4° quarto in cui invece New York deve fare i conti con un problema fisico che prima toglie dalla partita e poi limita Jalen Brunson, fin lì assoluto protagonista con 36 punti. Il trascinatore dei Bucks, per contro, è ancora una volta un Giannis Antetokounmpo a livelli da MVP e assoluto dominatore con 37 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, 16/22 al tiro e i canestri che decidono tutto nell’ultimo parziale di gioco
OKLAHOMA CITY THUNDER-SACRAMENTO KINGS 107-101
Ci vuole uno Shai Gilgeous-Alexander da 9 punti nel solo 4° quarto e da 31 totali ai Thunder per battere una versione dei Kings più combattiva del previsto e mantenere l’imbattibilità in stagione. I Kings giocano un’ottima partita fino al 3° quarto, grazie soprattutto ad un Zach LaVine da 23 punti e 4/6 al tiro dalla lunga distanza, ma nell’ultimo parziale la difesa di Oklahoma City sale di colpi e lascia agli avversari solo 18 punti totali, risolvendo così una serata che si era fatta più complicata del previsto
GOLDEN STATE WARRIORS-L.A. CLIPPERS 98-79
I Clippers si presentano al Chase Center di San Francisco giocando un buonissimo primo tempo, soprattutto attorno a Ivica Zubac, in doppia doppia con 14 punti e 13 rimbalzi alla fine, e ad un James Harden ispirato. Dopo l’intervallo lungo, però, Golden State registra i meccanismi nella propria metà campo e tiene gli avversari a soli 30 punti segnati, mettendosi così una netta vittoria per cui bastano le buone prestazioni in attacco di Jimmy Butler (21 punti) e Steph Curry (19)
LA CLASSIFICA A EST
Un po' a sorpresa sono Sixers e Bulls a comandare per ora nella Eastern Conference, mentre Indiana e Brooklyn devono ancora trovare la loro prima vittoria in stagione
LA CLASSIFICA A OVEST
Thunder e Spurs sono ancora imbattuti nella Western Conference, ma Golden State tallona il duo di testa dopo la netta vittoria della notte sui Clippers
