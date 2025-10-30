Introduzione
Boston riscatta l’avvio di stagione complicato con una bella vittoria casalinga su Cleveland, mentre i Bulls battono anche Sacramento e continuano a non conoscere sconfitte fin qui in regular season. Atlanta perde Trae Young per infortunio nel 1° quarto ma passa a Brooklyn, stessa sorte per Dallas con Anthony Davis in casa contro i Pacers. I Lakersvincono sul campo di Minnesota grazie ad un canestro sulla sirena di uno scatenato Austin Reaves, Denver travolge i Pelicans e Houston vince in trasferta a Toronto grazie all’ottima serata del veterano Kevin Durant. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
TORONTO RAPTORS-HOUSTON ROCKETS 121-139
Tutto facile per Houston, che a Toronto concede giusto il 1° quarto ai padroni di casa, ma per il resto controlla ritmo di gioco e punteggio, ottenendo una netta vittoria in trasferta. I Rockets mandano ben sette giocatori in doppia cifra, con Kevin Durant a guidare il gruppo con 31 e Jabari Smith Jr. a seguirlo con 25. Ai Raptors non bastano i 31 di Scottie Barnes e i 29 di Brandon Ingram, che non smuovono mai la direzione presa dalla partita
BOSTON CELTICS-CLEVELAND CAVALIERS 125-105
Bella vittoria che risolleva il morale dei Celtics in questo inizio di stagione. Boston prende il volo nel 2° quarto, chiudendo il primo tempo con un devastante parziale di 20-3 che di fatto indirizza il resto della gara. Jaylen Brown (30 punti) e un eccellente Sam Hauser, che entra dalla panchina e segna 21 punti tirando 7/13 dalla lunga distanza, mentre Cleveland deve accontentarsi della doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Evan Mobley
DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 135-116
A Detroit, i Magic si illudono con una partenza promettente grazie ai soliti Paolo Banchero (24 punti) e Franz Wagner(22), ma sono i Pistons a mettere le mani sulla partita a cavallo dell’intervallo lungo e a imporre il loro stile di gioco sulle spalle di un Cade Cunningham da 30 punti e 10 assist e dai 23 dell’ex di serata Tobias Harris
BROOKLYN NETS-ATLANTA HAWKS 112-117
La buona notizia, per Atlanta, è che a Brooklyn arriva la vittoria attesa, quella meno buona è che Trae Young abbandona la partita già nel 1° quarto per un infortunio al ginocchio destro la cui entità rimane da valutare. Gli Hawks, seppure con qualche sbandamento di troppo nel secondo tempo, vincono trascinati dai 23 punti di Jalen Johnson, mentre i Nets si consolano con la prova da 32 punti e 9 rimbalzi di Michael Porter Jr.
CHICAGO BULLS-SACRAMENTO KINGS 126-113
È ancora una volta la panchina, che segna 46 punti totali, a trascinare i Bulls alla vittoria su Sacramento, con l’ex Kevin Huerter protagonista con 18 punti. Matas Buzelis, invece, parte in quintetto per Chicago e ne mette 27 per Chicago, mentre dall’altra parte gli altri ex Zach LaVine (30 punti) e DeMar DeRozan (19) non riescono a guidare i Kings al colpo in trasferta
DALLAS MAVERICKS-INDIANA PACERS 107-105
A proposito di panchine, quella di Dallas fa addirittura meglio di quella dei Bulls, con 64 punti sui 107 segnati dalla squadra e Brandon Williams (20 punti) e Dwight Powell (16) riescono a riempire il vuoto lasciato da Anthony Davis, che abbandona la gara già nel 1° quarto per un problema muscolare. I Pacers ci provano con Pascal Siakam (27 punti e 13 rimbalzi), ma la tripla della possibile vittoria, persa da Aaron Nesmith, non va
DENVER NUGGETS-NEW ORLEANS PELICANS 122-88
C’è poco da fare per i Pelicans, che a Denver reggono un tempo ma vengono travolti nel 3° quarto, in cui gli ospiti riescono a segnare solo 11 punti totali. La bella prova del rookie Jeremiah Frears (21 punti e 6 assist) non basta a New Orleans, perché dall’altra parte Nikola Jokic fa registrare la consueta tripla doppia (21 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) e conduce i Nuggets a una vittoria netta e convincente
GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI JOKIC
UTAH JAZZ-PORTLAND TRAIL BLAZERS 134-136
Ai Blazers ci vuole tutta la freddezza del veterano Jrue Holiday (27 punti e 8 assist), che nel finale segna i liberi che fermano la rimonta di Utah, per passare sul campo dei Jazz. I padroni di casa si svegliano tardi, solo nel 4° quarto, e sfiorano solamente la vittoria dopo essere andati sotto anche di 25 punti e sprecano le prestazioni da 32 punti di Lauri Markkanen e da 29 di Keyonte George
MINNESOTA TIMBERWOLVES-LOS ANGELES LAKERS 115-116
È il jumper sulla sirena finale di un Austin Reaves (28 punti e 16 assist) a regalare ai Lakers una vittoria che dopo aver subito un parziale di 14-2 negli ultimi minuti di gara sembrava essere sfuggita di mano ai gialloviola. A Minnesota, priva della sua stella Anthony Edwards, non bastano i 33 punti di Julius Randle e i 30 di Jaden McDaniels, mentre coach JJ Redick riesce ad ottenere un successo importante senza Luka Doncic e LeBron James
GUARDA IL CANESTRO DELLA VITTORIA DI REAVES
PHOENIX SUNS-MEMPHIS GRIZZLIES 113-114
A Phoenix, Devin Booker (32 punti) prova a imitare Reaves, ma la tripla che potrebbe dare la vittoria ai Suns a fil di sirena non va e Memphis, che sul possesso precedente era tornata in vantaggio grazie al canestro di un Ja Morant in buona serata con 28 punti e 7 assist, porta a casa un successo in trasferta arrivato al termine di una partita in cui le due squadre si sono alternate alla conduzione tra continui sorpassi e controsorpassi
