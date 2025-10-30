A Detroit, i Magic si illudono con una partenza promettente grazie ai soliti Paolo Banchero (24 punti) e Franz Wagner(22), ma sono i Pistons a mettere le mani sulla partita a cavallo dell’intervallo lungo e a imporre il loro stile di gioco sulle spalle di un Cade Cunningham da 30 punti e 10 assist e dai 23 dell’ex di serata Tobias Harris