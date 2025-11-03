Attorno ad un Luka Doncic alla sua prima tripla doppia stagionale (29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), i Lakers trovano le prestazioni di Austin Reaves (26 punti e 11 assist) e Jake LaRavia, autore di 25 punti in uscita della panchina, e contro Miami comandano dall’inizio alla fine. Agli Heat non basta un Jaime Jaquez Jr. ispiratissimo e autore di 31 punti e 8 rimbalzi entrando dalla panchina, mentre Simone Fontecchio litiga un po’ con il canestro (2/10) e chiude con 9 punti e 4 rimbalzi in poco meno di 19 minuti giocati

