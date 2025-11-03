Introduzione
Vittoria convincente per i Lakers, che grazie alla prima tripla doppia stagionale di Luka Doncic battono nettamente Miami. Convincente anche la vittoria dei Knicks, che infliggono a Chicago la prima sconfitta stagionale. Prima sconfitta stagionale anche per gli Spurs in trasferta a Phoenix, mentre Oklahoma City mantiene l’imbattibilità travolgendo New Orleans. Successi anche per Cleveland, che ritrova un ottimo Donovan Mitchell e batte Atlanta, e per Philadelphia, che passa senza troppi problemi a Brooklyn. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CLEVELAND CAVALIERS-ATLANTA HAWKS 117-109
Dopo una partita di stop per un problema muscolare, Donovan Mitchell torna in campo e fa la differenza nella sfida tra Cavs e Hawks con una prestazione da 37 punti e 8/15 al tiro dalla lunga distanza. Cleveland, che trova anche 19 punti e 7 rimbalzi dall’ex di serata De’Andre Hunter, inizia meglio, ma Atlanta non molla e resta in corsa quasi fino alla fine grazie soprattutto alla doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi di Jalen Johnson
OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 137-106
Non c’è davvero storia a Oklahoma City, dove i Thunder difendono senza problemi la loro imbattibilità in questa regular season e i Pelicans rimandano ancora l’appuntamento con la loro prima vittoria stagionale. I padroni di casa vanno avanti in ampia doppia cifra già nel 1° quarto, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander super efficiente con 30 punti e 8/14 al tiro, e dominano fino alla sirena finale
BROOKLYN NETS-PHILADELPHIA 76ERS 105-129
Tutto da pronostico anche a Brooklyn, dove i Sixers scappano già nel 2° quarto sulle spalle del solito Tyrese Maxey, autore di 26 punti e 7 assist, e di un eccellente Quentin Grimes, che ne manda a referto 22 e 13 uscendo dalla panchina e senza Joel Embiid battono i Nets. Cam Thomas, che chiude con 29 punti, è l’unica nota vagamente positiva per i padroni di casa, che non hanno ancora vinto una partita in questa stagione
CHARLOTTE HORNETS-UTAH JAZZ 126-103
Buona prova degli Hornets, che trovano subito il ritmo giusto grazie a Miles Bridges (29 punti) e al rookie Kon Knueppel (24) e chiudono a +23 già all’intervallo lungo, portando poi il vantaggio fino alla sirena finale. Per i Jazzservono a poco i 29 punti di Lauri Markkanen e i 25 con 7 assist di un Keyonte George che sembra sempre più sicuro nel ruolo di playmaker per Utah
TORONTO RAPTORS-MEMPHIS GRIZZLIES 117-104
I Grizzlies si presentano a Toronto senza Ja Morant, sospeso dalla franchigia dopo le dichiarazioni provocatorie nei confronti del coaching staff, giocano una buona partita sulle spalle di Jaren Jackson Jr. (20 punti e 9 rimbalzi) ma si devono arrendere in volata alle prestazioni di R.J. Barrett (26 punti) e Brandon Ingram (26) che trascinano i Raptors alla seconda vittoria consecutiva
NEW YORK KNICKS-CHICAGO BULLS 128-116
Vittoria finalmente convincente per i Knicks, che sono caldissimi da dietro la linea dei tre punti (20/42) e sotto la guida del solito Jalen Brunson (31 punti) infliggono ai Bulls la loro prima sconfitta stagionale. Chicago parte con troppa sufficienza su entrambi i lati del campo e non riesce più a rimettersi in partita nonostante la tripla doppia di un Josh Giddey da 23 punti, 12 rimbalzi e12 assist
PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 130-118
Prima sconfitta stagionale anche per gli Spurs, che a Phoenix pagano la serataccia al tiro di un Victor Wembanyama da 4/14 e soli 9 punti e non riescono mai a pareggiare l’energia dei Suns. Devin Booker, dall’altra parte, si conferma deus ex machina della squadra con 28 punti e 13 assist e i padroni di casa trovano anche ottimi riscontri dalla panchina, che chiude con 50 punti totali segnati
LOS ANGELES LAKERS-MIAMI HEAT 130-120
Attorno ad un Luka Doncic alla sua prima tripla doppia stagionale (29 punti, 11 rimbalzi e 10 assist), i Lakers trovano le prestazioni di Austin Reaves (26 punti e 11 assist) e Jake LaRavia, autore di 25 punti in uscita della panchina, e contro Miami comandano dall’inizio alla fine. Agli Heat non basta un Jaime Jaquez Jr. ispiratissimo e autore di 31 punti e 8 rimbalzi entrando dalla panchina, mentre Simone Fontecchio litiga un po’ con il canestro (2/10) e chiude con 9 punti e 4 rimbalzi in poco meno di 19 minuti giocati
LA CLASSIFICA A EST
I Bulls cadono a New York, perdono l'imbattibilità e vengono raggiungi da Philadelphia in vetta alla classifica della Eastern Conference, mentre Brooklyn è ancora in cerca della sua prima vittoria stagionale
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City rimane l'unica squadra imbattuta e comanda a Ovest, dove i Lakers continuano a scalare posizioni e ora sono terzi dietro solo ai Thunder e a San Antonio