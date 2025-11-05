Offerte Sky
NBA, i Thunder e gli altri campioni in carica che sono partiti 8-0: tutti i precedenti

Introduzione

Nella notte i Thunder hanno sbancato il campo dei Clippers, infilando così la loro 8^ vittoria consecutiva e mantenuto l’imbattibilità in questa regular season. E in precedenza era successo solo altre sette volte che la squadra campione in carica cominciasse con otto vittorie di fila, ma non sempre alla fine è arrivato il bis al termine della stagione

BOSTON CELTICS 1957-58

8-0 per iniziare la stagione

 

1/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I CELTICS

Sconfitta alle Finals

2/16
BOSTON CELTICS 1964-65

8-0 per iniziare la stagione

3/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I CELTICS

Campioni NBA

4/16
LOS ANGELES LAKERS 1987-88

8-0 per iniziare la stagione

5/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I LAKERS

Campioni NBA

1080005962
1080005962
6/16
HOUSTON ROCKETS 1994-95

8-0 per iniziare la stagione

7/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I ROCKETS

Campioni NBA

8/16
CHICAGO BULLS 1996-97

8-0 per iniziare la stagione

9/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I BULLS

Campioni NBA

10/16
LOS ANGELES LAKERS 2010-11

8-0 per iniziare la stagione

11/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I LAKERS

Eliminati al secondo turno dei playoff

12/16
GOLDEN STATE WARRIORS 2015-16

8-0 per iniziare la stagione

13/16

COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER GLI WARRIORS

Sconfitta alle Finals

14/16
OKLAHOMA CITY THUNDER 2025-26

8-0 per iniziare la stagione

15/16

COME FINIRÀ QUESTA STAGIONE PER I THUNDER?

Riusciranno Shai Gilgeous-Alexander e compagni a ripetersi? 

16/16
