Introduzione

Nella notte i Thunder hanno sbancato il campo dei Clippers, infilando così la loro 8^ vittoria consecutiva e mantenuto l’imbattibilità in questa regular season. E in precedenza era successo solo altre sette volte che la squadra campione in carica cominciasse con otto vittorie di fila, ma non sempre alla fine è arrivato il bis al termine della stagione