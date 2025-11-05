Introduzione
Nella notte i Thunder hanno sbancato il campo dei Clippers, infilando così la loro 8^ vittoria consecutiva e mantenuto l’imbattibilità in questa regular season. E in precedenza era successo solo altre sette volte che la squadra campione in carica cominciasse con otto vittorie di fila, ma non sempre alla fine è arrivato il bis al termine della stagione
Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS 1957-58
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I CELTICS
Sconfitta alle Finals
BOSTON CELTICS 1964-65
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I CELTICS
Campioni NBA
LOS ANGELES LAKERS 1987-88
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I LAKERS
Campioni NBA
HOUSTON ROCKETS 1994-95
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I ROCKETS
Campioni NBA
CHICAGO BULLS 1996-97
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I BULLS
Campioni NBA
LOS ANGELES LAKERS 2010-11
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER I LAKERS
Eliminati al secondo turno dei playoff
GOLDEN STATE WARRIORS 2015-16
8-0 per iniziare la stagione
COM’È FINITA QUELLA STAGIONE PER GLI WARRIORS
Sconfitta alle Finals
OKLAHOMA CITY THUNDER 2025-26
8-0 per iniziare la stagione
COME FINIRÀ QUESTA STAGIONE PER I THUNDER?
Riusciranno Shai Gilgeous-Alexander e compagni a ripetersi?