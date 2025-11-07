Introduzione
Una sola partita nella notte NBA, ed è una partita che regala finalmente una soddisfazione a Phoenix, che tra le mura di casa batte nettamente i Clippers. Per i Suns le buone notizie non si fermano al risultato finale della partita, perché il migliore in campo è Jalen Green, al suo debutto con la nuova maglia e già a suo agio al fianco di Devin Booker. Per i Clippers arriva invece la terza sconfitta di fila, rimediata senza Kawhi Leonard e James Harden e crollando nella seconda metà di gara
Quello che devi sapere
PHOENIX SUNS-L.A. CLIPPERS 115-102
Ci voleva una vittoria convincente per risollevare Phoenix in questo inizio di stagione davvero complicato, e la vittoria arriva nella sfida casalinga contro i Clippers. Gli ospiti, a dire la verità, partono meglio e giocano un primo tempo molto disciplinato dal punto di vista tattico e vanno all’intervallo lungo con 3 lunghezze di vantaggio. Al rientro in campo, però, i Suns cambiano proprio marcia, piazzano un parziale di 40-23 che rende il 4° quarto quasi un lungo garbage time e festeggiano la prima, promettente prova del loro nuovo backcourt
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
GREEN: IL DEBUTTO FA BEN SPERARE
Doveva ancora fare il suo debutto ufficiale con la maglia dei Suns e finalmente, smaltiti i problemi fisici che l’avevano tenuto ai box finora, Jalen Green fa il suo esordio contro i Clippers. La prova dell’ex Rockets è da subito molto solida, e si chiude con 29 punti in 23 minuti giocati tirando 6/13 dalla lunga distanza. Un inizio molto promettente, quindi, come promettente appare l’intesa di Green con il suo nuovo compagno di reparto
BOOKER NON DELUDE
Fin qui, in assenza di Green, era toccato a Devin Booker trascinare i compagni in attacco e con il debutto del suo nuovo partner nel backcourt la stella dei Suns brilla comunque con 22 punti e 7 assist, anche se la sua serata al tiro non è delle migliori con un per lui inusuale 10/22 complessivo
GLI ALTRI SUNS
Oltre al duo Green-Booker, nella bella vittoria di Phoenix ci sono anche le prestazioni positive di Mark Williams, in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi, e degli altri due titolari Grayson Allen e Royce O’Neale, bravi a sfruttare gli spazi generati dall’attenzione che la difesa dei Clippers dedica alle due stelle dei Suns e autori di prove da 18 e 17 punti
I CLIPPERS E UNA CRISI SEMPRE PIÙ VICINA
Per i Clippers, volati a Phoenix senza Kawhi Leonard, fermo per un problema alla caviglia, e James Harden, assente per motivi personali, arriva la terza sconfitta consecutiva e quello che doveva essere uno dei punti di forza della squadra, il roster molto profondo, per ora non sembra affatto produrre risultati
SI SALVA SOLO ZUBAC
L’unica nota positiva per i Clippers rimane Ivica Zubac, che si conferma a dir poco insostituibile per coach Ty Lue e anche a Phoenix è l’ultimo ad alzare bandiera bianca e porta comunque a casa una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi
LA SERATACCIA DELL’EX BEAL
È tra i più attesi, perché dopo la burrascosa chiusura della sua avventura con i Suns tornava a Phoenix da avversario e perché l’assenza di James Harden gli regala un posto in quintetto, ma la serata da ex di Bradely Beal è a dir poco disastrosa e finisce con 5 punti e un pessimo 2/14 al tiro, spesso accompagnato dall’esultanza del pubblico di casa sugli errori
