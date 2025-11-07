È tra i più attesi, perché dopo la burrascosa chiusura della sua avventura con i Suns tornava a Phoenix da avversario e perché l’assenza di James Harden gli regala un posto in quintetto, ma la serata da ex di Bradely Beal è a dir poco disastrosa e finisce con 5 punti e un pessimo 2/14 al tiro, spesso accompagnato dall’esultanza del pubblico di casa sugli errori