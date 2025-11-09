Introduzione
Dopo cinque vittorie consecutive si ferma la striscia positiva dei Lakers, battuti nettamente ad Atlanta dagli Hawks privi di tre titolari. Donovan Mitchell segna 8 dei suoi 29 punti nel finale, permettendo a Cleveland di superare Chicago in classifica. San Antonio festeggia il ritorno in campo di De'Aaron Fox (24 punti) battendo New Orleans, sesta tripla doppia in 9 partite per Nikola Jokic (31 punti, 14 rimbalzi e 14 assist) nel successo di Denver su Indiana. Philadelphia supera Toronto, Miami batte Portland anche senza i big (7 punti in 18 minuti per Simone Fontecchio). Di seguito il racconto e gli highlights di tutte le gare della notte
WASHINGTON WIZARDS-DALLAS MAVERICKS 105-111
Dallas torna a vincere dopo quattro sconfitte in fila grazie ai 30 punti realizzati da Naji Marshall e gli 8 negli ultimi 5 minuti di PJ Washington, decisivi per trovare la prima vittoria in trasferta della stagione. Gli Wizards non riescono ad approfittare delle assenze di Anthony Davis e Klay Thompson, perdendo l’ottava partita consecutiva nonostante i 25 punti di CJ McCollum (solo 2 però dopo l’intervallo)
SAN ANTONIO SPURS-NEW ORLEANS PELICANS 126-119
De’Aaron Fox festeggia il suo debutto stagionale realizzando 24 punti, seguito dalle doppie doppie di Victor Wembanyama (18 punti e 18 rimbalzi) e di Steph Castle (14 con 14 assist) per il secondo successo in fila dei nero-argento. Agli ospiti, sempre privi di Zion Williamson e Jordan Poole, non bastano i 41 punti di un infuocato Trey Murphy III (15/22 dal campo di cui 5/11 da tre) e i 18 del rookie Jeremiah Fears
CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 128-122
Serve un parziale di 12-0 ai Cavs per chiudere la partita contro i sorprendenti Bulls di questo inizio di stagione, ringraziando un indemoniato Donovan Mitchell autore di 8 punti consecutivi nello spazio di 65 secondi per chiudere a quota 29, gli stessi realizzati da De’Andre Hunter davanti ai 24 di Evan Mobley. Per i Bulls si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro, non riuscendo a capitalizzare su una partenza da 25-5 nella partita e sui 19 punti dell’ex di serata Isaac Okoro
PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 130-120
Ai 60 punti della coppia Maxey-Embiid (31 per il primo e 29 per il secondo) si aggiunge la sorprendente tripla doppia di Trendon Watford (20 punti, 17 rimbalzi e 10 assist) per superare i Raptors, avversario che lo scorso anno ha vinto tutte le 4 partite contro i Sixers. RJ Barrett e Immanuel Quickley ne mettono 22 a testa, ma non riescono ad allungare a cinque la striscia di successi consecutivi dei canadesi
ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 122-102
Dopo cinque vittorie consecutive si interrompe il momento positivo dei Lakers, battuti nettamente dagli Hawks privi di tre titolari (Trae Young, Jalen Johnson e Kristaps Porzingis tutti fuori). I padroni di casa ci mettono il doppio dell’energia guidati dai 21 punti (career-high) di Mouhamed Gueye e travolgono i gialloviola, toccando anche il +30 nel corso del match e costringendo coach JJ Redick a togliere Luka Doncic a metà terzo quarto (17 punti, 5 rimbalzi e 11 assist in meno di 27 minuti)
MIAMI HEAT-PORTLAND TRAIL BLAZERS 136-131
Partita ad alto punteggio a Miami, dove a spuntarla sono gli Heat guidati dal miglior Nikola Jovic della carriera: 29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist uscendo dalla panchina, riuscendo così a sopperire alle assenze di Tyler Herro e Bam Adebayo. Simone Fontecchio chiude con 7 punti e 1 rimbalzo nei quasi 18 minuti in cui rimane in campo (2/4 da tre), aiutando comunque i suoi a superare i 33 punti realizzati da Deni Avdija per i Blazers
DENVER NUGGETS-INDIANA PACERS 117-100
Il conto delle triple doppie di Nikola Jokic sale a 6 in 9 partite stagionali, rifilandone una da 32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist ai malcapitati Pacers. Senza Jamal Murray e Aaron Gordon nella seconda partita di un back-to-back, i Nuggets hanno anche 16 punti da Peyton Watson e 17 da Tim Hardaway Jr, mentre i Pacers martoriati dagli infortuni non vanno oltre i 25 di Aaron Nesmith e i 22 del rientrante Andrew Nembhard
LA CLIPPERS-PHOENIX SUNS 103-114
I Suns battono i Clippers per la seconda volta nel giro di tre giorni, ritrovando il successo in trasferta dopo 12 sconfitte in fila considerando anche la passata stagione. Devin Booker va a un assist dalla tripla doppia (21-10-9) e può contare su altri cinque compagni in doppia cifra, tra cui anche i 16 del rientrante Dillon Brooks. La partita di Jalen Green invece dura solo 7 minuti per un riacutizzarsi del problema al bicipite femorale che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane, ma i Suns hanno comunque la meglio sulle doppie doppie di Ivica Zubac (21 e 15 rimbalzi) e James Harden (13 con 13 assist)
LA CLASSIFICA A EST
La sconfitta di Chicago apre le porte a Detroit e Cleveland, in vetta con 7 vittorie a testa (e una sconfitta in meno per i Pistons). Miami tiene botta nonostante le assenze, Washington sempre più giù con 8 sconfitte in fila
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio e Denver approfittano del ko dei Lakers per salire alle spalle di OKC, mentre Phoenix si porta al 50% di vittorie in zona play-in, infliggendo ai Clippers il quarto ko consecutivo. Dallas lascia l’ultimo posto dove ora c’è solo New Orleans
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
