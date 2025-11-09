Il conto delle triple doppie di Nikola Jokic sale a 6 in 9 partite stagionali, rifilandone una da 32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist ai malcapitati Pacers. Senza Jamal Murray e Aaron Gordon nella seconda partita di un back-to-back, i Nuggets hanno anche 16 punti da Peyton Watson e 17 da Tim Hardaway Jr, mentre i Pacers martoriati dagli infortuni non vanno oltre i 25 di Aaron Nesmith e i 22 del rientrante Andrew Nembhard

