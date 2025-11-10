Introduzione
Nottata di colpi in trasferta in NBA. Detroit, trascinata da Cade Cunningham, passa a Philadelphia e si confermacapolista a Est. Successo esterno in volata anche per i Celtics, che vincono a Orlando, mentre Kevin Durant vince il confronto diretto con Giannis Antetokounmpo e guida i Rockets alla vittoria a Milwaukee. Tutto facile per i Knicks nel derby con i Nets e per i Thunder a Memphis, così come per Golden State con Indiana e per Minnesota a Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
MILWAUKEE BUCKS-HOUSTON ROCKETS 115-122
Ci pensa ancora una volta Kevin Durant, autore di una prova da 31 punti e 7 assist con 11/15 dal campo e il canestro che nel finale in volata lancia i Rockets, a decidere una sfida molto tirata. Houston ha anche 23 punti, 11 rimbalzi e 7 assist da Alperen Sengun, mentre a Milwaukee non bastano il solito Giannis Antetokounmpo (37 punti e 8 rimbalzi) e un Ryan Rollins (19 punti e 5 assist) sempre più convincente per evitare la sconfitta casalinga
NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 134-98
Come da previsioni, il derby di New York si conferma a senso unico, perché i Knicks scappano già nel 1° quarto e poi dominano fino alla sirena finale, concedendo ampio spazio anche alla loro panchina. Karl-Anthony Towns (28 punti e 12 rimbalzi) è il migliore in campo per i suoi, mentre per Brooklyn l’unico a salvarsi, almeno dal punto di vista della prestazione individuale, è ancora una volta Michael Porter Jr., autore di 25 punti
ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS 107-111
Sono le triple di Derrick White (21 punti) e del panchinaro Jordan Walsh nel finale a regalare ai Celtics il colpo in trasferta a Orlando al termine di una partita combattutissima. Boston ha anche 27 punti da Jaylen Brown e 25 da un ottimo Anfernee Simons in entrata dalla panchina, mentre i Magic non sfruttano a dovere i 28 punti di Paolo Bancheroe i 20 a testa di Franz Wagner e Jalen Suggs, bloccandosi in attacco nel finale punto a punto
MEMPHIS GRIZZLIES-OKLAHOMA CITY THUNDER 100-114
10^ vittoria stagionale per i Thunder, che a Memphis giocano un primo tempo un po’ pigro, vanno sotto di 11 ma al rientro in campo dopo l’intervallo lungo cambiano marcia e battono con agio i Grizzlies. Normale serata da dominatore per Shai Gilgeous-Alexander, che segna 22 dei suoi 35 punti proprio nella seconda metà di gara, e ottima prova anche di Chet Holmgrren (21 punti e 7 rimbalzi) per OKC, mentre tra i padroni di casa nessuno sfonda il muro dei 20 punti segnati e la crisi che coinvolge Ja Morant e compagni si fa sempre più evidente
PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 108-111
Cade Cunningham gioca un’altra partita da leader nel suo eccellente avvio di stagione, chiude in doppia doppia con 26 punti e 11 assist e segna il canestro con fallo subito e libero realizzato che nel finale tiratissimo conferma Detroit capolista della Eastern Conference. I Pistons hanno anche 21 punti e 16 rimbalzi da Jalen Duren, mentre ai Sixers, in campo senza Joel Embiid, non basta un’altra grande prestazione da 33 punti e 7 assist di Tyrese Maxey
GOLDEN STATE WARRIORS-INDIANA PACERS 114-83
Anche senza Steph Curry, fermo ormai da tre partite per un’influenza, gli Warriors non hanno problemi a battere un’Indiana davvero deludente, provata dalle tante, pesanti assenze e che non riesce mai davvero ad entrare in partita. Per Golden State sono sette i giocatori ad andare in doppia cifra, con Jimmy Butler che ne mette 21 con anche 9 rimbalzi e 7 assist in 30 minuti giocati
SACRAMENTO KINGS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-144
Nessun problema nemmeno per Minnesota, che a Sacramento trova 26 punti da Anthony Edwards e una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi da parte di Rudy Gobert e passeggia sui Kings. I padroni di casa restano in partita giusto per il 1° quarto, ma i 26 punti segnati da Zach LaVine, tra gli ex di serata, e i 22 di DeMar DeRozan alla fine servono a poco o nulla
LA CLASSIFICA A EST
Detroit passa sul campo dei Sixers e si conferma capolista della Eastern Conference, mente per Indiana, reduce dal viaggio alle Finals, il record si fa sempre più preoccupante
LA CLASSFICA A OVEST
OKC rimane capolista solitaria a Ovest, ma Houston e Minnesota cominciano a recuperare terreno tra le inseguitrici degli imprendibili Thunder
