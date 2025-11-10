Ci pensa ancora una volta Kevin Durant, autore di una prova da 31 punti e 7 assist con 11/15 dal campo e il canestro che nel finale in volata lancia i Rockets, a decidere una sfida molto tirata. Houston ha anche 23 punti, 11 rimbalzi e 7 assist da Alperen Sengun, mentre a Milwaukee non bastano il solito Giannis Antetokounmpo (37 punti e 8 rimbalzi) e un Ryan Rollins (19 punti e 5 assist) sempre più convincente per evitare la sconfitta casalinga

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA