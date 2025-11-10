Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

NBA, risultati della notte: Detroit passa a Philadelphia, vittorie per Rockets e Celtics

NBA
©Getty

Introduzione

Nottata di colpi in trasferta in NBADetroit, trascinata da Cade Cunningham, passa a Philadelphia e si confermacapolista a Est. Successo esterno in volata anche per i Celtics, che vincono a Orlando, mentre Kevin Durant vince il confronto diretto con Giannis Antetokounmpo e guida i Rockets alla vittoria a Milwaukee. Tutto facile per i Knicks nel derby con i Nets e per i Thunder a Memphis, così come per Golden State con Indiana e per Minnesota a SacramentoTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

MILWAUKEE BUCKS-HOUSTON ROCKETS 115-122

Ci pensa ancora una volta Kevin Durant, autore di una prova da 31 punti e 7 assist con 11/15 dal campo e il canestro che nel finale in volata lancia i Rockets, a decidere una sfida molto tirata. Houston ha anche 23 punti, 11 rimbalzi e 7 assist da Alperen Sengun, mentre a Milwaukee non bastano il solito Giannis Antetokounmpo (37 punti e 8 rimbalzi) e un Ryan Rollins (19 punti e 5 assist) sempre più convincente per evitare la sconfitta casalinga

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/10

NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 134-98

Come da previsioni, il derby di New York si conferma a senso unico, perché i Knicks scappano già nel 1° quarto e poi dominano fino alla sirena finale, concedendo ampio spazio anche alla loro panchina. Karl-Anthony Towns (28 punti e 12 rimbalzi) è il migliore in campo per i suoi, mentre per Brooklyn l’unico a salvarsi, almeno dal punto di vista della prestazione individuale, è ancora una volta Michael Porter Jr., autore di 25 punti

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

2/10
pubblicità

ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS 107-111

Sono le triple di Derrick White (21 punti) e del panchinaro Jordan Walsh nel finale a regalare ai Celtics il colpo in trasferta a Orlando al termine di una partita combattutissima. Boston ha anche 27 punti da Jaylen Brown e 25 da un ottimo Anfernee Simons in entrata dalla panchina, mentre i Magic non sfruttano a dovere i 28 punti di Paolo Bancheroe i 20 a testa di Franz Wagner e Jalen Suggs, bloccandosi in attacco nel finale punto a punto

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

3/10

MEMPHIS GRIZZLIES-OKLAHOMA CITY THUNDER 100-114

10^ vittoria stagionale per i Thunder, che a Memphis giocano un primo tempo un po’ pigro, vanno sotto di 11 ma al rientro in campo dopo l’intervallo lungo cambiano marcia e battono con agio i Grizzlies. Normale serata da dominatore per Shai Gilgeous-Alexander, che segna 22 dei suoi 35 punti proprio nella seconda metà di gara, e ottima prova anche di Chet Holmgrren (21 punti e 7 rimbalzi) per OKC, mentre tra i padroni di casa nessuno sfonda il muro dei 20 punti segnati e la crisi che coinvolge Ja Morant e compagni si fa sempre più evidente

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

4/10
pubblicità

PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 108-111

Cade Cunningham gioca un’altra partita da leader nel suo eccellente avvio di stagione, chiude in doppia doppia con 26 punti e 11 assist e segna il canestro con fallo subito e libero realizzato che nel finale tiratissimo conferma Detroit capolista della Eastern Conference. I Pistons hanno anche 21 punti e 16 rimbalzi da Jalen Duren, mentre ai Sixers, in campo senza Joel Embiid, non basta un’altra grande prestazione da 33 punti e 7 assist di Tyrese Maxey

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

5/10

GOLDEN STATE WARRIORS-INDIANA PACERS 114-83

Anche senza Steph Curry, fermo ormai da tre partite per un’influenza, gli Warriors non hanno problemi a battere un’Indiana davvero deludente, provata dalle tante, pesanti assenze e che non riesce mai davvero ad entrare in partita. Per Golden State sono sette i giocatori ad andare in doppia cifra, con Jimmy Butler che ne mette 21 con anche 9 rimbalzi e 7 assist in 30 minuti giocati

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

6/10
pubblicità

SACRAMENTO KINGS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 117-144

Nessun problema nemmeno per Minnesota, che a Sacramento trova 26 punti da Anthony Edwards e una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi da parte di Rudy Gobert e passeggia sui Kings. I padroni di casa restano in partita giusto per il 1° quarto, ma i 26 punti segnati da Zach LaVine, tra gli ex di serata, e i 22 di DeMar DeRozan alla fine servono a poco o nulla

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

7/10

LA CLASSIFICA A EST

Detroit passa sul campo dei Sixers e si conferma capolista della Eastern Conference, mente per Indiana, reduce dal viaggio alle Finals, il record si fa sempre più preoccupante 

8/10
pubblicità

LA CLASSFICA A OVEST

OKC rimane capolista solitaria a Ovest, ma Houston e Minnesota cominciano a recuperare terreno tra le inseguitrici degli imprendibili Thunder

9/10

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Questa notte alla 1.00 su Sky Sport Basket diretta della sfida tra Wizards Pistons con commento in lingua originale

 

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT

 

10/10
pubblicità