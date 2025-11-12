Introduzione
Contro i Celtics, Philadelphia vince in rimonta grazie ad un canestro su rimbalzo offensivo di Kelly Oubre Jr. e si mantiene nelle zone alte della Eastern Conference. Zone alte dove si trova anche New York, che in casa contro Memphis ha vita facile. Vita facile anche per i Thunder, che travolgono Golden State nonostante il rientro di Steph Curry per gli Warriors. Convincente vittoria di Toronto a Brooklyn, mentre Denver sbanca Sacramento accelerando nel 4° quarto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 109-119
A Brooklyn i Raptors vincono la loro 5^ partita nelle ultime 6 giocate dominando a rimbalzo, 50-36 il conteggio complessivo, e mandando tutto il quintetto iniziale in doppia cifra con Brandon Ingram (25 punti) e Immanuel Quickley (24) a condurre il gruppo. Altra serata amara invece per i Nets, che si possono consolare con i progressi mostrati in campo dal rookie Egor Demin, autore di una prova da 16 punti e 5 assist
NEW YORK KNICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 133-120
Tutto facile per i Knicks, che, come da pronostico, battono Memphis ottenendo la loro 5^ vittoria consecutiva e mantenendo l’imbattibilità in casa in questa stagione. New York trova la doppia doppia da 32 punti e 10 assist di un ispirato Jalen Brunson, che tira anche 6/9 dalla lunga distanza, e mette le mani sulla partita già nel primo tempo. I Grizzlies, dall’altra parte, pagano soprattutto le 22 palle perse e l’ennesima serata complicata di Ja Morant, che va in doppia doppia con 16 punti e 10 assist ma tira 4/14 dal campo e da solo perde ben 6 palloni
PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS 102-100
È un canestro di Kelly Oubre Jr. (12 punti e 7 rimbalzi), bravissimo a correggere l’errore al tiro di un Justin Edwardsfin lì scatenato e protagonista della rimonta dei suoi con 22 punti e 5 triple, a regalare ai Sixers il vantaggio che si rivelerà poi decisivo a 8.7 secondi dalla fine. Prima Derrick White (18 punti e 7 assist) e poi Neemias Queta (8 punti e 10 rimbalzi) hanno infatti la possibilità di vincere la partita o quantomeno mandare tutti al supplementare, ma i loro tentativi non vanno a bersaglio e Boston perde nonostante i 24 punti di Jaylen Brown
OKLAHOMA CITY THUNDER-GOLDEN STATE WARRIORS 126-102
Nella trasferta di Oklahoma City gli Warriors recuperano Steph Curry, che però incappa in una serataccia al tiro con 4/14 e solo 11 punti segnati, ma i Thunder ribadiscono la loro superiorità con una vittoria mai apparsa in dubbio fin dalla palla a due. I padroni di casa chiudono già a +19 all’intervallo lungo e controllano nella seconda metà della partita, passeggiando con la doppia doppia da 28 punti e 11 assist di Shai Gilgeous-Alexander e quella da 23 punti e 11 di Chet Holmgren
UTAH JAZZ-INDIANA PACERS 152-128
Partita a punteggio alto a Salt Lake City, dove le difese non brillano per entrambe le squadre e i Jazz si dimostrano più svelti nell’adattarsi al ritmo complessivo della gara, prendendo quindi il largo nella sua fase centrale. Lauri Markkanenchiude da miglior marcatore con 35 punti e il rookie Ace Bailey ne mette 20 per i padroni di casa, mentre dall’altra parte i 27 di Pascal Siakam e i 25 di Andrew Nembhard servono poco a Indiana, che colleziona la sua 10^ partita in 11 partite in questo difficilissimo inizio di stagione per i vicecampioni NBA
SACRAMENTO KINGS-DENVER NUGGETS 108-122
Basta un’accelerata nel 4° quarto ai Nuggets per passare a Sacramento. Serata di consueto dominio per Nikola Jokic, che chiude con 35 punti, 15 rimbalzi e 7 assist tirando con un eccezionale 16/19 dal campo e in uscita dalla panchinaDenver trova anche 14 punti da Bruce Brown e 10 con 7 rimbalzi dall’ex della partita Jonas Valanciunas. I Kings giocano una buona gara fino al crollo nell’ultimo parziale, e l’altro ex di serata Russell Westbrook regala una prestazione alla Russell Wesbrook con 14 punti, 11 assist e 8 rimbalzi ma solo 3/12 al tiro
LA CLASSIFICA A EST
New York batte Memphis e tallona Detroit nella corsa al primo posto a Est, mentre la sconfitta a Salt Lake City condanna i Pacers all'ultimo posto della classifica in coabitazione con Washington e Brooklyn
LA CLASSIFICA A OVEST
Non si arresta la corsa solitaria dei Thunder, sempre primi a Ovest, mentre Denver aggancia San Antonio al secondo posto e i Grizzlies scivolano sempre più in basso
