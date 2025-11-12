È un canestro di Kelly Oubre Jr. (12 punti e 7 rimbalzi), bravissimo a correggere l’errore al tiro di un Justin Edwardsfin lì scatenato e protagonista della rimonta dei suoi con 22 punti e 5 triple, a regalare ai Sixers il vantaggio che si rivelerà poi decisivo a 8.7 secondi dalla fine. Prima Derrick White (18 punti e 7 assist) e poi Neemias Queta (8 punti e 10 rimbalzi) hanno infatti la possibilità di vincere la partita o quantomeno mandare tutti al supplementare, ma i loro tentativi non vanno a bersaglio e Boston perde nonostante i 24 punti di Jaylen Brown

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA