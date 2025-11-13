Introduzione
A Oklahoma City i Lakers vengono annientati dalla perfetta macchina da pallacanestro rappresentata dai Thunder, mentre Detroit, senza i titolari, batte Chicago e continua a rimanere in vetta a Est. Steph Curry guida Golden State alla vittoria a San Antonio nonostante la tripla doppia di Victor Wembanyama, mentre il ciclone Nikola Jokic si abbatte sui Clippers. Colpi in trasferta per Cleveland a Miami, dove Simone Fontecchio continua a dare un ottimo contributo in uscita dalla panchina, e per Atlanta a Sacramento. Anche i Magic piazzano un colpo importante, infliggendo ai Knicks la prima sconfitta casalinga stagionale. Tutto facile per Houston e Boston contro Washington e Memphis. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CHARLOTTE HORNETS-MILWAUKEE BUCKS 111-100
A Charlotte non c’è Giannis Antetokounmpo, fermo per un problema al tendine, e i Bucks cadono nonostante le buone prove di Ryan Rollins (25 punti) e Myles Turner (21). Agli Hornets, invece, mancano ancora LaMelo Ball e Brandon Miller, ma Miles Bridges (20 punti) e i due rookie Kon Knueppel (16 punti) e Ryan Kalkbrenner (17 punti e 9 rimbalzi) trascinano i compagni alla vittoria, interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive
DETROIT PISTONS-CHICAGO BULLS 124-113
Nessun problema per i Pistons, che contro Chicago dominano fin dall’inizio e poi controllano gioco e punteggio, infilando la sesta vittoria consecutiva e mantenendo così la vetta della classifica della Eastern Conference. Detroit lascia a riposo praticamente tutti i titolari, ma trova le ottime serate di Paul Reeed, autore di 28 punti, 13 rimbalzi e 6 assist, e Duncan Robinson, che segna 23 punti con 7/10 da tre. I Bulls si consolano con la crescita di Matas Buzelis, migliore dei suoi con 21 punti e 14 rimbalzi
NEW YORK KNICKS-ORLANDO MAGIC 107-124
La prima sorpresa della notte arriva dal Madison Square Garden, dove i Magic perdono Paolo Banchero, uscito per un problema muscolare e assente in tutto il secondo tempo, ma giocano una grande gara e infliggono ai Knicks la prima sconfitta casalinga stagionale. A trascinare Orlando ci pensa un Franz Wagner da 28 punti e 9 rimbalzi, ben supportato da Desmond Bane (22 punti e 8 rimbalzi). Serata da dimenticare invece per New York, che nel finale vede anche uscire dal campo Jalen Brunson (31 punti) dopo un infortunio alla caviglia destra la cui entità rimane ora da valutare
BOSTON CELTICS-MEMPHIS GRIZZLIES 131-95
Serata di pieno relax per i Celtics, che approfittano della piena crisi e delle tante assenze in casa Memphis per ottenere una larghissima vittoria. A spingere Boston è l’ottima prova del backcourt, con Payton Pritchard autore di 24 punti con 5/10 al tiro dalla lunga distanza e Derrick White a chiudere a quota 20 in una partita in cui il risultato non sembra mai davvero in discussione
MIAMI HEAT-CLEVELAND CAVALIERS 116-130
I Cavs, falcidiati dagli infortuni, si prendono una pronta rivincita dopo la sconfitta al supplementare subita lunedì e questa volta sbancano Miami grazie ad un eccellente secondo tempo. Jarrett Allen (30 punti e 10 rimbalzi) e De’Andre Hunter (21 punti) sono i migliori per Cleveland, mentre gli Heat calano nettamente dopo l’intervallo lungo e non sfruttano la buona serata di Norman Powell (27 punti). Ennesima buona prestazione invece per Simone Fontecchio, che in 19 minuti in campo segna 13 punti e strappa 4 rimbalzi
HOUSTON ROCKETS-WASHINGTON WIZARDS 135-112
Come da pronostici, la sfida tra Rockets e Wizards si conferma a senso unico, con i padroni di casa che chiudono a +27già al termine del primo tempo e usano la seconda metà di gara per dare un po’ di minuti ai panchinari. Kevin Durant è il migliore per Houston con 23 punti, mentre Reed Sheppard interpreta al meglio il ruolo di sesto uomo mettendone 21 in 25 minuti. La nota lieta per Washington sta nella consistenza mostrata da Alex Sarr, in doppia doppia con 25 punti e 11 rimbalzi
NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 117-125
Continua l’inizio di stagione difficilissimo dei Pelicans, che cadono anche in casa di fronte ad un avversario tutto sommato abbordabile come Portland. I Blazers alzano il ritmo nel secondo tempo e piazzano il colpo in trasferta grazie alle ottime prestazioni di Shaedon Sharpe (35 punti) e Deni Avdija (32), mentre a New Orleans non bastano i 26 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Derik Queen
SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 120-125
Nel secondo tempo della sfida tra Spurs e Warriors va in scena l’ennesima puntata dello Steph Curry Show, con la stella di Golden State che segna 22 punti nel solo 3° quarto e 29 dei suoi 46 totali dopo l’intervallo lungo, trascinando i compagni ad una vittoria importante per il morale e per la classifica. A San Antonio, invece, non basta la quarta tripla doppia nella carriera di Victor Wembanyama, autore di 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, perché nella seconda metà di gara i padroni di casa abbassano la guardia in difesa e concedono ben 76 punti agli avversari
DALLAS MAVERICKS-PHOENIX SUNS 114-123
I Suns capitalizzano sulla profonda crisi dei Mavs, giocano una gara solida trascinati dal solito Devin Booker (26 punti e 9 assist) e a Dallas ottengono la loro quarta vittoria consecutiva. Ai padroni di casa, invece, non basta ridurre lo svantaggio in doppia cifra ad un solo possesso nel finale, e la buona serata di Brandon Williams, migliore dei suoi con 17 punti e 9 assist, serve solo a illudere il frustratissimo pubblico dell’American Airlines Center
OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS 121-92
Altra vittoria di peso e di personalità per Oklahoma City, che tra le mura di casa annienta i Lakers già nel primo tempo, andando all’intervallo in vantaggio con un assai eloquente 70-38. Shai Gilgeous-Alexander sfiora la doppia doppia con 30 punti e 9 assist, ma sono tutti i Thunder a girare alla perfezione, anche in difesa, dove Luka Doncic (19 punti e 7/20 al tiro) e Austin Reaves (13 e 4/12) passano davvero una brutta serata
SACRAMENTO KINGS-ATLANTA HAWKS 100-133
Altra pesantissima sconfitta, la nona in dodici gare, per Sacramento, che in casa viene letteralmente annientata dagli Hawks, sempre privi di Trae Young, che mandano ben otto giocatori in doppia cifra con Jalen Johnson che sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Nel disastro dei Kings, l’unico che sembra avere la voglia di provare a invertire la rotta è Keon Ellis, che entra dalla panchina e segna 20 punti
L.A. CLIPPERS-DENVER NUGGETS 116-130
Sui Clippers, già sull’orlo di una crisi di nervi e anche tattica e tecnica, si abbatte il ciclone Nikola Jokic. Il serbo gioca una partita a dir poco strepitosa, e dopo qualche tentennamento nel 2° quarto guida i suoi alla vittoria con 55 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 18/23 al tiro. I padroni di casa pagano le molte assenze e un atteggiamento davvero troppo pigro su entrambi i lati del campo e i 23 punti di James Harden servono a poco o nulla, perché senza nemmeno lottare i Clippers incappano nella sesta sconfitta consecutiva
