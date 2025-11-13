Sui Clippers, già sull’orlo di una crisi di nervi e anche tattica e tecnica, si abbatte il ciclone Nikola Jokic. Il serbo gioca una partita a dir poco strepitosa, e dopo qualche tentennamento nel 2° quarto guida i suoi alla vittoria con 55 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 18/23 al tiro. I padroni di casa pagano le molte assenze e un atteggiamento davvero troppo pigro su entrambi i lati del campo e i 23 punti di James Harden servono a poco o nulla, perché senza nemmeno lottare i Clippers incappano nella sesta sconfitta consecutiva

