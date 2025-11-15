Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo (25 punti, 7 rimbalzi e 18 assist) e si prende la rivincita su Charlotte, contro cui aveva perso due giorni fa. Kon Knueppel, stellina liceale proprio a Milwaukee, ne mette 32 per il suo nuovo massimo stagionale e forza un tempo supplementare, nel quale però i Bucks hanno vita facile vincendolo per 18-5 complici i 29 di Kyle Kyzma, rendendo inutili i 32 di Miles Bridges e i 16 con 10 assist di LaMelo Ball

