Nottata da 9 partite valide anche per la NBA Cup, con diverse squadre salite sul 2-0 di record. Steph Curry concede il bis a San Antonio, mettendone 49 per battere di nuovo gli Spurs rimontando nel finale. Detroit vince la nona partita consecutiva pur senza quattro titolari, superando Philadelphia davanti al proprio pubblico. Vittoria anche per New York che supera Miami (9 punti per Simone Fontecchio), a Milwaukee serve un supplementare per avere ragione di Charlotte. I Lakers passano facilmente a New Orelans, mentre un James Harden "vintage" da 41 punti in tripla doppia spinge i Clippers al successo a Dallas dopo due overtime. Di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 140-132
In assenza di Jalen Brunson, fermato da una distorsione alla caviglia, il resto dei Knicks sale di livello, a partire dall’altra stella Karl-Anthony Towns (39 punti) e dal miglior Landry Shamet della carriera (36 uscendo dalla panchina). Al massimo stagionale dei padroni di casa contribuiscono anche i 25 punti di Jordan Clarkson e la prima tripla doppia stagionale di Josh Hart (12 punti, 12 rimbalzi e 10 assist), sopperendo anche all’assenza di OG Anunoby uscito dopo due minuti per un infortunio al bicipite femorale. Agli Heat non bastano i 38 punti (massimo stagionale) di Norman Powell, mentre Simone Fontecchio si ferma a 9 punti con 3/7 dall’arco in poco meno di 15 minuti
ORLANDO MAGIC-BROOKLYN NETS 105-98
I Magic, privi di Paolo Banchero, devono dare fondo alla loro difesa per avere ragione dei Nets, arrivati a +4 a 2:37 dalla fine. Da lì in poi però un parziale di 11-0 chiude i conti in favore dei padroni di casa, guidati dai 25 punti di Franz Wagner e dai 22 con 9 rimbalzi di Tristan Da Silva per rispondere ai 24 di Michael Porter Jr. Per Orlando è la seconda vittoria in NBA Cup, mentre Brooklyn perde la seconda su due
DETROIT PISTONS-PHILADELPHIA 76ERS 114-105
Non si ferma più la marcia dei Pistons, che conquistano la nona vittoria consecutiva (non accadeva dal 2008) pur dovendo fare a meno di quattro titolari come Cade Cunningham, Tobias Harris, Ausar Thompson e Jalen Duren. I padroni di casa cambiano marcia nell’ultimo quarto vinto 26-15, propiziato da un canestro da metà campo sulla sirena del terzo quarto di Daniss Jenkins, autore di 19 punti dietro solo ai 21 di Javonte Green. Ai Sixers, privi di Joel Embiid, non bastano i 31 di Tyrese Maxey lasciato troppo solo dai compagni nel finale di partita
HOUSTON ROCKETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 140-116
Terzo successo in fila per i Rockets, a cui bastano 30 punti di Kevin Durant e una tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun (25 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) per avere ragione dei Blazers, salendo a un record di 1-1 in NBA Cup. Gli ospiti commettono 20 palle perse tramutate in 30 punti dai texani, senza andare oltre i 22 punti con 10 rimbalzi di Deni Avdija
MILWAUKEE BUCKS-CHARLOTTE HORNETS 147-134 OT
Milwaukee ritrova Giannis Antetokounmpo (25 punti, 7 rimbalzi e 18 assist) e si prende la rivincita su Charlotte, contro cui aveva perso due giorni fa. Kon Knueppel, stellina liceale proprio a Milwaukee, ne mette 32 per il suo nuovo massimo stagionale e forza un tempo supplementare, nel quale però i Bucks hanno vita facile vincendolo per 18-5 complici i 29 di Kyle Kyzma, rendendo inutili i 32 di Miles Bridges e i 16 con 10 assist di LaMelo Ball
MINNESOTA TIMBERWOLVES-SACRAMENTO KINGS 124-110
I Kings rimangono in partita per tre quarti grazie ai 34 punti con 11 rimbalzi di Domantas Sabonis e la 205^ tripla doppia della carriera di Russell Westbrook (13 punti, 10 rimbalzi e 14 assist), ma devono arrendersi di nuovo ai T’Wolves subendo la quinta sconfitta in fila. I padroni di casa scappano via in un ultimo quarto vinto per 32-19 con 30 punti di Anthony Edwards, 25 di Julius Randle e 20 di Donte DiVincenzo, conquistando il quarto successo consecutivo e il secondo in NBA Cup
NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES LAKERS 104-118
Seconda vittoria su due in NBA Cup anche per i Lakers, che si godono le ottime prestazioni di Luka Doncic (24 punti e 12 assist), Austin Reaves (31) e Deandre Ayton (20+16 con 10/11 al tiro) per avere ragione dei Pelicans. I 35 punti di Trey Murphy III non bastano per evitare la quarta sconfitta consecutiva, finendo a -22 in apertura di ripresa e tornando al massimo fino a -8 nel quarto periodo, ma senza impensierire davvero i gialloviola
DALLAS MAVERICKS-LA CLIPPERS 127-133 2OT
Servono due overtime per decidere la sfida tra Mavs e Clippers, risolta alla fine in favore degli ospiti trascinati da una versione vintage di James Harden. Il Barba sente aria texana e torna ai suoi fasti di Houston firmando la sua 82^ tripla doppia della carriera con 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, mettendone 10 nei supplementari per interrompere una striscia di sei sconfitte in fila, complici anche i 27+11 di Ivica Zubac. A Dallas non bastano i 28 di Naji Marshall e di D’Angelo Russell dalla panchina per evitare il settimo ko nelle ultime otto
SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 108-109
Dopo quella di due giorni fa, Spurs e Warriors danno vita ad un’altra partita intensa e combattuta, risolta ancora una volta da uno strepitoso Steph Curry. Il due volte MVP, dopo i 46 dell’ultimo match tra le due squadre, fa addirittura meglio mettendone 49, tra cui i due tiri liberi del sorpasso a 6 secondi dalla fine prima dell’ultimo errore di De’Aaron Fox sulla sirena. Victor Wembanyama dà vita a una battaglia serratissima con Draymond Green e chiude con 26 punti e 12 rimbalzi, seguito dai 24 con 10 assist di De’Aaron Fox a cui è però mancato il canestro clutch per la vittoria
LE CLASSIFICHE DELLA NBA CUP
Questa la situazione nei tre gruppi della Eastern Conference della NBA Cup, dove quattro squadre rimangono imbattute e cinque invece non sono ancora riuscite a vincere
Queste invece le classifiche dei gruppi ad Ovest, dove ci sono cinque squadre imbattute e quattro che devono ancora trovare il primo successo nella coppa
