Non si ferma la corsa dei Nuggets, che nonostante le assenze di Christian Braun e Cam Johnson allungano il passo nel 4° quarto, passano in casa dei Timberwolves e ottengono così la loro 7^ vittoria consecutiva. Le rotazioni più corte impongono uno sforzo extra per i titolari di Denver, che si trasforma in 27 punti e 10 rimbalzi per il solito Nikola Jokice 23 punti a testa per Aaron Gordon e Jamal Murray, mentre a Minnesota non bastano i 26 punti di Anthony Edwards e Julius Randle

