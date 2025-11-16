Introduzione
C’è il solito Nikola Jokic a guidare Denver alla sua 7^ vittoria consecutiva sul campo dei Timberwolves, mentre anche la capolista della Western Conference Oklahoma City passa a Charlotte con uno Shai Gilgeous-Alexander come sempre decisivo. Battaglia tra stelle a Milwaukee, dove Luka Doncic fa meglio di Giannis Antetokounmpo e trascina i Lakers al successo, stessa cosa per Donovan Mitchell, che si infiamma nel 4° quarto e batte quasi da solo i Grizzlies. Ennesimo crollo, invece, per Indiana, che perde anche in casa contro Toronto. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CLEVELAND CAVALIERS-MEMPHIS GRIZZLIES 108-100
Vittoria meno facile del previsto per Cleveland, a cui serve un Donovan Mitchell semplicemente inarrestabile nel 4° quarto, dove in soli 4 minuti segna 14 dei suoi 30 punti invertendo la tendenza di una partita che fin lì vedeva i Grizzlies avanti. Grizzlies che perdono Ja Morant già dopo 6 minuti di gioco per un problema alla gamba destra, ma trovano 26 punti da un Jaren Jackson Jr. finalmente convincente, anche se nel finale anche il lungo sparisce contro Evan Mobley (22 punti e 13 rimbalzi) nel parziale di 17-2 che nel 4° quarto regala la vittoria ai Cavs
CHARLOTTE HORNETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 96-109
Tutto come da pronostico a Charlotte, dove ai Thunder basta cambiare passo nel 3° quarto per superare i padroni di casa, a cui è fatale il 38.5% dal campo complessivo di squadra. Dall’altra parte, normale giornata in ufficio per Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 33 punti e 13/19 al tiro, mentre Chet Holmgren ne mette 25 con 8 rimbalzi e per la lanciatissima Oklahoma City arriva la 5^ vittoria consecutiva e la 13^ in 14 partite giocate in questa regular season
INDIANA PACERS-TORONTO RAPTORS 111-129
Inizio di stagione decisamente diverso, invece, per l’altra protagonista delle ultime Finals. Indiana, falcidiata dagli infortuni, trova 30 punti da Pascal Siakam, ma contro Toronto arriva la 12^ sconfitta in 13 partite. I Raptors approfittano della maggior profondità del loro roster, mandano ben sette giocatori in doppia cifra con RJ Barrett e Jakob Poeltl a comandare il gruppo con 22 punti a testa, e si confermano una delle sorprese positive di questo inizio di stagione
MILWAUKEE BUCKS-LOS ANGELES LAKERS 95-119
Anche se per entrambe le squadre si tratta della seconda sera di un back-to-back, le due stelle sono regolarmente in campo. E l’andamento della partita, con i Lakers sempre avanti con agio, segue il rendimento di Luka Doncic, protagonista assoluto con 41 punti,9 rimbalzi, 6 assist e 5/11 al tiro dalla lunga distanza, che fa decisamente meglio di Giannis Antetokounmpo, che manda a referto 32 punti, 10 rimbalzi e 5 assist ma non sembra mai davvero in grado di impensierire la difesa avversaria come da sua abitudine
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 112-123
Non si ferma la corsa dei Nuggets, che nonostante le assenze di Christian Braun e Cam Johnson allungano il passo nel 4° quarto, passano in casa dei Timberwolves e ottengono così la loro 7^ vittoria consecutiva. Le rotazioni più corte impongono uno sforzo extra per i titolari di Denver, che si trasforma in 27 punti e 10 rimbalzi per il solito Nikola Jokice 23 punti a testa per Aaron Gordon e Jamal Murray, mentre a Minnesota non bastano i 26 punti di Anthony Edwards e Julius Randle
