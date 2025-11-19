Non ci sono né Victor Wembanyama né Ja Morant, ma la sfida tra Spurs e Grizzlies si rivela comunque combattuta e a strappare la vittoria sono i padroni di casa, che nel 4° quarto concedono solo 14 punti agli avversari e sulle spalle di De’Aaron Fox (26 punti) e del veterano Harrison Barnes (23) hanno la meglio. La buona notizia per Memphis sta nella doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi del rookie Cedric Coward, che tira anche 5/7 dalla lunga distanza

