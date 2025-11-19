Introduzione
Steph Curry segna 34 punti, Jimmy Butler ne aggiunge 33 ma ad Orlando sono i Magic, privi di Paolo Banchero, ad avere la meglio. Ad Atlanta i Pistons vanno sotto ma la spuntano nel 4° quarto grazie ad uno strepitoso Cade Cunningham e tengono così aperta la loro striscia di 11 vittorie consecutive. Colpo in trasferta anche per i Celtics, che passano a Brooklyn, e per Phoenix che vince a Portland, mentre San Antonio riesce a battere Memphis nonostante l’assenza di Victor Wembanyama e continua a rimanere nelle zone alte della classifica della Western Conference. Zone alte dove ci sono anche i Lakers, che riabbracciano LeBron James, autore del suo debutto stagionale, e grazie anche al solito Luka Doncic travolgono Utah. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-GOLDEN STATE WARRIORS 121-113
È la più classica delle prestazioni di squadra a regalare a Orlando una convincente vittoria sugli Warriors. I padroni di casa mandando ben sei giocatori in doppia cifra, con Desmond Bane (23 punti e 5 palle rubate) e Anthony Black (21 punti in uscita dalla panchina) a supplire all’assenza di Paolo Banchero. A Golden State non bastano invece le ottime prove di Steph Curry e Jimmy Butler, autori rispettivamente di 34 e 33 punti, perché il resto dei compagni gioca invece una partita a dir poco mediocre
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BROOKLYN NETS-BOSTON CELTICS 99-113
Tutto come da pronostico per i Celtics, che a Brooklyn impiegano un tempo a prendere le misure ai padroni di casa, tra cui si distingue ancora una volta Michael Porter Jr. (25 punti), per poi mettere le mani sulla partita dopo l’intervallo lungo. Jaylen Brown (29 punti) e Payton Pritchard (22 con anche 10 rimbalzi) guidano Boston al colpo in trasferta che riporta i ragazzi di coach Joe Mazzulla in zona play-in a Est
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-DETROIT PISTONS 112-120
Non sembrano proprio volersi fermare i Pistons, che ad Atlanta strappano in volata la loro 11^ vittoria consecutiva, stabilendo così il miglior avvio di stagione nella storia della franchigia dal 2005. L’uomo copertina per Detroit è Cade Cunningham, al rientro dopo tre partite ai box, che segna 9 dei suoi 25 punti nel decisivo 4° quarto e ci aggiunge anche 10 assist e 6 rimbalzi, mentre agli Hawks non riesce di capitalizzare su un’altra tripla doppia sfiorata da un Jalen Johnson sempre più protagonista con 25 punti, 9 assist e 8 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 111-101
Non ci sono né Victor Wembanyama né Ja Morant, ma la sfida tra Spurs e Grizzlies si rivela comunque combattuta e a strappare la vittoria sono i padroni di casa, che nel 4° quarto concedono solo 14 punti agli avversari e sulle spalle di De’Aaron Fox (26 punti) e del veterano Harrison Barnes (23) hanno la meglio. La buona notizia per Memphis sta nella doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi del rookie Cedric Coward, che tira anche 5/7 dalla lunga distanza
GAURDA GLI HIGHLIGHS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-UTAH JAZZ 140-126
C’è anche LeBron James, finalmente pronto per il suo debutto stagionale e subito in doppia doppia con 11 punti e 12 assist in meno di 30 minuti giocati, nella netta vittoria dei Lakers, che dopo l’intervallo lungo alzano l’intensità in entrambe le metà campo e travolgono i Jazz. Luka Doncic chiude con 37 punti e 10 assist, Austin Reaves aggiunge 26 punti e anche Deandre Ayton va in doppia doppia con 20 punti e 14 rimbalzi, mentre Utah può consolarsi con la coppia formata da Keyonte George e Lauri Markkanen, autori di 33 e 31 punti che però non spostano di molto l’ago della bilancia della gara
PORTLAND TRAIL BLAZERS-PHOENIX SUNS 110-127
A Portland, la sfida tra Blazers e Suns dura di fatto un tempo, perché gli ospiti sembrano rientrare in campo dopo l’intervallo lungo con molta più energia e al solito Devin Booker e ad un Collin Gillespie sempre più convincente, autori di 19 punti a testa, superano agilmente la resistenza di Shaedon Sharpe (29 punti) e Deni Avdija (19), lasciati però troppo soli dal resto della squadra nella seconda metà di gara
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket diretta della sfida tra Suns e Blazers con commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT