Non si arresta l’ascesa dei Raptors, arrivati alla quinta vittoria consecutiva e nona nelle ultime dieci. Un terzo quarto dominante (44-26) basta e avanza per avere ragione dei Sixers, trovando 22 punti a testa di Brandon Ingram e RJ Barrett, 19 di Jakob Poeltl, 18 di Immanuel Quickley e 16 di Scottie Barnes. Ai padroni di casa, privi sia di Joel Embiid che di Paul George, non bastano i 24 di Tyrese Maxey e i 21 a testa di VJ Edgecombe e Quentin Grimes

