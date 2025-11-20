Introduzione
I Rockets continuano a vincere, resistendo alla rimonta dei Cavs per conquistare il decimo successo nelle ultime undici gare. In vetta alla Western Conference però ci sono sempre i Thunder, vincenti in casa con Sacramento, tallonati dai Nuggets, che passano a New Orleans con l'ennesima tripla doppia di Nikola Jokic. Toronto vince a Philadelphia e continua il suo momento positivo, mentre New York conquista la prima gara in trasferta della stagione superando Dallas. Miami ha la meglio su Golden State incerottata (10 punti per Simone Fontecchio), Chicago sbanca Portland con un buzzer beater di Nikola Vucevic. Tutti i risultati e gli highlights delle nove gare della notte
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-HOUSTON ROCKETS 104-114
Decima vittoria nelle ultime 11 partite per i Rockets, risaliti prepotentemente in classifica dopo aver perso le prime due gare stagionali. Gli ospiti segnano 33 punti nel primo quarto e toccano anche il +22 nel terzo quarto, ma devono resistere agli assalti dei Cavs capaci di tornare anche a -1 grazie ai 25 punti di De’Andre Hunter e i 21 di Donovan Mitchell (19 nel solo quarto periodo). Sono allora Alperen Sengun (28 punti e 11 rimbalzi) e Kevin Durant (20) a firmare il quinto successo in fila dei texani, aiutati anche da Aaron Holiday (14 dei suoi 18 punti nel quarto quarto)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
INDIANA PACERS-CHARLOTTE HORNETS 127-118
I vice-campioni NBA tornano finalmente alla vittoria, interrompendo una striscia di otto sconfitte consecutive superando gli Hornets. Lo strappo arriva nel secondo quarto grazie a 9 dei 24 punti di Bennedict Mathurin per andare all’intervallo avanti di 16 lunghezze e non voltarsi più indietro, accompagnato dai 22 di Pascal Siakam e i 20 di Jay Huff in una serata da 16/38 dall’arco. Gli ospiti si consolano con un’altra prova scintillante del rookie Kon Knueppel, autore di 28 punti con 5 triple a segno, ma perdono per la settima volta su otto in trasferta
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 112-121
Non si arresta l’ascesa dei Raptors, arrivati alla quinta vittoria consecutiva e nona nelle ultime dieci. Un terzo quarto dominante (44-26) basta e avanza per avere ragione dei Sixers, trovando 22 punti a testa di Brandon Ingram e RJ Barrett, 19 di Jakob Poeltl, 18 di Immanuel Quickley e 16 di Scottie Barnes. Ai padroni di casa, privi sia di Joel Embiid che di Paul George, non bastano i 24 di Tyrese Maxey e i 21 a testa di VJ Edgecombe e Quentin Grimes
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-GOLDEN STATE WARRIORS 110-96
Serve un ultimo quarto da 38-22 ai Miami Heat per scrollarsi di dosso una versione ridotta (fuori Curry, Green, Butler, Horford e Kuminga) ma comunque combattiva degli Warriors, guidati dai 20 di Brandin Podziemski ma incapaci di contenere le palle perse (ben 23). In una partita decisamente non bella (38.4% combinato al tiro per le due squadre, solo Atlanta e Toronto hanno fatto peggio a inizio mese col 37.4%) a fare la differenza sono le giocate di Norman Powell (25 punti) e Bam Adebayo (20 al ritorno in campo). Ancora in doppia cifra Simone Fontecchio con 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, pur litigando con il canestro (2/10 al tiro di cui 2/8 dalla lunga distanza)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-WASHINGTON WIZARDS 120-109
Per la prima volta dopo quasi due anni Minnesota deve fare a meno di Jaden McDaniels, fermato da una distorsione al polso sinistro, ma riesce comunque a infliggere a Washington la 12^ sconfitta consecutiva. Julius Randle firma una doppia doppia da 32+10 seguito dai 28 di Naz Reid dalla panchina, pur rischiando di sprecare un vantaggio di 27 lunghezze facendo rientrare gli ospiti fino al -5, complici i 23 punti di Kyshawn George
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 118-125
Se ormai la tripla doppia di Nikola Jokic non fa più notizia (28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, nona su 14 gare disputate seppur con 9 palle perse), lo è di più il massimo in carriera registrato da Peyton Watson, che ne segna 32 per regalare ai suoi l’ottavo successo nelle ultime nove gare. Neanche il ritorno in campo di Zion Williamson (14 punti in 29 minuti) e il massimo stagionale del rookie Derik Queen (30 punti e 9 rimbalzi) riescono a evitare la settima sconfitta consecutiva dei Pelicans, rientrati a contatto dopo essere finiti a -19 ma senza suggellare la rimonta
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKC THUNDER-SACRAMENTO KINGS 113-99
Nessun problema per i campioni in carica, che salgono a 7 vittorie consecutive e a un record di 15-1 tenendo i Kings sotto i 100 punti segnati. Shai Gilgeous-Alexander ne mette 33 e Chet Holmgren ne aggiunge 21, scappando via nel quarto periodo chiuso in vantaggio di 14 lunghezze mantenute fino alla fine. Agli ospiti non bastano i 21 di Dennis Schröder e i 17 di DeMar DeRozan per evitare la settima sconfitta consecutiva, privi di Domantas Sabonis alle prese con un ginocchio dolorante e con Russell Westbrook osannato dai suoi ex tifosi (7 punti, 10 rimbalzi e 6 assist per lui)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DALLAS MAVERICKS-NEW YORK KNICKS 111-113
Primo successo in trasferta di questa stagione per i Knicks, che hanno bisogno del ritorno di Jalen Brunson (28 punti) e tre giocate cruciali di Landry Shamet (due triple e uno sfondamento subito sul canestro del potenziale pareggio di Brandon Williams) per avere la meglio sui Mavs. Cooper Flagg è fuori causa per via dell’influenza ma Dallas dà battaglia con 23 punti a testa di D’Angelo Russell e Naji Marshall, che però non evitano la quinta sconfitta nelle ultime sei per i texani
PORTLAND TRAIL BLAZERS-CHICAGO BULLS 121-122
La rimonta dei Blazers partita da -21 nel quarto periodo sembra arrivare a compimento quando Donovan Clingan realizza un gioco da tre punti a 47 secondi dalla fine per andare a +3, ma gli ospiti rispondono con una tripla di Coby White a 9.1 secondi dalla fine e soprattutto il canestro sulla sirena di Nikola Vucevic per vincere la partita, rendendo inutili due liberi di Jerami Grant nel mezzo. Sono proprio Vucevic (27 punti) e White (25) i due migliori per i Bulls, che rendono inutili i 33 di Grant infliggendo a Portland la sesta sconfitta nelle ultime sette