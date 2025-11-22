Introduzione

Nikola Jokic trascina i Nuggets alla vittoria in trasferta nel big match contro Houston, mentre Boston e Golden Statecadono entrambe in casa contro Brooklyn e Portland. Phoenix batte Minnesota dopo una rimonta finale clamorosa, Cleveland ha la meglio sui Pacers e Toronto travolge gli Wizards. Il rookie Cooper Flagg è decisivo nella vittoria in volata di Dallas su New Orleans, Oklahoma City sbanca il campo dei Jazz e Miami gioca una eccellente partita a Chicago mandando ko i Bulls. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA, con le partite valide anche per la fase a gironi della NBA Cup