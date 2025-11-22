Introduzione
Nikola Jokic trascina i Nuggets alla vittoria in trasferta nel big match contro Houston, mentre Boston e Golden Statecadono entrambe in casa contro Brooklyn e Portland. Phoenix batte Minnesota dopo una rimonta finale clamorosa, Cleveland ha la meglio sui Pacers e Toronto travolge gli Wizards. Il rookie Cooper Flagg è decisivo nella vittoria in volata di Dallas su New Orleans, Oklahoma City sbanca il campo dei Jazz e Miami gioca una eccellente partita a Chicago mandando ko i Bulls. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA, con le partite valide anche per la fase a gironi della NBA Cup
CLEVELAND CAVALIERS-INDIANA PACERS 120-109
Sono Donovan Mitchell (32 punti e 9 rimbalzi) e Evan Mobley (22 punti e 12 rimbalzi) a trascinare i Cavs, che contro Indiana ci mettono tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari per poi avere la meglio dopo l’intervallo lungo. Indiana, invece, si illude nella prima metà di gara, ma nonostante i 32 punti e 8 assist di un ottimo Andrew Nembhard crolla quando i padroni di casa cambiano passo
BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 105-113
Colpo in trasferta e a sorpresa per Brooklyn, che grazie ai 33 punti di Michael Porter Jr. e alla prima tripla doppia in carriera di Nic Claxton (18 punti, 11 rimbalzi e 12 assist) passa in volata a Boston. Jaylen Brown è ancora una volta il migliore per i Celtics con 26 punti, ma nel 4° quarto commette il 5° fallo e proprio mentre coach Joe Mazzulla lo tiene in panchina per precauzione i Nets piazzano il parziale di 17-4 che li conduce alla vittoria
TORONTO RAPTORS-WASHINGTON WIZARDS 140-110
Non si ferma la corsa dei sorprendenti Raptors, che approfittano della sfida tutt’altro che impossibile con Washington e con la netta vittoria casalinga si qualificano matematicamente per i quarti di finale della NBA Cup. Brandon Ingramsegna 24 punti, RJ Barrett e Scottie Barnes ne aggiungono 23 a testa e per Toronto diventa tutto facile, mentre dall’altra parte il veterano CJ McCollum (20 punti) sembra l’unico con la giusta voglia di provare a vincere
CHICAGO BULLS-MIAMI HEAT 107-143
È una grande prova di squadra, con ben otto giocatori in doppia cifra, a regalare a Miami una vittoria netta a convincente sul campo di Chicago. Il risultato, così come il ritmo del gioco, è nelle mani degli Heat fin dai primi possessi e Kel’el Ware ne approfitta per mandare a referto una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi, mentre Simone Fontecchio incappa in una serataccia al tiro (3/12 dal campo e 9 punti) ma fornisce il suo contributo alla vittoria nella metà campo difensiva. Per i Bulls l’unico a salvarsi è invece Ayo Dosunmu, autore di 23 punti
DALLAS MAVERICKS-NEW ORLEANS PELICANS 118-115
Prima serata davvero memorabile per Cooper Flagg in NBA, perché è proprio il rookie a guidare i Mavs alla vittoria in volata su New Orleans segnando 9 dei suoi 29 punti nel combattutissimo 4° quarto. A decidere il risultato, poi, ci pensa l’ex Naji Marshall con la tripla a 30 secondi dal termine, a cui prova a replicare l’altro rookie Derik Queen, autore di un’ottima prova da 20 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, che però fallisce il tentativo di portare la gara ai supplementari
PHOENIX SUNS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 114-113
Finale a dir poco incredibile a Phoenix, dove i Suns a 1.09 dalla fine sono sotto di 8 punti ma mettono in scena una rimonta clamorosa, finalizzata poi da Collin Gillespie (20 punti e 7 rimbalzi) con il canestro della vittoria a 6 secondi dalla sirena finale, a cui non riesce a rispondere Julius Randle (20 punti). Poco prima uno strepitoso Anthony Edwards, che con i suoi 41 punti aveva quasi da solo invertito la tendenza di una partita che sembrava nelle mani dei padroni di casa, aveva sbagliato due liberi pesantissimi e quindi di fatto concesso agli avversari la possibilità di effettuare il sorpasso decisivo
HOUSTON ROCKETS-DENVER NUGGETS 109-112
Vittoria pesante per Denver a Houston, dove è ancora una volta Nikola Jokic, autore di una prova da 34 punti, 10 rimbalzi e 9 assist e freddissimo dalla lunetta nel finale in volata, a regalare ai Nuggets un successo importante sia per la classifica della NBA Cup che per quella della Western Conference. I Rockets, a lungo all’inseguimento degli avversari nel secondo tempo, tornano a un solo punto di distanza con la tripla di Jabari Smith Jr. (21 punti e 11 rimbalzi) a 6 secondi dalla fine, ma a sigillare il colpo in trasferta degli ospiti è poi il tre volte MVP con i due liberi finali
UTAH JAZZ-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-144
A metà del 3° quarto, i Jazz sembrano in procinto di poter ottenere una vittoria di prestigio e sono avanti 84-77, ma la buona prova di Keyonte George (20 punti e 8 assist) e compagni si rivela solo il preambolo per l’ennesima dimostrazione di potenza da parte di Oklahoma City. Da lì in poi, infatti, i Thunder piazzano un parziale devastante di 31-4 che nel giro di 5 minuti ribalta completamente la partita e lancia ulteriormente Shai Gilgeous-Alexander (31 punti e 8 assist) e i suoi, padroni assoluti della Western Conference fin qui
GOLDEN STATE WARRIORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 123-117
Terza sconfitta consecutiva e prima sconfitta casalinga per Golden State, che nel 4° quarto subisce la maggiore energia dei Blazers, che stravincono la lotta a rimbalzo 62-38 e pescano la sorpresa Caleb Love, autore di 26 punti in uscita dalla panchina, sbancando il Chase Center. Agli Warriors, troppo pigri in difesa, non bastano nemmeno i 38 punti con 9/17 al tiro da tre dell’inesauribile Steph Curry
NBA CUP: LE CLASSIFICHE DEI GRUPPI A EST
Toronto è la prima squadra a qualificarsi direttamente per i quarti di finale della NBA Cup, mentre Indiana dice già addio alle speranze di andare avanti nella competizione
NBA CUP: LE CLASSIFICHE DEI GRUPPI A OVEST
La NBA Cup è di fatto già finita per New Orleans e Utah, che avendo perso tutte e tre le partite disputate nella competizione sono ormai eliminate, mentre Golden State rischia fortemente di seguirle
