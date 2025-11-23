Introduzione

Solo due anni fa, i Pistons stabilivano un record negativo con le 28 sconfitte consecutive arrivate durante la stessa stagione, peggior striscia nella storia della NBA. E quella che sembrava proprio una franchigia senza speranza oggi è capolista della Eastern Conference e, sulle spalle di un nucleo giovane e in grande ascesa, non sembra volersi fermare. Secondo ‘Sports Illustrated’ il destino di Detroit è girato attorno a tre decisioni fondamentali