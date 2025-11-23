Introduzione
A Milwaukee, dove non c’è Giannis Antetokounmpo, i Pistons ottengono la loro 12^vittoria consecutiva e mantengono la vetta solitaria della Eastern Conference. Importante successo per Orlando, che trascinata da un ottimo Franz Wagner batte New York, mentre i Bulls faticano parecchio ma hanno la meglio su Washington. James Hardenscrive un altro record nella vittoria dei Clippers a Charlotte, mentre il solito, strepitoso Nikola Jokic non basta a Denver, che cade in casa contro Sacramento. Successo in trasferta anche per Atlanta a New Orleans e per i Grizzlies, che passano a Dallas. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
CHARLOTTE HORNETS-L.A. CLIPPERS 116-131
La sfida tra due squadre con un record di 4-11 entrando nella partita ha un padrone chiaro: James Harden segna 27 puntiin un 1° quarto torrido (nessuno in questa stagione meglio di lui) e chiude a quota 55, nuovo record di franchigia per i Clippers. Il suo è un monologo eccezionale, in cui segna 17 dei 26 tiri tentati di cui 10/16 dalla lunga distanza, facendo a pezzi la difesa degli Hornets con una prestazione “vintage”. I padroni di casa non vanno oltre i 26 punti del rookie Kon Knueppel sempre più convincente e i 21 di Brandon Miller
ORLANDO MAGIC-NEW YORK KNICKS 133-121
È un parziale di 13-0 nel 4° quarto a separare i Magic dai Knicks e a regalare ai padroni di casa una vittoria importante sia per il morale che per la classifica della Eastern Conference al termine di una partita molto tirata. A guidare Orlando, sempre senza Paolo Banchero, è un eccellente Franz Wagner da 37 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, ben coadiuvato da Desmond Bane (27 punti) e Jalen Suggs (26). A New York, invece, non basta il solito Jalen Brunson, in doppia doppia con 33 punti e 11 assist
NEW ORLEANS PELICANS-ATLANTA HAWKS 98-115
A New Orleans, gli Hawks trovano il miglior Kristaps Porzingis della stagione, autore di 30 punti con 11/17 al tiro, e dopo un 1° quarto equilibrato prendono in mano la partita e ottengono la vittoria in trasferta anche grazie a Vit Krejci, che segna 21 punti in uscita dalla panchina con 7/10 dalla lunga distanza. Altra serata da dimenticare, invece, per i Pelicans, con Derik Queen (20 punti e 9 rimbalzi) che continua a rappresentare l’unica nota positiva
CHICAGO BULLS-WASHINGTON WIZARDS 121-120
Vittoria molto più sofferta del previsto per i Bulls, a cui serve un errore di Kyshawn George, peraltro autore di una ottima prova da 17 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, a 5 secondi dalla fine per battere una Washington sempre in partita fino all’ultimo possesso. Chicago trova invece la doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi di Nikola Vucevic e soprattutto la tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di un Josh Giddey sempre più leader della squadra e, seppur con fatica, ottiene il successo casalingo
MILWAUKEE BUCKS-DETROIT PISTONS 116-129
Non si ferma la corsa dei Pistons, che a Milwaukee ottengono la loro 12^ vittoria consecutiva, portandosi così ad un solo successo dal record nella storia della franchigia. A guidare Detroit, che ritrova anche Jaden Ivey, al suo esordio stagionale e autore di 10 punti in 15 minuti, è ancora una volta Cade Cunningham con la tripla doppia sfiorata da 29 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. I Bucks, sempre senza Giannis Antetokounmpo, provano a rispondere con i 24 punti di Ryan Rollins, ma è davvero troppo poco per insidiare la capolista della Eastern Conference
DALLAS MAVERICKS-MEMPHIS GRIZZLIES 96-102
Finale concitato a Dallas, dove i Grizzlies, privi sia di Jaren Jackson Jr. che di Ja Morant, piazzano un 6-0 e grazie ai 20 punti di Santi Aldama e ai 17 in uscita dalla panchina di Cam Spencer strappano la vittoria in trasferta. I Mavs, invece, perdono anche P.J. Washington, costretto ad uscire a 5 minuti dalla fine per un forte dolore alla schiena, e non riescono a sfruttare un ottimo Klay Thompson, autore di 22 punti con 6/12 dalla lunga distanza nel ruolo di 6° uomo
DENVER NUGGETS-SACRAMENTO KINGS 123-128
La sorpresa della notte arriva da Denver, dove nella seconda partita di un back-to-back, un Nikola Jokic da 44 punti, 13 rimbalzi e 7 assist non basta ai Nuggets per avere la meglio su Sacramento. I Kings, che arrivavano da 8 sconfitte consecutive, dimostrano di avere maggiore energia e sulle spalle dell’ex di serata Russell Westbrook (21 punti, 11 assist e 6 rimbalzi) si regalano forse la prima, vera soddisfazione di questa stagione, rimontando da -13 e contenendo i tentativi di rientrare in partita da parte dei padroni di casa nel finale
