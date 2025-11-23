È un parziale di 13-0 nel 4° quarto a separare i Magic dai Knicks e a regalare ai padroni di casa una vittoria importante sia per il morale che per la classifica della Eastern Conference al termine di una partita molto tirata. A guidare Orlando, sempre senza Paolo Banchero, è un eccellente Franz Wagner da 37 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, ben coadiuvato da Desmond Bane (27 punti) e Jalen Suggs (26). A New York, invece, non basta il solito Jalen Brunson, in doppia doppia con 33 punti e 11 assist