Introduzione
I Lakers trovano la quarta vittoria consecutiva battendo gli Utah Jazz a domicilio, ispirati dai 33 punti di Luka Doncic, i 22 di Austin Reaves e i 17 di LeBron James per prendersi il secondo posto a Ovest. In vetta ci sono sempre i Thunder, che strapazzano Portland con 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander salendo a 17-1 in stagione. A Est i Toronto Raptors continuano a vincere, conquistando la settima vittoria in fila ai danni di Brooklyn. Successi anche per Cleveland, Miami e Atlanta in zona playoff, mentre Boston supera Orlando. Phoenix batte San Antonio e sale al sesto posto in classifica: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 117-127
Quarto successo consecutivo per gli Heat, che passano a Philadelphia grazie alle ottime prestazioni di Norman Powell (32 punti), Kel’el Ware (20+16 rimbalzi) e Jaime Jaquez (22), scappando via con un parziale di 13-2 nel quarto periodo quando gli avversari si erano riportati fino al -2. Sono sei i punti di un Simone Fontecchio ancora impreciso al tiro (2/8 dal campo di cui 2/7 dalla lunga distanza, insieme a 3 rimbalzi e 2 assist in 18 minuti), mentre ai padroni di casa non bastano i 27 di Tyrese Maxey e la doppia doppia da 14+24 di Andre Drummond per sopperire alle assenze di Joel Embiid (settima gara consecutiva saltata) e VJ Edgecombe
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-CHARLOTTE HORNETS 113-110
Settimo successo nelle ultime nove partite per gli Hawks, che contemporaneamente infliggono agli Hornets la sesta sconfitta in fila. Il rookie Kon Knueppel gioca un’altra grande partita (28 punti con 7 triple a segno, record di franchigia per una matricola) ma Nickeil-Alexander Walker gli ruba il pallone nel possesso del possibile sorpasso sul -2 a 11 secondi dalla fine, e dopo un 1/2 dalla lunetta la tripla di Miles Bridges sulla sirena non ha fortuna. Per i padroni di casa ci sono 28 punti, 8 rimbalzi e 11 assist di un sempre più convincente Jalen Johnson, insieme ad altri quattro compagni in doppia cifra (Alexander-Walker 23, Dyson Daniels 22 e Onyeka Okongwu 20)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 138-129
Un secondo quarto da 48 punti segnati con l’81.8% al tiro basta ai Celtics per avere ragione dei Magic, scivolati a -26 nel corso del match e capaci al massimo di rientrare fino al -6 nell’ultimo minuto di gioco. Senza Banchero, Suggs e Carter Jr., i Magic pescano una grande serata di Jett Howard (30 punti con 5 triple dalla panchina) e dei rookie Jase Richardson (18) e Noah Penda (13), ma non hanno le energie necessarie per resistere ai 35 di Jaylen Brown, intenzionato a rimettere i suoi in carreggiata dopo una brutta sconfitta contro Brooklyn
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CLEVELAND CAVALIERS-LA CLIPPERS 120-105
Il ritorno in campo di Kawhi Leonard (20 punti dopo 10 gare saltate) non basta ai Clippers per passare sul campo di Cleveland, che chiude il suo "homestand" con 4 vittorie in sei gare. Gli ospiti, scivolati anche a -13 nel corso del match, rientrano fino al -1 nel terzo quarto, ma una sfuriata di Donovan Mitchell (37 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) ispira un parziale di 15-3 e i padroni di casa non si guardano più indietro, rendendo inutile anche il miglior Ivica Zubac della stagione (33+18). James Harden, dopo i 55 punti contro Charlotte, si ferma a 19 con 0/8 dalla lunga distanza
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 119-109
Nessun problema per i Raptors, che contro i Nets conquistano la settima vittoria consecutiva nonché l’11^ nelle ultime 12. Scottie Barnes segna 17 punti e Ja’Kobe Walter firma il suo season-high da 16 per avere ragione dei Nets, che mandano tre giocatori sopra quota 20 (Tyrese Martin con 26, Michael Porter Jr. 25 e Noah Clowney 22) ma si arrendono nel quarto periodo quando i padroni di casa piazzano un parziale di 10-0 per prendere definitivamente controllo del match, superando anche la distorsione al ginocchio subita da RJ Barrett nel terzo quarto
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
OKC THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-95
I campioni in carica vendicano l’unica sconfitta subita fino a questo momento in stagione, toccando anche il +36 contro i Blazers con uno scintillante Shai Gilgeous-Alexander. L’MVP ne segna 37 negli ormai canonici tre quarti di gioco per ispirare la nona vittoria consecutiva dei suoi, che hanno anche 20 punti da un perfetto Ajay Mitchell (8/8 al tiro) e mandano a referto ben 12 giocatori diversi. Agli ospiti, privi di Jrue Holiday e Shaedon Sharpe, non bastano i 21 di Jerami Grant per resistere all’urto della miglior squadra NBA
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 111-102
La terza vittoria consecutiva dei Suns ferma la striscia di tre successi in fila degli Spurs, che sempre privi di Wembanyama, Castle e Harper non vanno oltre i 26 punti di De’Aaron Fox sul campo di Phoenix. I padroni di casa invece hanno 25 punti da parte di Dillon Brooks e 24 di Devin Booker per sopperire alle assenze di Jalen Green, Grayson Allen e Ryan Dunn, ringraziando anche le doppie doppie di Jordan Goodwin (15+10 rimbalzi) e Mark Williams (14+11) per trovare l’accelerazione giusta da metà terzo quarto in poi, rimanendo sempre avanti nel finale di gara
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-LA LAKERS 106-108
A differenza della gara di mercoledì, tra Lakers e Jazz è partita vera fino alla fine, con Keyonte George che ha tra le mani la tripla della vittoria ma sbaglia dall’angolo contro l’ottima difesa di Maxi Kleber. È comunque lui il migliore dei suoi con 27 punti e 8 assist, mentre Lauri Markkanen si sveglia solo alla fine (12 dei suoi 20 punti nel quarto finale) ma non è abbastanza per superare i gialloviola, che hanno un Luka Doncic da 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, 22 da Austin Reaves e 17 con 6 rimbalzi e 8 assist da LeBron James già con minutaggio consistente (34 minuti alla prima trasferta stagionale). La notizia negativa è l'infortunio a Deandre Ayton, uscito all'intervallo per via di una contusione al ginocchio
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Toronto continua a tenere il passo di Detroit, così come fanno Cleveland, Miami e Atlanta tutte in striscia positiva. Boston si tiene stretta il decimo posto, provando ad avvicinarsi a Orlando e Philadelphia sopra di lei
LA CLASSIFICA A OVEST
La marcia di OKC non conosce pause, mentre i Lakers approfittano dei ko di Denver, Houston e San Antonio per prendersi il secondo posto in classifica. Anche Phoenix sale sorprendentemente al sesto posto, mentre Utah lascia il decimo ai Memphis Grizzlies
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Doppio appuntamento in arrivo nella notte su Sky Sport Basket: all'1.00 l'unico passaggio di Toronto contro Cleveland, mentre alle 3.30 comincia Phoenix contro Houston, che verrà anche trasmessa in replica col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina