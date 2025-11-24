A differenza della gara di mercoledì, tra Lakers e Jazz è partita vera fino alla fine, con Keyonte George che ha tra le mani la tripla della vittoria ma sbaglia dall’angolo contro l’ottima difesa di Maxi Kleber. È comunque lui il migliore dei suoi con 27 punti e 8 assist, mentre Lauri Markkanen si sveglia solo alla fine (12 dei suoi 20 punti nel quarto finale) ma non è abbastanza per superare i gialloviola, che hanno un Luka Doncic da 33 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, 22 da Austin Reaves e 17 con 6 rimbalzi e 8 assist da LeBron James già con minutaggio consistente (34 minuti alla prima trasferta stagionale). La notizia negativa è l'infortunio a Deandre Ayton, uscito all'intervallo per via di una contusione al ginocchio

