Introduzione
Nel derby di Los Angeles i Lakers, sulle spalle del solito, inarrestabile Luka Doncic, confermano la loro superiorità e battono i Clippers. Il veterano CJ McCollum gioca una delle migliori partite della sua lunga carriera e con 46 punti e 10/13 al tiro dalla lunga distanza e trascina Washington alla vittoria su Atlanta che spezza una striscia di 14 sconfitte consecutive e mantiene anche vive le speranze degli Wizards di avanzare alla fase successiva della NBA Cup. Netta vittoria di Orlando, che grazie al career high da 31 punti di Anthony Black e ad un 2° quarto clamoroso da 51 punti segnati travolge i Sixers, come d’abitudine falcidiati dagli infortuni. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
WASHINGTON WIZARDS-ATLANTA HAWKS 132-113
Ci vuole una serata in stato di grazie del veterano CJ McCollum, che manda a referto la sua terza miglior prestazione in carriera con 46 punti e 10/13 al tiro da tre, per spezzare la striscia di 14 sconfitte consecutive e mantenere anche vive le speranze degli Wizards di proseguire in NBA Cup. Washington comanda fin dall’inizio e trova anche la doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi di Alex Sarr, mentre per Atlanta va tutto storto e si salva solo l’ex della partita Kristaps Porzingis, che chiude con 22 punti e 8 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 103-144
È un vero e proprio dominio quello messo in campo dai Magic a Philadelphia, dove gli ospiti prendono il largo con un 2° quarto clamoroso da 51 punti segnati con il 74.1% al tiro complessivo e poi gestiscono fino alla sirena finale. Orlandotrova il massimo in carriera da 31 punti di un Anthony Black sempre più convincente nel ruolo di 6° uomo e manda ben nove giocatori in doppia cifra. I Sixers, sempre privi di Joel Embiid e Paul George e costretti a rinunciare anche a VJ Edgecombe, rimangono in partita giusto per i primi minuti e Tyrese Maxey segna 20 punti che però servono a poco
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LOS ANGELES LAKERS-L.A. CLIPPERS 135-118
La triade dei Lakers, con Luka Doncic a quota 43 punti, Austin Reaves a 31 e LeBron James a 25, non lascia scampo ai Clippers, che resistono fino alla fine del 3°quarto ma poi cedono nel derby di Los Angeles valido anche per la NBA Cup. James Harden, dall’altra parte, è il migliore dei suoi con 29 punti e 9 assist, Kawhi Leonard ne aggiunge 19 ma i due combinano per un rivedibile 15/39 al tiro che condanna gli ospiti all’ennesima sconfitta di un inizio di stagione davvero difficile, mentre i ragazzi di JJ Redick ottengono la certezza di passare alla fase successiva della NBA Cup
LA CLASSIFICA DELLA NBA CUP A EST
Nei tre gruppi della NBA Cup per la Eastern Conference Toronto rimane per ora l'unica squadra già qualificata per i quarti di finale, mentre Indiana e Philadelphia hanno già detto addio alla competizione
LA CLASSIFICA DELLA NBA CUP A OVEST
I Lakers sono i primi a staccare il bilgietto per i quarti di finale a Ovest, mentre Utah, Dallas e New Orleans sono ormai fuori dai giochi
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi su Sky Sport Basket, in replica il derby di Los Angeles tra Lakers e Clippers con telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua alle 11, alle 15.30 e alle 21.30 (sintesi)
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT