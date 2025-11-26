Introduzione

Nel derby di Los Angeles i Lakers, sulle spalle del solito, inarrestabile Luka Doncic, confermano la loro superiorità e battono i Clippers. Il veterano CJ McCollum gioca una delle migliori partite della sua lunga carriera e con 46 punti e 10/13 al tiro dalla lunga distanza e trascina Washington alla vittoria su Atlanta che spezza una striscia di 14 sconfitte consecutive e mantiene anche vive le speranze degli Wizards di avanzare alla fase successiva della NBA Cup. Netta vittoria di Orlando, che grazie al career high da 31 punti di Anthony Black e ad un 2° quarto clamoroso da 51 punti segnati travolge i Sixers, come d’abitudine falcidiati dagli infortuni. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA