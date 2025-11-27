Introduzione

I Thunder, con il solito Shai Gilgeous-Alexander in cattedra, e i Raptors, che devono sudare fino all’ultimo canestro, battono rispettivamente Minnesota e Indiana e ottengono così rispettivamente la loro 9^ e 10^ vittoria consecutiva. Si interrompe invece a 13 la striscia di vittorie consecutive di Pistons, che cadono nel finale a Boston. Vittoria pesante per Houston, che senza Kevin Durant sbanca il campo degli Warriors, mentre San Antonio vince a Portland e Miami manda in crisi Milwaukee, ancora senza Giannis Antetokounmpo. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA