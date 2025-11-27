Introduzione
I Thunder, con il solito Shai Gilgeous-Alexander in cattedra, e i Raptors, che devono sudare fino all’ultimo canestro, battono rispettivamente Minnesota e Indiana e ottengono così rispettivamente la loro 9^ e 10^ vittoria consecutiva. Si interrompe invece a 13 la striscia di vittorie consecutive di Pistons, che cadono nel finale a Boston. Vittoria pesante per Houston, che senza Kevin Durant sbanca il campo degli Warriors, mentre San Antonio vince a Portland e Miami manda in crisi Milwaukee, ancora senza Giannis Antetokounmpo. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BOSTON CELTICS-DETROIT PISTONS 117-114
I Pistons, di fronte alla possibilità di battere il record di vittorie consecutive nella storia della franchigia, cadono nel finale a Boston, dove Cade Cunningham (42 punti e 8 rimbalzi) segna solo due dei tre liberi guadagnati per un fallo a metà campo e ritenuto in fase di tiro, Payton Pritchard strappa il rimbalzo sull’ultimo errore dell’avversario e invece è freddissimo dalla lunetta e insieme ad un ottimo Jaylen Brown (33 punti e 10 rimbalzi) regala una soddisfazione non da poco ai Celtics
CHARLOTTE HORNETS-NEW YORK KNICKS 101-129
Tutto facile a Charlotte per i Knicks, che viaggiano sicuri sulle spalle dei soliti Jalen Brunson (33 punti) e Karl-Anthony Towns (19 punti e 10 rimbalzi) e ottengono una vittoria netta e mai in discussione. Serataccia, invece, per LaMelo Ball dall’altra parte, che chiude con 11 punti tirando 4/14 dal campo
MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 106-103
A Miami, i Bucks, sempre senza Giannis Antetokounmpo, vanno vicini a mandare la partita almeno al supplementare, ma la tripla tentata da Myles Turner (24 punti e 8 rimbalzi) a 6 secondi dalla fine non va e Miami festeggia così la 9^ vittoria su 10 partite giocate in casa in stagione. Tyler Herro è il migliore dei suoi con 29 punti e 9/15 al tiro, poco meno di 7 minuti in campo invece per Simone Fontecchio, che chiude comunque con 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist
TORONTO RAPTORS-INDIANA PACERS 97-95
È un canestro di Brandon Ingram (26 punti e 8 rimbalzi) a 0.6 secondi dalla fine a regalare ai Raptors la loro 9^ vittoria consecutiva al termine di una partita combattutissima in cui i padroni di casa trovano anche la doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi di Scottie Barnes. A Indiana, invece, non basta mandare cinque giocatori in doppia cifra per cogliere un successo in trasferta che avrebbe almeno risollevato il morale in questo inizio di stagione complicatissimo
OKLAHOMA CITY THUNDER-MINNESOTA TIMBERWOLVES 113-105
A Oklahoma City, i Timberwolves vanno sotto in doppia cifra, ma nel finale si riavvicinano ad un solo punto di distanza grazie alla prestazione di Anthony Edwards (31 punti e 8 rimbalzi). I Thunder, però, chiudono la gara con un micidiale parziale di 8-1 che nell’ultimo minuto regala ai padroni di casa la 10^ vittoria consecutiva. Leggermente influenzato, Shai Gilgeous-Alexander manda comunque a referto l’ennesima prova individuale strepitosa e con i suoi 40 punti e un eccellente 12/19 dal campo trascina ancora una volta i suoi
NEW ORLEANS PELICANS-MEMPHIS GRIZZLIES 128-133 (OT)
Fa tutto Zion Williamson (17 punti), che prima manda la partita ai supplementari con il canestro della parità quasi sulla sirena e poi commette una serie di errori clamorosi durante l’overtime, nella sfida che alla fine premia i Grizzlies. Sempre senza Ja Morant, Memphis trova la chiave per vincere nei suoi due lunghi, con Jaren Jackson Jr. migliore dei suoi con 27 punti e Zach Edey in doppia doppia da 21 punti e 15 rimbalzi
GOLDEN STATE WARRIORS-HOUSTON ROCKETS 100-104
Vittoria pesante per Houston, che senza Kevin Durant passa al Chase Center trovando una grande Reed Sheppard, autore di 31 punti, massimo in carriera, con anche 9 rimbalzi e 5 assist. Golden State ha 21 punti da Jimmy Butler, ma perde Steph Curry, uscito dolorante e non disponibile nel finale di gara, e paga soprattutto il 27.9% di squadra al tiro dalla lunga distanza
PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS 102-115
Ci pensa De’Aaron Fox, autore di una prova da 37 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, a trascinare gli Spurs ad una importante vittoria a Portland, dove gli ospiti trovano l’abbrivio decisivo nel secondo tempo. Ai Blazers, invece, non basta un Deni Avdija ancora una volta eccellente che risponde a Fox con un tabellino personale curiosamente identico: 37 punti, 8 assist e 6 rimbalzi
SACRAMENTO KINGS-PHOENIX SUNS 100-112
A Sacramento, i Suns mettono subito in chiaro le cose con un 1° quarto da 41-16 e da lì in poi comandano senza troppi problemi le operazioni fino alla sirena finale. Mark Williams, autore di una doppia doppia da 21 punti e 16 rimbalzi, e Collin Gillespie, che la sfiora con 21 punti e 9 assist, sono i migliori per Phoenix, mentre i Kings, reduci da due vittorie consecutive, pagano la partenza troppo molle e non riescono più a rientrare davvero in partita
LA CLASSIFICA A EST
Detroit interrompe la striscia di vittorie consecutive ma mantiene la vetta della classifica a Est, tallonata ora dai sorprendenti Raptors e da una Miami che non sembra proprio volersi fermare
LA CLASSIFICA DEI GRUPPI DELLA NBA CUP A EST
Per Washington, Atlanta,Indiana, Boston, Brooklyn, Philadelphia, Chicago e Charlotte l'avventura in NBA Cup è già finita
LA CLASSIFICA A OVEST
Continua la corsa solitaria dei Thunder in testa alla classifica della Western Conference, mentre San Antonio e Phoenix, nonostante i tanti infortuni subiti, non mollano e restano in zona playoff
LA CLASSIFICA DEI GRUPPI DELLA NBA CUP A OVEST
I Lakers sono già qualificati per i quarti, mentre Minnesota, Sacramento, Utah, Dallas, New Orleans,Portland, Golden State e Houston dicono addio alla NBA Cup
