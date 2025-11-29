Introduzione
Quarta vittoria su quattro partite in NBA Cup per i Lakers, che battono Dallas e vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno San Antonio, capace di vincere a Denver. A Ovest vanno ai quarti di finale anche Thunder e Suns, protagonisti di una sfida tiratissima vinta da Oklahoma City grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander e che ora si ripeterà con in palio la semifinale. Anche i Knicks vanno ai quarti di finale del torneo, dove incontreranno Toronto, dopo aver battuto Milwaukee. Derby della Florida invece nell’altro quarto di finale a Est, dove Miami incontrerà Orlando, reduce dal colpo in trasferta a Detroit che vale a Desmond Bane, migliore dei suoi nella vittoria in trasferta, e compagni la qualificazione. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA valida anche come ultima giornata della fase a gruppi della NBA Cup
ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 130-123
Sono le triple nel finale di Zaccharie Risacher e Nickeil Alexander-Walker a regalare ad Atlanta una vittoria importante per la classifica dell’Est e che costa a Cleveland l’eliminazione dalla NBA Cup. I Cavs non riescono invece a sfruttare un’altra grande serata da parte di Donovan Mitchell, protagonista assoluto con 42 punti e 7/15 al tiro dalla lunga distanza
BROOKLYN NETS-PHILADELPHIA 76ERS 103-115
Entrambe già eliminate dalla NBA Cup, Brooklyn e Philadelphia danno vita a una partita a senso unico, dove i Sixers comandano fin dai primi possessi e conducono senza problemi fino alla sirena finale. Tyrese Maxey (22 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) guida i suoi, mentre Jared McCain, autore di 20 punti in uscita dalla panchina, conferma di essere ormai recuperato a pieno dopo il lungo infortunio
CHARLOTTE HORNETS-CHICAGO BULLS 123-115
Altra sfida tra squadre già fuori dalla NBA Cup, che si traduce in una vittoria per una volta convincente per Charlotte, trascinata dai 27 punti di Brandon Miller e dai 22 di Miles Bridges. Chicago, invece, ha un Josh Giddey che sfiora ancora una volta la tripla doppia con 25 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, ma trova poco altro dal resto della squadra
DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC 109-112
Tra Pistons e Magic, invece, c’è di fatto in palio la testa del gruppo B dell’Est e quindi il passaggio automatico ai quarti di NBA Cup. La posta in palio pesa e ne esce un punto a punto in cui hanno la meglio gli ospiti in volata e sulle spalle di un Desmond Bane da 37 punti e 8 rimbalzi decisivo nel finale. Detroit, invece, cede nonostante la sontuosa tripla doppia da 39 punti, 13 rimbalzi e 11 assist di Cade Cunningham e viene eliminata dal torneo
INDIANA PACERS-WASHINGTON WIZARDS 119-86
Nel ‘derby’ tra le due squadre con i peggiori record di tutta la NBA, ad avere la meglio sono i Pacers, più in palla e guidati dalla doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam. Washington, dall’altra parte, gioca l’ennesima partita anonima di questa stagione e ha ancora una volta in Alex Sarr (24 punti e 9 rimbalzi) l’unica ragione per cui sperare in un futuro migliore
NEW YORK KNICKS-MILWAUKEE BUCKS 118-109
Giannis Antetokounmpo torna dopo quattro partite ai box per infortunio, manda a referto 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist ma Milwaukee perde a New York e viene eliminata dalla NBA Cup. I Knicks confermano invece la loro superiorità, volano grazie ai 37 punti del solito Jalen Brunson e vincono il gruppo C, andando così ai quarti di finale del torneo
OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS 123-119
La sfida tra Thunder e Suns vale la testa del gruppo A a Ovest e quindi il passaggio ai quarti e a spuntarla dopo una gara a dir poco combattuta sono i padroni di casa, trascinati come al solito da Shai Gilgeous-Alexander (37 punti e 8 assist). A Phoenix, invece, non basta nemmeno mandare sei giocatori in doppia cifra, perché la rimonta di Devin Booker(21 punti e 8 rimbalzi) si ferma nel finale al cospetto dei campioni NBA in carica. E ora le due squadre si ritroveranno nei quarti di finale della NBA Cup
DENVER NUGGETS-SAN ANTONIO SPURS 136-139
Impresa degli Spurs, che sotto di 18 nel 3° quarto rimontano, vincono a Denver e conquistano la vetta del gruppo C a Ovest e quindi la qualificazione ai quarti di NBA Cup. Devin Vassell è micidiale dalla lunga distanza, dove tira 7/9, e chiude da migliore in campo con 35 punti e De’Aaron Fox lo aiuta con 16 punti e 12 assist. Sconfitta pesante per i Nuggets, che hanno 37 punti da un ottimo Jamal Murray ma crollano nella seconda metà di gara e vengono eliminati dal torneo
UTAH JAZZ-SACRAMENTO KINGS 128-119
Jazz e Kings non hanno più nulla da chiedere alla NBA Cup, da cui sono già eliminati, ma Keyonte George (31 punti e 6 assist) e Lauri Markkanen (28 punti e 7 rimbalzi) scendono comunque in campo con la giusta mentalità e regalano ai padroni di casa la vittoria. Sacramento ha 34 punti da Zach LaVine e trova la tripla doppia numero 206 nella carriera di Russell Westbrook (16 punti, 14 assist e 12 rimbalzi) ma incappa in un’altra sconfitta
LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 129-119
Austin Reaves segna 38 punti, l’ex di serata Luka Doncic ne aggiunge 35 con anche 11 assist e i Lakers battono facilmente i Mavs, chiudendo con un secco 4-0 la loro fase a gruppi della NBA Cup, competizione per cui avevano già in tasca il passaggio ai quarti di finale. Va decisamente meno bene la serata dell’atro ex Anthony Davis, che segna 12 puntial rientro dopo l’ennesimo stop per problemi fisici, mentre Cooper Flagg manda a referto 13 punti, 11 assist, 7 rimbalzie qualche giocata davvero spettacolare che in parte consola Dallas
L.A. CLIPPERS-MEMPHIS GRIZZLIES 107-112
Ennesima serataccia per i Clippers, che nonostante il miglior Kawhi Leonard della stagione e autore di 39 punti, sprecano un vantaggio di 16 punti, si fanno rimontare e perdono contro Memphis. Per i Grizzlies, invece, la vittoria non basta per conquistare la ‘wild card’ dell’Ovest e andare ai quarti di NBA Cup, ma comunque pesante per gli equilibri di classifica della Western Conference
I QUARTI DI FINALE DI NBA CUP
Tutto deciso, quindi, per i quarti di finale di NBA Cup. A Est saranno New York e Toronto e Miami e Orlando a giocarsi i due posti per le Final Four di Las Vegas, mentre a Ovest toccherà a Thunder e Suns e quindi Lakers e Spurs provare ad arrivare all'atto finale della competizione
