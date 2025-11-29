Jazz e Kings non hanno più nulla da chiedere alla NBA Cup, da cui sono già eliminati, ma Keyonte George (31 punti e 6 assist) e Lauri Markkanen (28 punti e 7 rimbalzi) scendono comunque in campo con la giusta mentalità e regalano ai padroni di casa la vittoria. Sacramento ha 34 punti da Zach LaVine e trova la tripla doppia numero 206 nella carriera di Russell Westbrook (16 punti, 14 assist e 12 rimbalzi) ma incappa in un’altra sconfitta

