NBA, risultati della notte: Cooper Flagg travolge i Clippers, Toronto si ferma a Charlotte
Cooper Flagg esplode segnando 35 punti e trascinando Dallas al successo sul campo dei Clippers, arrivati alla settima sconfitta in casa. Dopo nove successi in fila perdono anche i Raptors, battuti a Charlotte dopo un tempo supplementare. Anthony Edwards (39 punti) guida Minnesota al successo contro la Boston di uno strepitoso Jaylen Brown (41 punti). Detroit ritrova la vittoria passando a Miami (zero minuti per Simone Fontecchio). Indiana supera Chicago grazie a un canestro a un decimo dalla fine di Pascal Siakam, vittorie anche per Milwaukee, Golden State e Denver. Di seguito il racconto di tutte le partite e gli highlights
MINNESOTA TIMBERWOLVES-BOSTON CELTICS 119-115
Per la prima volta in stagione i T’Wolves riescono a battere una squadra con un record sopra il 50% di vittorie: servono però 39 punti e un canestro decisamente improbabile di Anthony Edwards per avere ragione dei Celtics, rimasti sempre a contatto ma sconfitti definitivamente da una tripla sulla sirena per il +6 a 14 secondi dalla fine segnata dopo aver quasi perso il pallone. Minnesota interrompe così la sua striscia di tre sconfitte in fila, resistendo ai 41 punti di Jaylen Brown (nuovo massimo stagionale) e i 19 punti con 18 rimbalzi di Neemias Queta per i Celtics
CHARLOTTE HORNETS-TORONTO RAPTORS 118-111 OT
Si interrompe a nove la striscia di successi dei Raptors, che si fanno rimontare 17 punti di vantaggio nel primo tempo e cadono dopo un tempo supplementare sotto i colpi di Miles Bridges. L’ala degli Hornets segna 10 dei suoi 35 punti di serata nell’overtime, accompagnato dai 20 del rookie Kon Knueppel (tra cui la tripla fuori equilibrio per pareggiare a 10 secondi dalla fine dei regolamentari) per sopperire alle serate storte di Brandon Miller (7 punti con 1/13 al tiro) e LaMelo Ball (14 con 6/16 in meno di 22 minuti). Agli ospiti non bastano i 30 punti con 12 rimbalzi di Scottie Barnes e i 22 a testa di Brandon Ingram e Immanuel Quickley
INDIANA PACERS-CHICAGO BULLS 103-101
È un canestro di Pascal Siakam a un decimo dalla fine a regalare ai Pacers una vittoria quanto più necessaria contro i Bulls. Il campione NBA 2019 chiude con 24 punti e 9 rimbalzi, seguito dai 19 Bennedict Mathurin e infligge a Chicago il terzo ko consecutivo, il nono nelle ultime 12 gare dopo il grande inizio di stagione da 6-1. Non bastano infatti i cinque giocatori in doppia cifra guidati da Josh Giddey (17 punti e 11 rimbalzi con 7 assist) per sopperire all’assenza di Coby White, fermato da un problema al polpaccio
MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 135-138
I Pistons tornano a vincere dopo due sconfitte in fila, resistendo al tentativo di rimonta degli Heat e conquistando il successo numero 16 di questo grande inizio di stagione. Sotto di 22 a 8 minuti dalla fine, i padroni di casa costruiscono canestro dopo canestro una rimonta che li porta fino al -2 a 34 secondi dalla fine, spinti dai 31 di Andrew Wiggins, i 28 di Norman Powell e i 24 di Tyler Herro. Detroit però non si scompone e trova il canestro per chiudere i conti col solito Cade Cunningham, autore di 29 punti per guidare i suoi insieme ai 26 di Tobias Harris. Ne mette 18 Duncan Robinson al suo primo ritorno a Miami da avversario, mentre Simone Fontecchio colleziona il primo DNP-CD della stagione, rimanendo in panchina per scelta tecnica per tutto il match
MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 116-99
Dopo sette sconfitte in fila tornano a vincere anche i Bucks, che ringraziano i 29 punti in soli 19 minuti di un Giannis Antetokounmpo che festeggia con un successo il raggiungimento di quota 21.000 realizzati in carriera (sesto più giovane di sempre a riuscirci). I padroni di casa dilagano dalla metà del secondo quarto in poi toccando anche il +32 nella ripresa festeggiando anche il ritorno in campo di Kevin Porter Jr (13 punti), mentre i Nets privi di Michael Porter Jr si consolano con i 22 punti del rookie Danny Wolf (5/9 da tre)
GOLDEN STATE WARRIORS-NEW ORLEANS PELICANS 104-96
Anche senza Steph Curry, fermato da un problema al quadricipite, gli Warriors riescono a conquistare la seconda vittoria nelle ultime sei gare spinti dai 24 punti, 8 rimbalzi e 10 assist di Jimmy Butler e dalla doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Gary Payton II. Anche il rientro in campo di Jonathan Kuminga (autore di 10 punti e accolto dagli applausi del pubblico di casa) aiutano gli Warriors a resistere ai 25 di Zion Williamson e i 21 di Saddiq Bey per i Pelicans, superando un terribile primo tempo al tiro pesante (2/22, peggior percentuale nell’era Kerr, finendo con 12/47 di squadra)
PHOENIX SUNS-DENVER NUGGETS 112-130
Dopo due sconfitte nelle ultime tre gare i Nuggets ritrovano il successo passando agilmente sul campo dei Suns. Un parziale di 12-0 nel quarto periodo permette a Nikola Jokic di ridurre al minimo le energie spese nel finale, mancando la tripla doppia per un solo rimbalzo (26 punti, 9 rimbalzi e 10 assist con 7/7 al tiro) accompagnato dai 24 di Jamal Murray in una serata torrida al tiro da tre punti (22/38). Ai Suns, sconfitti seppur di poco in tre delle ultime quattro gare, non servono i 27 di Dillon Brooks e i 24 di Devin Booker
LA CLIPPERS-DALLAS MAVERICKS 110-114
I Mavs tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila trovando lo spunto giusto nel finale di gara, guidati da un redivivo Klay Thompson (17 dei suoi 23 punti nel quarto periodo con 4 triple, finendo con 6/10 dall’arco) ma soprattutto dal miglior Cooper Flagg della stagione. Alla sua 20^ gara stagionale il rookie dei Mavs esplode realizzando 35 punti con 8 rimbalzi, realizzando 13 dei 22 tiri tentati e 9/11 ai liberi per la prima prestazione da 30+ punti della carriera (solo nove giorni più vecchio di LeBron James per il più giovane "trentello" della storia NBA). Ai Clippers, sconfitti per la settima volta in fila in casa, non bastano i 30 di Kawhi Leonard e i 29 con 8 rimbalzi e 11 assist di James Harden, scivolando sempre più giù in classifica
LA CLASSIFICA A EST
Detroit rimette due gare di distanza tra sé e Toronto, mentre Miami perde il terzo posto in favore di New York. Milwaukee si riporta a una gara dalla zona play-in, seconda vittoria in fila sia per Indiana che per Charlotte
LA CLASSIFICA A OVEST
Denver rimane attaccata al gruppetto delle inseguitrici dell’imprendibile OKC, mentre Phoenix lascia il sesto posto in favore di Minnesota e deve ora guardarsi le spalle da Golden State. Nella parte bassa invece Dallas con questo successo sale al 12° posto, mentre i Clippers sprofondano al 14° davanti solamente a New Orleans
