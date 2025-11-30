Anche senza Steph Curry, fermato da un problema al quadricipite, gli Warriors riescono a conquistare la seconda vittoria nelle ultime sei gare spinti dai 24 punti, 8 rimbalzi e 10 assist di Jimmy Butler e dalla doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Gary Payton II. Anche il rientro in campo di Jonathan Kuminga (autore di 10 punti e accolto dagli applausi del pubblico di casa) aiutano gli Warriors a resistere ai 25 di Zion Williamson e i 21 di Saddiq Bey per i Pelicans, superando un terribile primo tempo al tiro pesante (2/22, peggior percentuale nell’era Kerr, finendo con 12/47 di squadra)

