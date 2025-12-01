Introduzione
Tutto facile per i Thunder, che passano a Portland, e per i Lakers in casa contro New Orleans, con le due squadre che ottengono rispettivamente la loro 12^ e la loro 7^ vittoria consecutiva. Cleveland cade in casa contro i Celtics, stesso destino per Philadelphia, sconfitta a domicilio dagli Hawks dopo un’epica battaglia conclusasi solo al 2° supplementare. Netto successo casalingo per New York contro Toronto e per Houston in casa dei Jazz, mentre Minnesota deve giocare un grande 4° quarto per avere la meglio su San Antonio. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
UTAH JAZZ-HOUSTON ROCKETS 101-129
Nessun problema per i Rockets, che a Salt Lake City lasciano segnare un solo canestro dal campo ai Jazz in oltre 6 minuti nel 1° quarto e mettono già lì le mani sulla partita. Kevin Durant, dopo due gare di stop, segna 25 punti con 10/14 al tiro, Alperen Sengun ne aggiunge 27 e per Houston diventa tutto facile. Serata molto complicata invece per Utah, che tira con il 44.3% dal campo e il 28.1% da tre e non riesce mai davvero a impensierire gli avversari
CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 115-117
Ai Cavs, sotto anche di 21 punti contro Boston, non bastano le triple di Donovan Mitchell e Darius Garland che nel finale sembrano portare a una clamorosa rimonta, perché Evan Mobley (27 punti e 14 rimbalzi) fallisce il tiro del possibile pareggio e regala agli ospiti il colpo in trasferta. Per i Celtics ci sono 42 punti di un inarrestabile Payton Pritchard, spalleggiato da Jaylen Brown, che trova la 4^ tripla doppia della sua carriera con 19 punti,12 rimbalzi e 11 assist
NEW YORK KNICKS-TORONTO RAPTORS 116-94
Nell’anticipazione di quello che sarà uno dei due quarti di finale per la NBA Cup a Est, i Knicks si portano subito avanti in larga doppia cifra, solo per lasciare spazio alla rimonta di Toronto, che nel 3° quarto torna a un solo possesso di distanza. Da lì, però, i padroni di casa piazzano un parziale di 16-1 con cui si riprendono la partita e sulle spalle di un ottimo Josh Hart da 20 punti, 12 rimbalzi e 7 assist ottengono un’importante vittoria. Ai Raptors, invece, non bastano i 19 punti dell’ex di serata Immanuel Quickley
PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 134-142 (2OT)
Epica battaglia tra Sixers e Hawks, vinta solo al 2° supplementare dagli ospiti grazie alle triple di uno strepitoso Jalen Johnson, autore di una prova da 41 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Atlanta trova anche i 34 punti di un ottimo Nickeil Alexander-Walker, mentre dall’altra parte Philadelphia ritrova Joel Embiid (18 punti in 30 minuti) e Paul George (16 punti in 28 minuti), ma è ancora una volta Tyrese Maxey (44 punti, 9 assist e 7 rimbalzi) a trascinare i suoi, che però calano vistosamente nel 2° overtime
PORTLAND TRAIL BLAZERS-OKLAHOMA CITY THUNDER 115-123
Contro i Blazers, unica squadra a batterli in questa stagione, i Thunder mettono in campo l’ennesima prova di forza, vincendo la loro 12^ partita consecutiva grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander (26 punti) e alla doppia doppia sfiorata da Chet Holmgren con 19 punti e 9 rimbalzi. Portland insegue a lungo i campioni in carica, torna a -2 a 3 minuti dalla fine ma poi cede nonostante l’ennesima prova eccellente di Deni Avdija, in tripla doppia con 31 punti, 19 rimbalzi e 10 assist
MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 125-112
Ci vuole un grande 4° quarto, vinto 36-19, ai Timberwolves per battere una San Antonio ancora una volta molto solida nonostante la perdurante assenza di Victor Wembanyama. Per i padroni di casa ci sono 32 punti di Anthony Edwards e 22 con anche 12 rimbalzi di Julius Randle, mentre agli Spurs non bastano i 25 punti di De’Aaron Fox e i 22 a testasegnati da Devin Vassell e Keldon Johnson
SACRAMENTO KINGS-MEMPHIS GRIZZLIES 107-115
È Zach Edey, autore di una prova da 32 punti e 17 rimbalzi con 16/20 dal campo, il grande protagonista della vittoria in rimonta dei Grizzlies a Sacramento. I Kings, avanti a inizio del 4° quarto, calano vistosamente e incappano nell’ennesima sconfitta nonostante le buone prove di DeMar DeRozan (23 punti) e di Malik Monk, che ne mette 21entrando dalla panchina
LOS ANGELES LAKERS-NEW ORLEANS PELICANS 133-121
7^ vittoria consecutiva per i Lakers, che grazie al solito Luka Doncic, autore di 20 dei suoi 34 punti totali nel 1° quarto che segna già la distanza tra le due squadre, battono una versione dei Pelicans ancora una volta falcidiati dai tanti infortuni. Senza LeBron James, lasciato a riposo, i padroni di casa hanno anche 33 punti da Austin Reaves e 22 con 12 rimbalzi da un convincente Deandre Ayton, mentre a New Orleans servono a poco i 21 segnati dal rookie Jeremiah Fears
LA CLASSIFICA A EST
La vittoria dei Knicks sui Raptors vale il 2° posto a Est dietro a Detroit, mentre Cleveland, sconfitta in casa dei Celtics, scivola in zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Continua la corsa solitaria dei Thunder in testa alla classifica della Western Conference, mentre Lakers e Rockets tengono il passo nella battaglia per il 2° posto che coinvolge anche Denver
