Ai Cavs, sotto anche di 21 punti contro Boston, non bastano le triple di Donovan Mitchell e Darius Garland che nel finale sembrano portare a una clamorosa rimonta, perché Evan Mobley (27 punti e 14 rimbalzi) fallisce il tiro del possibile pareggio e regala agli ospiti il colpo in trasferta. Per i Celtics ci sono 42 punti di un inarrestabile Payton Pritchard, spalleggiato da Jaylen Brown, che trova la 4^ tripla doppia della sua carriera con 19 punti,12 rimbalzi e 11 assist

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA