Quando rientra in campo nel 2014-15 i Nuggets sono già in un momento molto diverso della loro storia e non sono più competitivi per il titolo come un anno prima. Gallinari ci mette un po’ a ritrovare il suo ritmo (solo 24.2 minuti di media in 59 presenze, di cui solo 27 in quintetto) ma nel biennio 2016-2017 produce due annate a oltre 18 punti di media, diventando la prima stella di una squadra che aveva appena scelto al Draft sia Nikola Jokic che Jamal Murray, poi protagonisti del titolo nel 2021

Gallinari guida il contropiede seguito da un giovanissimo Jokic - ©Getty