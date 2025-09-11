La lunga (e complessa) storia d'amore tra Danilo Gallinari e la Nazionale

La sconfitta patita dall’Italia contro la Slovenia negli ottavi di finale di Eurobasket ha scritto la parola fine all’avventura in azzurro di Danilo Gallinari. Un'esperienza durata vent’anni, che ha regalato meno soddisfazioni di quanto fosse lecito aspettarsi al suo principio, ma che tra tanti alti e bassi ha avuto nell’amore sincero del giocatore per la maglia della nazionale una costante indiscutibile. E l’addio di Gallinari lascia comunque un’eredità preziosa a chi quella maglia la vestirà dopo di lui