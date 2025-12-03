Introduzione

Golden State, priva di Steph Curry, ci prova, ma i Thunder, guidati dal solito, inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander, autore di 38 punti, sbancano il Chase Center e ottengono la loro 13^ vittoria consecutiva. Jaylen Brown, con 42 punti, e Anthony Edwards, autore di una prova da 44, trovano i loro massimi stagionali e trascinano Celtics e Timberwolvesalle vittorie su New York e New Orleans. È invece ancora una volta Tyrese Maxey il principale protagonista del netto successo dei Sixers su Washington, mentre gli Spurs battono Memphis e ottengono la 6^ vittoria in 8 partite giocate senza l’infortunato Victor Wembanyama. Vittoria in volata invece per Toronto, che fatica ma batte Portland nel finale. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA