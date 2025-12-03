Introduzione
Golden State, priva di Steph Curry, ci prova, ma i Thunder, guidati dal solito, inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander, autore di 38 punti, sbancano il Chase Center e ottengono la loro 13^ vittoria consecutiva. Jaylen Brown, con 42 punti, e Anthony Edwards, autore di una prova da 44, trovano i loro massimi stagionali e trascinano Celtics e Timberwolvesalle vittorie su New York e New Orleans. È invece ancora una volta Tyrese Maxey il principale protagonista del netto successo dei Sixers su Washington, mentre gli Spurs battono Memphis e ottengono la 6^ vittoria in 8 partite giocate senza l’infortunato Victor Wembanyama. Vittoria in volata invece per Toronto, che fatica ma batte Portland nel finale. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS 121-102
Tutto come da pronostico a Philadelphia, dove i padroni di casa scappano già nel primo tempo, Washington prova una timida rimonta nel 3° quarto ma a regolare i conti ci pensa ancora una volta Tyrese Maxey, che proprio nel 3° quartosegna 20 dei suoi 35 punti totali. Gli Wizards, dall’altra parte, pagano soprattutto il 39.8% dal campo di squadra e il 25% complessivo al tiro dalla lunga distanza
TORONTO RAPTORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 121-118
Vittoria in volata per i Raptors, che nel 4° quarto si fanno rimontare da Portland, arrivata a -2 a 1:18 dalla fine, ma trovano da Brandon Ingram (21 punti e 6 rimbalzi) le giocate decisive nel finale. Toronto ha anche 28 punti, 7 rimbalzi e 7 assist con 10/18 dal campo da un eccellente Scottie Barnes, mentre ai Blazers non bastano i 25 del solito Deni Avdija e i 23 in uscita dalla panchina di Shaedon Sharpe
BOSTON CELTICS-NEW YORK KNICKS 123-117
È il miglior Jaylen Brown della stagione, autore di 42 punti e dei canestri decisivi che nel finale fermano il tentativo di rimonta dei Knicks, a regalare a Boston la 4^ vittoria nelle ultime 5 partite. Derrick White, che segna 7 dei suoi 22 punti negli ultimi, decisivi 4 minuti di gioco, è l’altra colonna dei Celtics, mentre New York registra la serataccia al tiro di Jalen Brunson, che chiude con 15 punti e 6/21 dal campo, e non sfrutta i 35 punti con 8/12 al tiro da tre di un ottimo Mikal Bridges
NEW ORLEANS PELICANS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 142-129 (OT)
Ci vuole un secondo tempo magistrale da parte di Anthony Edwards, che nella seconda metà di gara segna 34 dei suoi 44 punti totali, massimo in stagione per lui, e manda la partita al supplementare con il canestro del pareggio a 2 secondi dalla fine e un Julius Randle dominante nell’overtime, in cui segna 8 dei suoi 16 punti, per regalare a Minnesota la vittoria in trasferta sul campo dei Pelicans. A New Orleans, a lungo avanti nel corso della partita, non basta invece la doppia doppia da 33 punti e 15 rimbalzi di Trey Murphy III a evitare la 13^ sconfitta nelle ultime 14 partite
SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 126-119
Il veterano Harrison Barnes segna 31 punti, De’Aaron Fox ne aggiunge 29 e gli Spurs battono anche Memphis, conquistando la 6^ vittoria nelle 8 partite giocate fin qui senza l’infortunato Victor Wembanyama. Per San Antonioci sono anche ottimi segnali da parte del rookie Dylan Harper, che segna 15 punti e distribuisce 6 assist in entrata dalla panchina, mentre ai Grizzlies non resta che consolarsi con un’altra buona prova di Zach Edey, in doppia doppia con 19 punti e 15 rimbalzi
GOLDEN STATE WARRIORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-124
Al Chase Center i Thunder mettono le cose in chiaro già nel primo tempo, ma dopo l’intervallo lungo arriva la reazione dei padroni di casa, che si rimettono in partita con un 3° quarto da 44-28. Nell’ultima frazione di gioco, però, OKCribadisce di essere per distacco la miglior squadra della lega e nel finale allunga grazie al solito, inarrestabile Shai Gilgeous-Alexander, autore di 38 punti. A Golden State, priva di Steph Curry, non basta pescare 68 punti dalla panchina perché quando gli avversari accelerano emerge tutta la distanza esistente tra le due squadre
