I Bucks perdono Giannis Antetokounmpo per un infortunio al polpaccio dopo 3 minuti, ma si tolgono la soddisfazione di battere Detroit capolista dell'Est. Dallas vince la terza partita in fila superando Miami (8 punti per Simone Fontecchio), Denver passa a Indianapolis con un clamoroso Jamal Murray (52 punti). I Clippers dopo l'addio a Chris Paul vincono ad Atlanta, grande vittoria di San Antonio a Orlando (7 successi su 9 senza Wembanyama). Brutto ko interno per Cleveland con Portland, vincono New York, Brooklyn e Houston: di seguito tutti i risultati e gli highlights della notte
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 110-122
I Blazers tornano a vincere dopo tre sconfitte in fila, passando sul campo dei Cavs che hanno più di qualche domanda da farsi. Deni Avdija segna 27 punti e sia Caleb Love che Shaedon Sharpe ne aggiungono 20 a testa, cambiando passo nel quarto periodo grazie a 10 punti in fila dei 17 finali di Toumani Camara. Ai Cavs, sconfitti in quattro delle ultime cinque partite e ko per la prima volta in stagione contro una squadra sotto al 50% di vittorie, non bastano i 33 del solito eccellente Donovan Mitchell
INDIANA PACERS-DENVER NUGGETS 120-135
Terza vittoria nelle ultime cinque partite per i Nuggets, che fanno sempre gara di testa grazie a un parziale di 22-3 nel secondo quarto toccando anche il +29 e mantenendo sempre almeno 13 lunghezze di vantaggio nel quarto periodo. Il mattatore della serata è Jamal Murray, che va a tre punti dal suo massimo in carriera realizzandone 52 con uno spettacolare 19/25 dal campo, di cui 10/11 da tre punti (nuovo career high), mentre Nikola Jokic manca la tripla doppia solo per due rimbalzi (24 punti, 8 rimbalzi e 13 assist)
ORLANDO MAGIC-SAN ANTONIO SPURS 112-114
Vittoria pesante degli Spurs, che vincono la settima partita su nove senza Victor Wembanyama passando sul campo dei Magic reduci da un ottimo periodo di forma. De’Aaron Fox si carica la squadra sulle spalle realizzando 31 punti di cui gli ultimi 10 di squadra, ma i texani devono ringraziare anche la stoppata di Luke Kornet, che sulla sirena blocca il tentativo da sotto il canestro di Franz Wagner (miglior realizzatore dei suoi con 25 punti davanti ai 24 di Jalen Suggs) per regalare la vittoria ai neroargento
ATLANTA HAWKS-LA CLIPPERS 92-115
I Clippers tornano a vincere dopo cinque sconfitte in fila e dopo l’allontanamento di Chris Paul, ringraziando i 27 punti con 9 assist di James Harden e i 21 di Kawhi Leonard ma anche l’assenza tra gli Hawks di Jalen Johnson per un indurimento al polpaccio (oltre ai lungodegenti Trae Young e Kristaps Porzingis). Atlanta fatica enormemente in attacco e non va oltre i 21 punti di Nickeil Alexander-Walker, mentre i Clippers hanno tutt’altra aggressività per trovare la sesta vittoria di questa stagione
NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 119-104
Undicesima vittoria su 12 in stagione in casa per i Knicks, che si affidano alle loro stelle per battere facilmente gli Hornets. Karl-Anthony Towns firma una doppia doppia da 35 punti e 18 rimbalzi mentre Jalen Brunson ne aggiunge 26 (tra cui la tripla sulla sirena del secondo quarto) per piegare in fretta la resistenza degli Hornets, che sono 1-10 in trasferta di cui le ultime nove sconfitte consecutive. Un redivivo LaMelo Ball da 34 punti, 8 rimbalzi e 9 assist non serve agli ospiti, scivolati sul -20 già a metà del secondo quarto
CHICAGO BULLS-BROOKLYN NETS 103-113
L’inizio di stagione positivo dei Bulls è già un lontano ricordo, perdendo la quinta partita in fila in casa davanti a un avversario come i Nets che quest’anno non aveva ancora vinto due gare consecutive. Michael Porter Jr. è il migliore dei suoi con 33 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 20 di Noah Clowney (18 nel solo secondo tempo) per rendere inutile la quinta tripla doppia stagionale di Josh Giddey, autore di 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist
HOUSTON ROCKETS-SACRAMENTO KINGS 121-95
I Rockets ritrovano la vittoria dopo aver perso l’ultima partita a Utah (non ne perdono due in fila dalle prime due stagionali) mettendo in mostra le loro stelle: Durant (24), Sengun (28+10) e Thompson (20 con 12 rimbalzi e 7 assist) sono i tre migliori marcatori dei texani, scappando via nel secondo tempo aperto con un parziale di 10-0. Sacramento si consola coi 25 punti di Malik Monk e del rookie Maxime Raynaud, ma viene surclassata a rimbalzo (62-32)
MILWAUKEE BUCKS-DETROIT PISTONS 113-109
Giannis Antetokounmpo, al centro di voci concrete di mercato, fa temere il peggio quando dopo appena 3 minuti si accascia a terra senza contatto tenendosi la gamba. Per fortuna però l’ipotesi di un interessamento del tendine d’Achille viene scongiurata in fretta, “limitandosi” a un infortunio muscolare al polpaccio, ma resta il fatto che i Bucks devono fare a meno della propria stella per il resto del match. Ciò nonostante i padroni di casa riescono a vincere contro i primi in classifica della Eastern Conference, guidati dai 26 punti di Kevin Porter Jr e i 22 di Ryan Rollins per trovare solamente la seconda vittoria nelle ultime 10. Ai Pistons non bastano i 20 di Tobias Harris e i 17 di Cade Cunningham, sprecando un vantaggio di 18 lunghezze accumulato nel primo quarto
DALLAS MAVERICKS-MIAMI HEAT 118-108
Per la prima volta in stagione i Mavs vincono tre partite consecutive ringraziando i 22 punti di Cooper Flagg e i 17 con 17 rimbalzi di Anthony Davis, fermando una squadra in forma come gli Heat. Ryan Nembhard aggiunge una doppia doppia da 15 punti e 13 assist e Klay Thompson ne mette 17 dalla panchina per superare i 22+10 di Kel’el Ware e i 20 di Tyler Herro, che però esce nel secondo tempo senza più rientrare per un problema fisico. Senza neanche Norman Powell, alle prese con una distorsione alla caviglia, gli Heat non trovano più la via del canestro, con Simone Fontecchio che si ferma a 8 punti con 3 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e una stoppata con 2/8 al tiro (2/7 da tre) e 2/2 ai liberi in 21 minuti
LA CLASSIFICA A EST
Lo stop di Detroit permette a New York di avvicinarsi a 2.5 gare di distanza dalla vetta, mentre Miami e Orlando devono guardarsi le spalle da Boston, che supera Cleveland e Atlanta in classifica e sale al sesto posto. Milwaukee ritrova un posto al play-in ai danni dei Bulls
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston, San Antonio e Denver rimangono tutte a 5.5 gare di distanza dalla vetta, o per meglio dire a sola mezza distanza dal secondo posto dei Lakers visto che OKC sembra già irraggiungibile. Portland mantiene il decimo posto, anche se Dallas sembra essere tornata in corsa (1.5 gare di distanza dal play-in)
