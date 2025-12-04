Per la prima volta in stagione i Mavs vincono tre partite consecutive ringraziando i 22 punti di Cooper Flagg e i 17 con 17 rimbalzi di Anthony Davis, fermando una squadra in forma come gli Heat. Ryan Nembhard aggiunge una doppia doppia da 15 punti e 13 assist e Klay Thompson ne mette 17 dalla panchina per superare i 22+10 di Kel’el Ware e i 20 di Tyler Herro, che però esce nel secondo tempo senza più rientrare per un problema fisico. Senza neanche Norman Powell, alle prese con una distorsione alla caviglia, gli Heat non trovano più la via del canestro, con Simone Fontecchio che si ferma a 8 punti con 3 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e una stoppata con 2/8 al tiro (2/7 da tre) e 2/2 ai liberi in 21 minuti

