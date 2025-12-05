Introduzione
LeBron James interrompe la sua striscia da 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati, perché sull’azione decisiva della sfida vinta dai Lakers a Toronto decide di passare la palla a Rui Hachimura, che segna la tripla della vittoria. Giocata decisiva nel finale anche per Tyrese Maxey, che segna 35 punti e stoppa De’Anthony Meltonregalando ai Sixers il successo sugli Warriors. Tutto facile per i Celtics a Washington, vittorie in trasferta anche per Utah a Brooklyn e per Minnesota a New Orleans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
PHILADELPHIA 76ERS-GOLDEN STATE WARRIORS 99-98
Sono un canestro di VJ Edgecombe e una stoppata di Tyrese Maxey, migliore in campo con 35 punti, su De’Anthony Melton, tutto nell’ultimo secondo di partita, a regalare ai Sixers la vittoria su Golden State. Gli Warriors, già falcidiati dagli infortuni, perdono anche Draymond Green durante la gara, trovano 67 punti dalla panchina, rimontano nel 4° quarto effettuando anche il sorpasso ma cedono proprio sulle ultime due azioni
WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 101-146
Come da pronostici, i Celtics passano a Washington senza troppi problemi, prendendo il largo nel secondo tempo sulle spalle del miglior Derrick White della stagione, autore di una prova da 30 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, e ottengono così la loro 8^ vittoria nelle ultime 10 partite. Ennesima serataccia invece per gli Wizards, per cui è ancora una volta il veterano CJ McCollum (22 punti) a salvarsi
BROOKLYN NETS-UTAH JAZZ 110-123
Nella sfida tra due squadre in ricostruzione, sono i Jazz ad avere la meglio grazie ad un eccellente 4° quarto in cui gli ospiti cancellano il -15 accumulato fin lì e spazzano via Brooklyn. Lauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) sono ancora una volta i trascinatori per Utah, mentre Noah Clowney (29 punti) si distingue per i Nets, ma anche lui affonda insieme ai compagni nell’ultima frazione di gioco
TORONTO RAPTORS-LOS ANGELES LAKERS 120-123
LeBron James (8 punti e 11 assist) interrompe la sua incredibile striscia da 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati e lo fa preferendo servire Rui Hachimura sull’azione che il giapponese trasforma nella tripla decisiva per la vittoria dei Lakers. Gli ospiti, privi di Luka Doncic, trovano un super Austin Reaves da 44 punti e 10 assist e la spuntano in volata, mentre ai Raptors non basta mandare ben sette giocatori in doppia cifra per evitare lo stop casalingo
NEW ORLEANS PELICANS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-125
In una serata in cui Anthony Edwards segna solo 11 punti in 31 minuti giocati, Minnesota trova un Julius Randle da28 punti e 9 rimbalzi e 19 punti in uscita dalla panchina di Naz Reid e passa a New Orleans. La nota positiva per i Pelicans, arrivati alla 20^ sconfitta in 23 partite in questa stagione, è rappresentata dal rookie Jeremiah Fears, che chiude con 20 punti, 7 rimbalzi e 6 assist
LA CLASSIFICA A EST
La sconfitta casalinga non costa il 3° posto a Est ai Raptors, mentre Boston continua la sua scalata verso l'alto e Washington torna ad essere fanalino di coda solitario
LA CLASSIFICA A OVEST
I Lakers passano a Toronto e si confermano primi inseguitori dell'imprendibile OKC, mentre continua la stagione complicatissima per New Orleans, sempre all'ultimo posto della classifica della Western Conference