NBA, risultati della notte: i Lakers sbancano Toronto in volata, Warriors ko a Phila

NBA

Introduzione

LeBron James interrompe la sua striscia da 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati, perché sull’azione decisiva della sfida vinta dai Lakers a Toronto decide di passare la palla a Rui Hachimura, che segna la tripla della vittoria. Giocata decisiva nel finale anche per Tyrese Maxey, che segna 35 punti e stoppa De’Anthony Meltonregalando ai Sixers il successo sugli Warriors. Tutto facile per i Celtics a Washington, vittorie in trasferta anche per Utah a Brooklyn e per Minnesota a New OrleansTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

Quello che devi sapere

PHILADELPHIA 76ERS-GOLDEN STATE WARRIORS 99-98

Sono un canestro di VJ Edgecombe e una stoppata di Tyrese Maxey, migliore in campo con 35 punti, su De’Anthony Melton, tutto nell’ultimo secondo di partita, a regalare ai Sixers la vittoria su Golden State. Gli Warriors, già falcidiati dagli infortuni, perdono anche Draymond Green durante la gara, trovano 67 punti dalla panchina, rimontano nel 4° quarto effettuando anche il sorpasso ma cedono proprio sulle ultime due azioni 

 

WASHINGTON WIZARDS-BOSTON CELTICS 101-146

Come da pronostici, i Celtics passano a Washington senza troppi problemi, prendendo il largo nel secondo tempo sulle spalle del miglior Derrick White della stagione, autore di una prova da 30 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, e ottengono così la loro 8^ vittoria nelle ultime 10 partite. Ennesima serataccia invece per gli Wizards, per cui è ancora una volta il veterano CJ McCollum (22 punti) a salvarsi

 

BROOKLYN NETS-UTAH JAZZ 110-123

Nella sfida tra due squadre in ricostruzione, sono i Jazz ad avere la meglio grazie ad un eccellente 4° quarto in cui gli ospiti cancellano il -15 accumulato fin lì e spazzano via BrooklynLauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) sono ancora una volta i trascinatori per Utah, mentre Noah Clowney (29 punti) si distingue per i Nets, ma anche lui affonda insieme ai compagni nell’ultima frazione di gioco

 

TORONTO RAPTORS-LOS ANGELES LAKERS 120-123

LeBron James (8 punti e 11 assist) interrompe la sua incredibile striscia da 1.297 partite consecutive con almeno 10 punti segnati e lo fa preferendo servire Rui Hachimura sull’azione che il giapponese trasforma nella tripla decisiva per la vittoria dei Lakers. Gli ospiti, privi di Luka Doncic, trovano un super Austin Reaves da 44 punti e 10 assist e la spuntano in volata, mentre ai Raptors non basta mandare ben sette giocatori in doppia cifra per evitare lo stop casalingo

 

NEW ORLEANS PELICANS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 116-125

In una serata in cui Anthony Edwards segna solo 11 punti in 31 minuti giocatiMinnesota trova un Julius Randle da28 punti e 9 rimbalzi e 19 punti in uscita dalla panchina di Naz Reid e passa a New Orleans. La nota positiva per i Pelicans, arrivati alla 20^ sconfitta in 23 partite in questa stagione, è rappresentata dal rookie Jeremiah Fears, che chiude con 20 punti, 7 rimbalzi e 6 assist

 

LA CLASSIFICA A EST

La sconfitta casalinga non costa il 3° posto a Est ai Raptors, mentre Boston continua la sua scalata verso l'alto e Washington torna ad essere fanalino di coda solitario

LA CLASSIFICA A OVEST

I Lakers passano a Toronto e si confermano primi inseguitori dell'imprendibile OKC, mentre continua la stagione complicatissima per New Orleans, sempre all'ultimo posto della classifica della Western Conference 

