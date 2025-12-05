Nella sfida tra due squadre in ricostruzione, sono i Jazz ad avere la meglio grazie ad un eccellente 4° quarto in cui gli ospiti cancellano il -15 accumulato fin lì e spazzano via Brooklyn. Lauri Markkanen (30 punti e 8 rimbalzi) e Keyonte George (29 punti e 10 assist) sono ancora una volta i trascinatori per Utah, mentre Noah Clowney (29 punti) si distingue per i Nets, ma anche lui affonda insieme ai compagni nell’ultima frazione di gioco

