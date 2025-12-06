Introduzione
Senza LeBron James e Luka Doncic i Lakers subiscono una pesante sconfitta a Boston. I Thunder battono nettamente Dallas e ottengono così il 14° successo consecutivo nel loro incredibile avvio di stagione, mentre Nuggets e Magichanno la meglio in volata su Hawks e Heat. Kevin Durant trascina Houston contro Phoenix e taglia il traguardo dei 31.000 punti in carriera, Cleveland batte San Antonio e i Clippers perdono ancora contro i Grizzlies. Successi a sorpresa per Charlotte in casa dei Raptors e per Indiana a Chicago. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
BOSTON CELTICS-LOS ANGELES LAKERS 126-105
Non ci sono né Luka Doncic né LeBron James per i Lakers nella trasferta di Boston, dove Austin Reaves (36 punti) e compagni vengono travolti già nel 1° quarto e di fatto non riescono mai ad entrare in partita. I Celtics, invece, sulle spalle di Jaylen Brown (30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist), giocano un’altra gara eccellente e confermano il loro momento di grande crescita
ORLANDO MAGIC-MIAMI HEAT 106-105
È il jumper sbagliato da Bam Adebayo (24 punti e 15 rimbalzi) a decidere il derby della Florida, peraltro anche anticipo del quarto di finale che si giocherà martedì. Orlando, che ritrova Paolo Banchero dopo 10 gare di stop per infortunio, è trascinata da un Franz Wagner in grande serata e autore di 32 punti con 12/22 al tiro, mentre agli Heat non bastano nemmeno i 28 di Norman Powell. Poco meno di 16 minuti in campo invece per Simone Fontecchio, che chiude con 5 punti, 3 rimbalzi e 2 assist
ATLANTA HAWKS-DENVER NUGGETS 133-134
Nickeil Alexander-Walker (30 punti) prima sbaglia la tripla del possibile pareggio, poi quasi sulla sirena segna il canestro che basta solo per il -1 e Denver strappa la vittoria in trasferta dopo essere stata sotto anche di 23 punti. A guidare la riscossa dei Nuggets è come sempre Nikola Jokic, che segna 30 dei suoi 40 punti nel secondo tempo, mentre gli Hawks non sfruttano la tripla doppia da 21 punti, 18 rimbalzi e 16 assist di un Jalen Johnson sempre più uomo squadra
CLEVELAND CAVALIERS-SAN ANTONIO SPURS 130-117
Prova di forza di Cleveland, che dopo un primo tempo complicato cambia marcia nel 3° quarto e batte nettamente gli Spurs. Il leader dei Cavs è ancora una volta Donovan Mitchell, autore di 28 punti e 8 assist, ben spalleggiato da Evan Mobley (17 punti e 10 rimbalzi). San Antonio trova una buona prova della coppia formata da Devin Vassell e De’Aaron Fox, autori rispettivamente di 28 e 25 punti, ma cala vistosamente nella seconda metà di gara
DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 122-116
Ci vuole un’accelerata nel 4° quarto, dove Cade Cunningham segna 13 dei suoi 29 punti, ai Pistons per battere una Portland tutt’altro che arrendevole. Detroit va inaspettatamente sotto a rimbalzo (48-37) e soffre a lungo uno scatenato Deni Avdija, autore di una prova da 35 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, ma riesce a spuntarla alzando l’intensità nell’ultimo parziale di gioco
NEW YORK KNICKS-UTAH JAZZ 146-112
È una partenza fulminante, con un parziale di 23-0, il miglior per iniziare una partita da quando nel 1997 la NBA registra il play-by-play di ogni partita, a lanciare i Knicks nella netta vittoria sui Jazz. Jalen Brunson chiude con 33 punti in meno di 31 minuti giocati, mentre Miles McBride e Jordan Clarkson approfittano dello spazio concesso alla panchina per segnare rispettivamente 22 e 16 punti. Serataccia per Utah, per cui è il solo Lauri Markkanen (18 punti e 9 rimbalzi) a lanciare segnali di vita
TORONTO RAPTORS-CHARLOTTE HORNETS 86-111
La prima sorpresa della notte arriva da Toronto, dove gli Hornets perdono LaMelo Ball nel 2° quarto ma grazie a Kon Knueppel e Tidjane Salaun, autori di 21 punti a testa, strappa un’inaspettata vittoria in trasferta. I Raptors, nella seconda serata di un back-to-back dopo la sconfitta di ieri notte contro i Lakers, tirano con il 37% complessivo di squadra e il solo Immanuel Quickley (31 punti) non basta per evitare la sconfitta
CHICAGO BULLS-INDIANA PACERS 105-120
L’altra sorpresa della notte si materializza a Chicago, con Pascal Siakam che trascina i Pacers al colpo in trasferta con36 punti e 10 rimbalzi. Indiana trova anche 28 punti da un ottimo Bennedict Mathurin, mentre i Bulls giocano una gara caratterizzata dalle troppe distrazioni e finiscono per pagare le 18 palle perse e la serata poco lucida di Josh Giddey, che chiude con soli 9 punti e 2/9 dal campo
HOUSTON ROCKETS-PHOENIX SUNS 117-98
Il grande protagonista della sfida tra Rockets e Suns è l’ex di serata Kevin Durant, che con i suoi 28 punti trascina i padroni di casa alla vittoria e soprattutto diventa l’8° giocatore nella storia della NBA a varcare la soglia dei 31.000 in carriera. Houston, che trova anche 31 punti con 12/17 dal campo da parte di uno scatenato Amen Thompson, domina la parte centrale della gara e fa valere il suo maggior talento complessivo, senza lasciare a Phoenix la possibilità di mettere in discussione il risultato
MEMPHIS GRIZZLIES-L.A. CLIPPERS 107-98
Non si ferma la discesa nel baratro dei Clippers, che a Memphis perdono la 9^ partita delle ultime 11 giocatenonostante i 24 punti di Kawhi Leonard e i 18 di James Harden. I Grizzlies, invece, mandano ben cinque giocatori in doppia cifra e si godono il rookie Cedric Coward, sempre più protagonista con 23 punti, 14 rimbalzi e 5 assist
MILWAUKEE BUCKS-PHILADELPHIA 76ERS 101-116
C’è poca storia a Milwaukee, dove i padroni di casa, sempre privi di Giannis Antetokounmpo, subiscono la maggior energia di Philadelphia, che con i 22 punti in uscita dalla panchina di Quentin Grimes e i 20 di un Paul Georgeapparso in netta crescita dal punto di vista della condizione atletica ottiene una convincente vittoria. I Bucks possono consolarsi con la prova da 20 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di Kevin Porter Jr.
OKLAHOMA CITY THUNDER-DALLAS MAVERICKS 132-111
14^ vittoria consecutiva per Oklahoma City, a cui basta alzare l’intensità nella fase centrale della partita per battere senza troppi problemi Dallas. Shai Gilgeous-Aleander è quasi perfetto, tira 10/12 dal campo e chiude con 33 punti, mentre dall’altra parte i Mavs pescano la carta Jaden Hardy, autore di 23 punti in uscita dalla panchina, ma possono opporre ben poca resistenza quando i Thunder decidono di cambiare ritmo
LA CLASSIFICA A EST
Detroit mantiene salda la testa della classifica della Eastern Conference davanti ai Knicks, mentre continua la scalata di Orlando, ora al 4° posto
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City continua a fare corsa a sé a Ovest, mentre in seconda posizione Houston scavalca i Lakers e i Clippers scivolano sempre più in basso e lontano anche dalla zona play-in
