Introduzione

Senza LeBron James e Luka Doncic i Lakers subiscono una pesante sconfitta a Boston. I Thunder battono nettamente Dallas e ottengono così il 14° successo consecutivo nel loro incredibile avvio di stagione, mentre Nuggets e Magichanno la meglio in volata su Hawks e Heat. Kevin Durant trascina Houston contro Phoenix e taglia il traguardo dei 31.000 punti in carriera, Cleveland batte San Antonio e i Clippers perdono ancora contro i Grizzlies. Successi a sorpresa per Charlotte in casa dei Raptors e per Indiana a Chicago. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA