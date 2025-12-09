Introduzione
Indiana trova la doppia doppia da 28 punti e 12 assist di Andrew Nembhard, batte i Kings e ottiene così la sua 4^ vittoria nelle ultime 6 partite. Sconfitta casalinga invece per i Timberwolves, che si svegliano troppo tardi contro i Suns e perdono in volata nonostante i 40 punti di un eccellente Anthony Edwards. Sconfitta casalinga in volata anche per i Pelicans, che hanno una tripla doppia storica da parte del rookie Derik Queen ma cedono il passo contro San Antonio. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
INDIANA PACERS-SACRAMENTO KINGS 116-105
Per ottenere la 4^ vittoria nelle ultime 6 partite e portare avanti un momento che ne sta risollevando le sorti dopo un inizio di stagione complicatissimo, i Pacers devono battere i Kings due volte. Indiana, infatti, scappa all’inizio della gara, si fa rimontare nel 3° quarto e ha la meglio solo grazie ad un ottimo 4°quarto. I padroni di casa trovano la doppia doppia da 28 punti e 12 assist di Andrew Nembhard e i 25 punti di Bennedict Mathurin, mentre a Sacramento non basta la tripla doppia numero 207 della carriera di Russell Westbrook, che chiude con 24 punti, 14 assist e 12 rimbalzi
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MINNESOTA TIMBERWOLVES-PHOENIX SUNS 105-108
La tripla di Jaden McDaniels a 4 secondi dalla fine potrebbe portare la sfida tra Timberwolves e Suns al supplementare, ma il tiro dell’ala dei padroni di casa non entra e Phoenix ottiene la vittoria al termine di una partita sempre condotta sulle spalle di Mark Williams (22 punti e 7 rimbalzi) e Collin Gillespie (19 punti). Brutta sconfitta invece per Minnesota, che trova il ritmo giusto solo negli ultimi minuti e spreca la prova da 40 punti e 9 rimbalzi con 15/21 dal campo di Anthony Edwards
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW ORLEANS PELICANS-SAN ANTONIO SPURS 123-135
A New Orleans, gli Spurs vanno avanti di 20 già all’intervallo e sembrano in controllo, ma i Pelicans trovano una reazione d’orgoglio e si rimettono ampiamente in partita dopo l’intervallo lungo. Ci vuole quindi un canestro di Dylan Harper, autore di 22 punti e 6 assist in uscita dalla panchina, che a 9 secondi chiude i contri per San Antonio. Le note positive per i Pelicans, che perdono la 22^ partita delle prime 25 disputare in stagione, stanno nei 32 punti di Trey Murphy III e soprattutto nella tripla doppia da 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist con anche 4 stoppate del rookie Derik Queen
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Dopo l'inizio disastroso di stagione, con la 4^ vittoria nelle ultime 6 partite i Pacers si risollevano, staccano Washington, sempre più fanalino di coda, ma la zona play-in rimane comunque lontana
LA CLASSIFICA A OVEST
Phoenix passa sul campo dei Timberwolves e ora tallona proprio Minnesota per l'ultimo posto con garanzia di fare i playoff a Ovest, mentre Sacramento continua a rimanere nella parte bassa della classifica e i Pelicans sono sempre più ultimi
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket alle 11, alle 15.45 e alle 21.45 la sfida tra Minnesota e Phoenixcon telecronaca di Flavio Tranquillo e Maurio Bevacqua
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DELLA NBA SU SKY SPORT