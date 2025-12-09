Per ottenere la 4^ vittoria nelle ultime 6 partite e portare avanti un momento che ne sta risollevando le sorti dopo un inizio di stagione complicatissimo, i Pacers devono battere i Kings due volte. Indiana, infatti, scappa all’inizio della gara, si fa rimontare nel 3° quarto e ha la meglio solo grazie ad un ottimo 4°quarto. I padroni di casa trovano la doppia doppia da 28 punti e 12 assist di Andrew Nembhard e i 25 punti di Bennedict Mathurin, mentre a Sacramento non basta la tripla doppia numero 207 della carriera di Russell Westbrook, che chiude con 24 punti, 14 assist e 12 rimbalzi

