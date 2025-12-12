I Rockets continuano a non perdere due gare in fila, come accade ormai dallo scorso 24 ottobre. A evitare la sconfitta contro i Clippers è Amen Thompson, autore del gioco da tre punti che ha spezzato la parità a 17.2 secondi dalla fine con un tap-in a rimbalzo offensivo, la chiave di volta della partita. I texani infatti hanno dominato a rimbalzo con un eloquente 51-28 di cui 21 nella metà campo offensiva, guidati dai 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Thompson e i 22 con 15 rimbalzi di Alperen Sengun. Ai Clippers non è servito un monumentale Ivica Zubac (massimo stagionale da 33 punti con 13/14 al tiro) per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime nove, senza neanche riuscire a rimettere in campo il pallone per l’ultimo tiro perché nessuno si è avvicinato a Nic Batum per permettergli di effettuare la rimessa

