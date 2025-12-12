Introduzione
Houston supera in volata i Clippers grazie a un gioco da tre punti di Amen Thompson, infliggendo loro l'ottava sconfitta nelle ultime nove gare. Milwaukee ferma la striscia da 5 vittorie consecutive di Boston grazie a un super Kyle Kuzma da 31 punti. A Nikola Jokic bastano tre quarti per segnare 36 punti con 14/16 al tiro travolgendo Sacramento (11^ vittoria consecutiva in trasferta per Denver), mentre New Orleans vince la sua quarta gara stagionale battendo Portland. Di seguito il racconto e gli highlights delle quattro partite della notte
HOUSTON ROCKETS-LA CLIPPERS 115-113
I Rockets continuano a non perdere due gare in fila, come accade ormai dallo scorso 24 ottobre. A evitare la sconfitta contro i Clippers è Amen Thompson, autore del gioco da tre punti che ha spezzato la parità a 17.2 secondi dalla fine con un tap-in a rimbalzo offensivo, la chiave di volta della partita. I texani infatti hanno dominato a rimbalzo con un eloquente 51-28 di cui 21 nella metà campo offensiva, guidati dai 20 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Thompson e i 22 con 15 rimbalzi di Alperen Sengun. Ai Clippers non è servito un monumentale Ivica Zubac (massimo stagionale da 33 punti con 13/14 al tiro) per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime nove, senza neanche riuscire a rimettere in campo il pallone per l’ultimo tiro perché nessuno si è avvicinato a Nic Batum per permettergli di effettuare la rimessa
MILWAUKEE BUCKS-BOSTON CELTICS 116-101
Vittoria importante dei Bucks, che sempre privi di Giannis Antetokounmpo riescono a fermare gli ottimi Celtics di questo periodo. Kyle Kuzma firma la sua miglior prestazione stagionale con 31 punti e Bobby Portis lo segue a ruota con 27, scappando via in un terzo quarto da 27-13 e rendendo inutili i 30 punti di Jaylen Brown e i 20 di Jordan Walsh. Si interrompe così a cinque la striscia di successi dei biancoverdi, che non riescono a difendere i 14 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo complice una ripresa tragica al tiro col 26% dal campo e 11.5% da tre (3/26)
NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 143-120
I Pelicans ritrovano un Jordan Poole da 22 punti dopo aver saltato le ultime 18 partite per un infortunio al quadricipite e tornano a vincere dopo sette sconfitte in fila, rifilando 143 punti ai Blazers. Ad accompagnare Poole ci sono i 24 di Trey Murphy e il career-high pareggiato da Bryce McGowens, infallibile dall’arco (5/5) per chiudere a quota 23. I 21 di Shaedon Sharpe invece non riescono a evitare la sesta sconfitta nelle ultime sette di Portland, costretti a far partire Kris Murray da centro perché tutti gli altri lunghi erano indisponibili e conseguentemente massacrati nel pitturato (88-62 il conteggio finale)
SACRAMENTO KINGS-DENVER NUGGETS 105-136
A Nikola Jokic bastano solamente tre quarti per mettere assieme una prestazione da 36 punti, 12 rimbalzi e 8 assist con un clamoroso 14/16 dal campo, travolgendo i Kings per allungare a 11 la striscia di vittorie consecutive in trasferta dei Nuggets (record di franchigia). A lui si aggiungono i 21 di Peyton Watson e i 16 di Cameron Johnson, mentre i Kings si dimostrano inermi sin dal primo quarto (41-26 per i Nuggets) e non vanno oltre i 18 di Malik Monk, subendo la sesta sconfitta nelle ultime sette partite fino a toccare il -37 davanti al proprio pubblico
LA CLASSIFICA A EST
Boston viene raggiunta al terzo posto da Orlando e Philadelphia ha la possibilità di raggiungerle avendo lo stesso numero di sconfitte, ma dalla terza alla nona posizione ci sono sette squadre in una gara di distanza. I Bucks provano ad allungare su Chicago per l’ultimo posto valido per il play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Denver consolida il suo secondo posto alle spalle di OKC, così come Houston segue a ruota e si prende la terza posizione. Portland viene raggiunta da Dallas e perde il decimo posto, Sacramento e Clippers continuano a sprofondare mentre New Orleans vince la quarta partita della stagione
