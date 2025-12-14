Introduzione

La prima semifinale di NBA Cup è marchiata a fuoco da un super Jalen Brunson, che con il massimo in stagione da 40 punti trascina i Knicks alla vittoria su Orlando, che a metà gara perde per infortunio un Jalen Suggs ispiratissimo e si deve arrendere. La seconda semifinale, invece, a grande sorpresa vede i Thunder perdere dopo oltre un mese e mezzo dall’ultima sconfitta, perché San Antonio ritrova Victor Wembanyama, al rientro dal lungo infortunio e già decisivo anche in uscita dalla panchina e con un minutaggio ridotto, e strappa il biglietto per la finalissima in programma nella notte tra martedì e mercoledì prossimi