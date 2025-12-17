Introduzione

Come da pronostico, la finalissima della terza edizione di NBA Cup si rivela combattuta, con San Antonio che guida per buona parte della partita nonostante un Victor Wembanyama quasi normale da 18 punti e 6 rimbalzi e con un Dylan Harper (21 punti e 7 rimbalzi) molto incisivo in uscita dalla panchina. A cavallo tra il 3° e il 4° quarto, però, New Yorkcambia marcia e sulle spalle del solito Jalen Brunson, autore di una prova da 25 punti e premiato come MVP della manifestazione, e di un OG Anunoby da 28 punti e decisivo su entrambi i lati del campo conquista il trofeo