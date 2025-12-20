Era da più di un mese che i Chicago Bulls non vincevano due partite in fila: stanotte ci sono riusciti battendo per la seconda volta consecutiva i Cleveland Cavaliers sempre più in crisi. Sette giocatori in doppia cifra guidati dai 24 a testa di Nikola Vucevic e Matas Buzelis hanno permetto agli ospiti di avere la meglio nel quarto periodo vinto 35-26, approfittando delle assenze di Donovan Mitchell e Evan Mobley tra i Cavs. Il massimo stagionale da 35 punti di Darius Garland non è stato sufficiente per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei giocate in casa, dove lo scorso anno avevano perso 7 gare in tutta la stagione

