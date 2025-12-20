Introduzione
Un fenomenale Anthony Edwards firma la tripla del sorpasso e poi ferma due volte Shai Gilgeous-Alexander nell'ultimo minuto di gioco, regalando a Minnesota il successo su Oklahoma City. Non si arresta la crisi di Cleveland, che perde di nuovo contro Chicago e scivola sempre più giù. KO interno anche per New York, che cade sotto i colpi di Tyrese Maxey di Philadelphia. Tutto facile per San Antonio che spazza via Atlanta a domicilio, Boston ha la meglio su Miami nonostante i 12 punti di Simone Fontecchio. Di seguito il racconto e gli highlights delle 5 partite della notte
BOSTON CELTICS-MIAMI HEAT 129-116
I Celtics tornano a vincere dopo due sconfitte in fila, spaccando la partita con un parziale di 20-7 per aprire l’ultimo quarto e infliggere a Miami la sesta sconfitta nelle ultime sette. Il grande protagonista è Derrick White, autore del suo massimo stagionale da 33 punti con 9 triple a segno (career-high pareggiato) a cui si aggiungono i 30 punti con 9 rimbalzi e 7 assist di Jaylen Brown, in una serata da 21 triple di squadra per i padroni di casa. Agli Heat non basta la doppia doppia da 24 punti e 14 rimbalzi di Kel’el Ware né i 17 del rookie Kasparas Jakucionis alla prima partenza in quintetto, mentre Simone Fontecchio segna 4 triple e chiude con 12 punti, 2 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti uscendo dalla panchina
NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS 107-116
Si ferma a sei la striscia di successi consecutivi dei Knicks, che crollano nel quarto periodo e rovinano così il festeggiamento della NBA Cup davanti ai propri tifosi. Philadelphia, priva di Joel Embiid, si affida ai 30 punti del rientrante Tyrese Maxey e trova i 23 del rookie VJ Edgecombe per infliggere ai Knicks la seconda sconfitta casalinga stagionale (a fronte di 13 successi), approfittando di un raro passaggio a vuoto di Jalen Brunson nel quarto periodo (22 punti con 9 assist, ma 0/5 al tiro nel finale). I Knicks non sfruttano nemmeno il miglior Mitchell Robinson della stagione, autore di una doppia doppia da 21+16 uscendo dalla panchina con 7/8 dal campo e 7/8 ai liberi
ATLANTA HAWKS-SAN ANTONIO SPURS 98-126
Neanche il back-to-back ferma la marcia degli Spurs, che spazzano via gli Hawks a domicilio toccando il +24 già all’intervallo e il +38 nel corso del match. A Victor Wembanyama bastano 21 minuti uscendo dalla panchina per mettere assieme 26 punti, 12 rimbalzi, 3 assist e 2 stoppate (100^ partita consecutiva con almeno una stoppata a referto), a cui si aggiungono i 18 di Devin Vassell e i 17 di Stephon Castle. Agli Hawks non bastano i 23 di Nickeil-Alexander Walker e i 17+11 di Jalen Johnson per evitare il ko nella prima di cinque gare consecutive in casa
CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 125-136
Era da più di un mese che i Chicago Bulls non vincevano due partite in fila: stanotte ci sono riusciti battendo per la seconda volta consecutiva i Cleveland Cavaliers sempre più in crisi. Sette giocatori in doppia cifra guidati dai 24 a testa di Nikola Vucevic e Matas Buzelis hanno permetto agli ospiti di avere la meglio nel quarto periodo vinto 35-26, approfittando delle assenze di Donovan Mitchell e Evan Mobley tra i Cavs. Il massimo stagionale da 35 punti di Darius Garland non è stato sufficiente per evitare la quinta sconfitta nelle ultime sei giocate in casa, dove lo scorso anno avevano perso 7 gare in tutta la stagione
MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 112-107
La terza sconfitta stagionale dei Thunder arriva a Minneapolis, dove nell’ultimo minuto di gioco sale in cattedra Anthony Edwards: prima la tripla del +1 a 38.5 secondi dalla fine, poi la stoppata sulla penetrazione di Shai Gilgeous-Alexander a 33 secondi dal termine e infine il recupero difensivo sempre su SGA, negandogli la possibilità di tirare per la parità. Per Ant alla fine ci sono 26 punti, 12 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 2 stoppate, seguito dai 19 di Julius Randle anche in una serata da 3/15 al tiro. Non tirano molto meglio nemmeno i Thunder, che nonostante un Gilgeous-Alexander da 35 punti tirano di squadra col 37% e solamente col 28% da tre punti, subendo la seconda sconfitta nelle ultime tre partite dopo aver cominciato con un record di 24-1
LA CLASSIFICA A EST
New York torna a due gare di distanza dal primo posto di Detroit, mentre Boston e Philadelphia staccano Orlando. In zona play-in perdono tutte tranne Chicago, che mette 1.5 gare di distanza tra sé e l’11° posto occupato da Milwaukee
LA CLASSIFICA A OVEST
La sconfitta di OKC lascia comunque un margine di 4 gare sul secondo posto di Denver, insidiato da San Antonio arrivata alla quinta vittoria consecutiva. Minnesota aggancia Houston pur avendo disputato ben quattro gare in più, tutto invariato dalla settima posizione in giù
