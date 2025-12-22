Sfida pirotecnica ad Atlanta, dove Hawks e Bulls combinano per 302 punti nei regolamentari (record in questa stagione NBA, non lontani dai 320 del record all-time) e conclusa solo nel finale. A spuntarla sono gli ospiti, guidati dai 28 punti di Matas Buzelis e altri otto giocatori in doppia cifra per rispondere ai 36 di Jalen Johnson e i 35 di Trae Young, autore dell’errore sull’ultimo possesso che è costato la partita ai padroni di casa. Per Atlanta è la terza sconfitta in fila, mentre al contrario sono tre le vittorie consecutive dei Bulls

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA