NBA, risultati della notte: Sacramento sorprende Houston, San Antonio seconda a Ovest
Sacramento rimonta, forza l’overtime e lo vince contro Houston ringraziando la tripla decisiva di Dennis Schröder, interrompendo così una striscia di cinque sconfitte consecutive. San Antonio approfitta delle sconfitte delle avversarie per salire al secondo posto a Ovest, superando facilmente Washington. New York supera Miami grazie ai 47 punti del miglior Jalen Brunson della stagione (7 punti per Fontecchio), Minnesota resiste e batte Milwaukee salendo al quinto posto nella Western Conference. Chicago vince ad Atlanta dopo una sfida pirotecnica, brutto ko per Toronto a Brooklyn: di seguito il racconto e gli highlights delle sei partite della notte
ATLANTA HAWKS-CHICAGO BULLS 150-152
Sfida pirotecnica ad Atlanta, dove Hawks e Bulls combinano per 302 punti nei regolamentari (record in questa stagione NBA, non lontani dai 320 del record all-time) e conclusa solo nel finale. A spuntarla sono gli ospiti, guidati dai 28 punti di Matas Buzelis e altri otto giocatori in doppia cifra per rispondere ai 36 di Jalen Johnson e i 35 di Trae Young, autore dell’errore sull’ultimo possesso che è costato la partita ai padroni di casa. Per Atlanta è la terza sconfitta in fila, mentre al contrario sono tre le vittorie consecutive dei Bulls
BROOKLYN NETS-TORONTO RAPTORS 96-81
Brooklyn tocca il +15 nel terzo quarto, viene rimontata e sorpassata a inizio del quarto periodo, ma con un parziale finale di 29-16 riesce a spuntarla concedendo il minimo stagionale ai propri avversari. Il migliore realizzatore è Michael Porter Jr con 24 punti insieme ai 19 di Noah Clowney, mentre i 19 di Brandon Ingram non riescono a evitare la sesta sconfitta nelle ultime nove dei canadesi — che avevano cominciato la stagione con un record di 15-7
NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 132-125
In una serata opaca di Karl-Anthony Towns (2 punti e 6 rimbalzi in 29 minuti), sono tutti gli altri Knicks a sopperirne il mancato apporto, a cominciare ovviamente da Jalen Brunson. L’MVP dell’ultima NBA Cup chiude una settimana d’oro realizzando il suo massimo stagionale da 47 punti grazie a uno splendido 15/26 dal campo di cui 6/13 dalla lunga distanza e un perfetto 11/11 ai liberi. I 24 punti di Mikal Bridges gli danno man forte per infliggere a Miami la settima sconfitta nelle ultime otto gare, nonostante un Kel’el Ware sontuoso da 28 punti e 19 rimbalzi. Si ferma a 7 Simone Fontecchio, che in 17 minuti di gioco accumula anche 4 rimbalzi e 3 assist ma segna solo una tripla a fronte di altri cinque errori al tiro e sbaglia tre tiri liberi sui sette tentati
MINNESOTA TIMBERWOLVES-MILWAUKEE BUCKS 103-100
Per ottenere la nona vittoria nelle ultime 11 partite servono due triple cruciali di Donte DiVincenzo e Terrence Shannon Jr ai T’Wolves, che piegano così la resistenza dei Bucks. Anthony Edwards fatica al tiro (7/24) ma guida comunque i suoi con 24 punti a referto, resistendo alla tripla doppia sfiorata da Kevin Porter Jr con 24 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Dopo aver cominciato la stagione con un record di 8-5, per i Bucks sono arrivate 13 sconfitte nelle successive 16 gare
WASHINGTON WIZARDS-SAN ANTONIO SPURS 113-124
Nessun problema per gli Spurs, a cui basta spingere sull’acceleratore nel secondo quarto (vinto per 43-21) per portare a casa la sesta vittoria consecutiva. Per una volta il protagonista è De’Aaron Fox con 27 punti, seguito dalle doppie doppie di Luke Kornet (20+11), Steph Castle (18+11 assist) e Victor Wembanyama (14+12 in 22 minuti), salendo così al secondo posto a Ovest. Agli Wizards, privi di Alex Sarr e Khris Middleton, non bastano i 21 di Bub Carrington, subendo la quarta sconfitta consecutiva in casa
SACRAMENTO KINGS-HOUSTON ROCKETS 125-124 OT
Sotto di 5 lunghezze a 2:16 dalla fine dopo essere stati sotto anche di 14 nel secondo tempo, i Kings trovano le forze di reagire e pareggiano i conti grazie a una schiacciata di DeMar DeRozan (27 punti) e una tripla di Russell Westbrook (21), forzando il supplementare. A decidere l’overtime è però Dennis Schröder, autore di 24 punti, 10 rimbalzi e 7 assist a fine partita tra cui la tripla del sorpasso a 2.2 secondi dalla fine del supplementare, a cui Kevin Durant (24 punti dietro ai 28 di Alperen Sengun) non è riuscito a rispondere, sbagliando il tiro della vittoria