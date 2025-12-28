In una partita contrassegnata dalla rissa che ha portato alla doppia espulsione di Jose Alvarado e Mark Williams, che si sono scambiati pugni dopo un blocco troppo energico del lungo, sono i Suns ad avere la meglio grazie al solito Devin Booker. Tra i suoi 20 punti spiccano due canestri "clutch" nel finale per spingere i Suns al successo, guidando altri sei compagni in doppia cifra. Sono tre invece i giocatori sopra quota 20 per i Pelicans: 24 per Trey Murphy, 22 per Zion Williamson uscendo dalla panchina e 21+11 per Derik Queen, ma senza riuscire a vincere

