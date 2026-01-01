Introduzione
San Antonio si prende la rivincita per la finale di NBA Cup superando New York grazie a 36 punti di un incredibile Julian Champagnie, resistendo anche dopo un infortunio al ginocchio di Victor Wembanyama. I Nuggets vincono a Toronto anche senza quattro titolari, complice un canestro annullato a Brandon Ingram sulla sirena. CJ McCollum invece segna il canestro del sorpasso a 1 secondo dalla fine e condanna Milwaukee alla sconfitta contro Washington. Vittorie in trasferta per Warriors e Magic, successi casalinghi invece per Cavs, Hawks, Bulls e Thunder. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 9 partite della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-GOLDEN STATE WARRIORS 125-132
Ritorno a casa vincente per Steph Curry, che nella sua Charlotte realizza 26 punti per guidare Golden State alla quinta vittoria nelle ultime sei. Davanti a 19.685 spettatori (record nella storia dello Spectrum Center) gli ospiti passano anche grazie ai 19 a testa di Butler e Podziemski, vincendo l’ultimo quarto per 34-25 per avere ragione dei padroni di casa. Agli Hornets non bastano i 33 di Brandon Miller, i 27 di LaMelo Ball e i 20 del rientrante Kon Knueppel
ATLANTA HAWKS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 126-102
Gli Hawks tornano a vincere dopo sette sconfitte consecutive e lo fanno in maniera convincente, battendo nettamente i T’Wolves grazie a un secondo quarto da 37-23 per andare all’intervallo sul +21. Jalen Johnson è il migliore dei suoi con 34 punti e 10 rimbalzi, ma è il ritorno di Kristaps Porzingis (16 punti in 17 minuti) a cambiare tutto per i padroni di casa. Anthony Edwards ne mette 30 nel suo ritorno a casa, ma viene richiamato in panchina a 7 minuti dalla fine a gara ormai conclusa e, dopo aver lanciato un asciugamano per la frustrazione, torna negli spogliatoi con la partita ancora da concludere
INDIANA PACERS-ORLANDO MAGIC 110-112
È un canestro di Paolo Banchero a 7.5 secondi dalla fine a decidere la sfida tra Magic e Pacers, condannando Indiana alla 10^ sconfitta consecutiva. Gli ospiti rimontano da -10 nel terzo quarto guidati proprio da Banchero, autore di 29 punti con 10 rimbalzi insieme ai 18 di Desmond Bane, mentre ai padroni di casa non servono i 26 di Pascal Siakam e i 23 di Bennedict Mathurin, cedendo definitivamente dopo l’errore da tre di Aaron Nesmith che avrebbe potuto dare loro il vantaggio a 3.1 secondi dalla fine
CLEVELAND CAVALIERS-PHOENIX SUNS 129-113
Un primo quarto da 37-21 e un ultimo da 33-24 permette ai Cavs di interrompere la striscia di quattro vittorie consecutive dei Suns. Per riuscirci Donovan Mitchell deve mettere assieme una prestazione da 34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, seguito dai 19 di Darius Garland e dalle doppie doppie di Evan Mobley (16+10) e Jarrett Allen (16+11). Devin Booker è il migliore dei suoi con 32 punti di cui 20 nel solo terzo quarto, ma Dillon Brooks segna 0 punti nella ripresa dopo i 20 realizzati nel primo tempo e i Suns finiscono sotto anche di 24 nel quarto periodo
CHICAGO BULLS-NEW ORLEANS PELICANS 134-118
I Bulls alle prese con gli infortuni di Giddey e White pescano dal mazzo il miglior Isaac Okoro della stagione, autore di 24 punti insieme ai 20 di Tre Jones per battere i Pelicans. In totale sono otto i giocatori di Chicago in doppia cifra, utili per respingere i 31 realizzati da Zion Williamson e i 26 di Jordan Poole, senza riuscire a evitare la quinta sconfitta consecutiva dei Pelicans dopo averne vinte cinque in fila a metà dicembre
SAN ANTONIO SPURS-NEW YORK KNICKS 134-132
Gli Spurs si prendono la rivincita sui Knicks per la finale di NBA Cup, scappando via con un ultimo quarto da 41-30 e resistendo anche all’infortunio di Victor Wembanyama. Il fenomeno francese, dominante con 31 punti e 13 rimbalzi in 24 minuti, è infatti uscito a 11 minuti dalla fine per un infortunio al ginocchio, ma è tornato in panchina per seguire i minuti finali per quella che è stata definita solo come una lieve iperestensione. Una volta uscito lui è stato però un incredibile Julian Champagnie a decidere la sfida con 36 punti (massimo in carriera) e 11/17 da tre punti (record nella storia della franchigia), seguito dai 26 di De’Aaron Fox e i 19 di Keldon Johnson. I Knicks interrompono così una striscia di tre vittorie consecutive nonostante i 29 di Jalen Brunson e i 20 di Karl-Anthony Towns
TORONTO RAPTORS-DENVER NUGGETS 103-106
I Nuggets colgono una vittoria importante in trasferta alla prima gara senza Nikola Jokic (oltre che Aaron Gordon, Cam Johnson e Christian Braun), ringraziando i 24 punti realizzati da Peyton Watson e i 21 di Jamal Murray. È stata necessaria anche un po’ di fortuna, visto che Brandon Ingram con un canestro assurdo era riuscito a pareggiare la partita alla fine dei regolamentari, ma dopo la revisione al monitor la sua tripla è stata annullata perché il pallone era ancora nelle sue mani quando è suonata la sirena, rendendo così inutili i suoi 30 punti di serata
MILWAUKEE BUCKS-WASHINGTON WIZARDS 113-114
I Bucks ancora una volta in questa stagione non riescono a vincere tre partite in fila, cadendo contro Washington per la seconda volta in questo mese. Questa volta a decidere la partita è un canestro di CJ McCollum a un secondo dalla fine, suggellando una prestazione da 18 punti per accompagnare i 20 a testa di Alex Sarr e Bub Carrington per gli ospiti. Ai Bucks non sono bastati i 33 punti con 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, che non è riuscito a segnare il canestro del controsorpasso sull’ultimo possesso
OKC THUNDER-PORTLAND TRAIL BLAZERS 124-95
I Thunder si prendono la rivincita contro una delle tre squadre capaci di batterli quest’anno con una tipica serata da Thunder. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato i suoi 30 punti in tre quarti rimanendo a riposo per tutta l’ultima frazione di gioco e la difesa ha fatto il resto, tenendo gli avversari sotto il 40% dal campo e forzando loro la bellezza di 24 palle perse, trasformate in 28 punti nella metà campo offensiva toccando anche il +31 nel corso del match
LA CLASSIFICA A EST
Detroit allunga nei confronti di New York, rimettendo due gare di distanza in vetta alla Eastern Conference. Orlando si riavvicina a Toronto, mentre sia Chicago che Atlanta allungano su Milwaukee nella corsa agli ultimi posti per il play-in. Continua la discesa di Indiana, arrivata alla decima sconfitta consecutiva
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC mantiene 4.5 gare di vantaggio su San Antonio e 5.5 su Denver, mentre Phoenix non approfitta del ko di Minnesota per riavvicinarsi al sesto posto. In zona play-in perdono tutte tranne i Clippers, che cavalcano una striscia di cinque vittorie in fila. Sono cinque ko consecutivi invece per i Pelicans, sempre ultimi