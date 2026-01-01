Gli Spurs si prendono la rivincita sui Knicks per la finale di NBA Cup, scappando via con un ultimo quarto da 41-30 e resistendo anche all’infortunio di Victor Wembanyama. Il fenomeno francese, dominante con 31 punti e 13 rimbalzi in 24 minuti, è infatti uscito a 11 minuti dalla fine per un infortunio al ginocchio, ma è tornato in panchina per seguire i minuti finali per quella che è stata definita solo come una lieve iperestensione. Una volta uscito lui è stato però un incredibile Julian Champagnie a decidere la sfida con 36 punti (massimo in carriera) e 11/17 da tre punti (record nella storia della franchigia), seguito dai 26 di De’Aaron Fox e i 19 di Keldon Johnson. I Knicks interrompono così una striscia di tre vittorie consecutive nonostante i 29 di Jalen Brunson e i 20 di Karl-Anthony Towns

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA