In un finale punto a punto sono le giocate difensive di Giannis Antetokounmpo (21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) a fare la differenza. Il due volte MVP prima stoppa LeBron James a 39 secondi dalla fine e poi gli ruba il pallone da dietro a 2 dal termine quando il Re (autore di una prova da 26 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) avrebbe potuto pareggiare la partita. Nel mezzo c’era stato il sesto fallo di Luka Doncic (24 punti, 9 rimbalzi e 9 assist ma con 8/25 al tiro), che con il punteggio in parità è rovinato addosso a Kevin Porter Jr su un tentativo da tre punti a 16 secondi dalla fine, col play di Milwaukee che ne ha realizzati due su tre prima di un ulteriore 2/2 che ha fissato il punteggio finale. Sesta sconfitta nelle ultime dieci per i gialloviola

