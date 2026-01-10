Introduzione
I Bucks battono i Lakers a domicilio grazie alle giocate decisive di Giannis Antetokounmpo (21 punti) e gli errori di Luka Doncic e LeBron James. OKC senza SGA e Holmgren va sotto di 21 a Memphis, ma rimonta e vince nel finale vincendo per la 16^ volta in fila contro i Grizzlies. Kevin Durant autore di 30 punti supera Wilt Chamberlain al settimo posto tra i realizzatori all-time, ma Houston perde di nuovo contro Portland. Successi per Boston, Philadelphia e Atlanta, New Orleans torna a vincere dopo 9 sconfitte in fila e lascia Sacramento all'ultimo posto a Ovest. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 10 partite della notte
BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS 125-117
Quinta vittoria nelle ultime sei per i Celtics, che approfittano delle assenze di Brandon Ingram (pollice) e Scottie Barnes (ginocchio) per battere i Raptors, interrompendo la loro striscia di tre vittorie in fila. Payton Pritchard è il miglior realizzatore con 28 punti e 8 assist seguito dai 25 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jaylen Brown, toccando anche il +20 nel terzo quarto e resistendo a tutti i tentativi di rimonta dei canadesi, che non vanno oltre i 19 a testa di RJ Barrett e Ja’Kobe Walter
ORLANDO MAGIC-PHILADELPHIA 76ERS 91-103
In una partita tragica per gli amanti del tiro da tre punti (8/57 combinato tra le due squadre), ad avere la meglio sono i Sixers, guidati dai 29 di Tyrese Maxey e i 22 con 9 rimbalzi di Joel Embiid per conquistare la quinta vittoria nelle ultime sei. Ai padroni di casa non bastano i 23 di Desmond Bane e i 21 di Anthony Black, pagando le 18 palle perse. Da segnalare l’infortunio all’arbitro Bill Kennedy, portato fuori con la sedia a rotelle nel primo quarto per un problema alla gamba
WASHINGTON WIZARDS-NEW ORLEANS PELICANS 107-128
I Pelicans ritrovano il gusto della vittoria dopo nove sconfitte in fila, andando sul +21 nel corso del terzo quarto e scappando di nuovo con un parziale di 21-5 dopo che gli Wizards (che non avevano a disposizione Trae Young, ancora fermo ai box) erano tornati a -10. Trey Murphy (35 punti) e Zion Williamson (31) sono i top scorer, ma a prendersi le luci della ribalta è il rookie Derik Queen, che nella sua gara di casa (è nativo dell’area di DC) realizza la sua seconda tripla doppia della carriera con 14 punti, 16 rimbalzi e 12 assist (questi ultimi due dati rappresentano il suo season high)
BROOKLYN NETS-LA CLIPPERS 105-121
Continua il momento positivo dei Clippers, che contro Brooklyn trovano l’ottava vittoria nelle ultime 10 grazie ai soliti James Harden (31 punti) e Kawhi Leonard (26), volando sul 16-2 per cominciare la partita senza più voltarsi indietro. A loro si aggiungono anche un Jordan Miller pressoché perfetto (21 punti con 6/6 al tiro per cominciare la partita) e i 16 di John Collins, mentre dall’altra parte Michael Porter Jr sbaglia tutte le 9 triple tentate e chiude con 18 punti, uno in meno del rookie Egor Demin
MEMPHIS GRIZZLIES-OKC THUNDER 116-117
Senza Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, i Thunder finiscono sotto di 21 lunghezze nel terzo quarto a Memphis, ma mettono assieme una furiosa rimonta e trovano il canestro del sorpasso a 1:07 dalla fine con Kenrich Williams, terzo miglior realizzatore di squadra con 21 punti dietro ai 26 di Jalen Williams e i 23 di Ajay Mitchell. Da lì in poi ci pensa la difesa dei campioni in carica a chiudere i conti, suggellando la 16^ vittoria consecutiva ai danni dei Grizzlies (4-0 ai playoff dello scorso anno compresi, tra cui la rimonta da -29 in gara-3 proprio a Memphis), che senza Ja Morant e Zach Edey non vanno oltre i 23 di Jaren Jackson Jr
DENVER NUGGETS-ATLANTA HAWKS 87-110
Come se non bastassero le assenze di Jokic e Valanciunas, Denver deve fare a meno anche di Jamal Murray e Spencer Jones, crollando nel quarto periodo in casa contro gli Hawks. Un parziale di 23-3 a cavallo di terzo e quarto quarto permette agli ospiti di mettere le mani sulla partita, guidati dai 29 punti di Jalen Johnson, i 22 di Nickeil Alexander-Walker e la tripla doppia da 17 punti, 11 rimbalzi e 10 assist di Dyson Daniels, mentre il top scorer per i padroni di casa è Peyton Watson con 25
PHOENIX SUNS-NEW YORK KNICKS 112-107
Altra vittoria di prestigio per i Suns, che conquistano il quarto successo nelle ultime cinque gare superando i Knicks grazie a un Devin Booker da 31 punti e i 27 di Dillon Brooks. In un finale punto a punto sono proprio le loro giocate insieme a una tripla di Royce O’Neale e i liberi di Grayson Allen a infliggere ai Knicks la quinta sconfitta nelle ultime sette, senza andare oltre i 27 punti di Jalen Brunson alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra
GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 137-103
Con il punteggio in parità sull’83-83 a 3:13 dalla fine del terzo quarto, è un parziale di 13-0 degli Warriors a spaccare in due la partita, piegando la (scarsa) resistenza dei Kings per conquistare l’ottava vittoria nelle ultime 11 partite. Steph Curry firma la sua seconda doppia doppia stagionale con 27 punti e 10 assist in una serata da 39 passaggi vincenti per Golden State (record stagionale). Sacramento, arrivata alla settima sconfitta consecutiva, non va oltre i 24 di DeMar DeRozan ed è ora ultima nella Western Conference
PORTLAND TRAIL BLAZERS-HOUSTON ROCKETS 111-105
Quinto successo in fila per i Blazers, guidati dai 25 punti di Toumani Camara e dai 20 a testa di Shaedon Sharpe e Deni Avdija per superare i Rockets per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Portland rovina così a Kevin Durant la serata in cui diventa il settimo miglior realizzatore nella storia NBA, segnando 30 punti per superare Wilt Chamberlain nella classifica all-time. I suoi sforzi uniti ai 24 punti di Amen Thompson però non bastano nel finale punto a punto, così come i 20 dalla panchina di Reed Sheppard
LOS ANGELES LAKERS-MILWAUKEE BUCKS 101-105
In un finale punto a punto sono le giocate difensive di Giannis Antetokounmpo (21 punti, 6 rimbalzi e 5 assist) a fare la differenza. Il due volte MVP prima stoppa LeBron James a 39 secondi dalla fine e poi gli ruba il pallone da dietro a 2 dal termine quando il Re (autore di una prova da 26 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) avrebbe potuto pareggiare la partita. Nel mezzo c’era stato il sesto fallo di Luka Doncic (24 punti, 9 rimbalzi e 9 assist ma con 8/25 al tiro), che con il punteggio in parità è rovinato addosso a Kevin Porter Jr su un tentativo da tre punti a 16 secondi dalla fine, col play di Milwaukee che ne ha realizzati due su tre prima di un ulteriore 2/2 che ha fissato il punteggio finale. Sesta sconfitta nelle ultime dieci per i gialloviola
LA CLASSIFICA A EST
Boston stacca Toronto e scavalca New York alle spalle di Detroit, ma anche Philadelphia può rimontare ulteriormente. Atlanta stacca Chicago di mezza partita, mentre Milwaukee è a ridosso della zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
OKC mantiene cinque gare di vantaggio sul secondo posto di San Antonio, mentre Minnesota sale fino alla quarta posizione approfittando dei ko di Lakers e Rockets, che ora devono guardarsi le spalle da Phoenix. Portland si avvicinala 50% di successi, i Clippers hanno ormai quasi ripreso Memphis. Sacramento è tristemente ultima col secondo peggior record di tutta la NBA
