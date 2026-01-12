Anche senza Nikola Jokic e Jamal Murray, i Nuggets continuano a strappare vittorie con le unghie e con i denti, affidandosi a un Tim Hardaway Jr da 25 e ai 23 di Aaron Gordon per avere la meglio sui Bucks. Agli ospiti non serve la tripla doppia sfiorata da Giannis Antetokounmpo (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) per avere la meglio su una squadra a cui mancavano 5 degli 8 migliori realizzatori in stagione, fallendo per due volte la tripla della parità nell'ultimo minuto con Ryan Rollins e AJ Green

