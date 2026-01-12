Introduzione
Un canestro di Anthony Edwards e una difesa di Julius Randle spingono Minnesota al successo su San Antonio, rimontando 19 punti di svantaggio. Houston crolla a Sacramento e scende in zona play-in, sorpassata da Phoenix vincente su Washington. New York ferma la striscia di Portland, Toronto batte Philadelphia all'ultimo secondo del supplementare. Tutto facile per OKC contro Miami (solo garbage time per Simone Fontecchio), Denver continua a vincere anche senza Jokic e Murray superando Milwaukee. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 10 partite della notte
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-NEW ORLEANS PELICANS 128-118
Serve un ultimo quarto da 37-20 ai Magic per avere ragione dei Pelicans, festeggiando al meglio il rientro di Moritz Wagner (8 punti in 10 minuti) dopo più di un anno di assenza. Desmond Bane chiude con 27 punti accompagnato dai 26 di Anthony Black e i 23 di Paolo Banchero, mentre ai Pelicans (sconfitti in 10 delle ultime 11 partite) non bastano i 22 di Zion Williamson insieme ai 21 di Trey Murphy e Jordan Poole
MEMPHIS GRIZZLIES-BROOKLYN NETS 103-98
Due triple del rookie Cedric Coward nei minuti finali portano il suo totale a quota 21 e soprattutto spingono Memphis al successo su Brooklyn, salutando al meglio i propri tifosi prima di imbarcarsi per l'Europa dove affronteranno Orlando a Berlino e a Londra. I 17 a testa di Noah Clowney e Tyrese Martin non evitano il ko di Brooklyn, che tiene a riposo Michael Porter Jr
PORTLAND TRAIL BLAZERS-NEW YORK KNICKS 114-123
I Knicks interrompono a cinque la striscia di successi dei Blazers, ringraziando i 26 punti del solito Jalen Brunson e i 24 di OG Anunoby per lasciarsi alle spalle un periodo da 5 ko in 6 partite. Deni Avdija è ancora una volta il migliore dei suoi con 25 punti, anche se rientra negli spogliatoi nel finale per un problema alla schiena ancora da valutare. Per i Knicks c'è anche la buona notizia del rientro di Josh Hart, autore di 18 punti dopo aver saltato tutte le partite dopo il Christmas Day
TORONTO RAPTORS-PHILADELPHIA 76ERS 116-115 OT
È un tiro libero di Scottie Barnes a spezzare la parità a 0.8 secondi dalla fine del supplementare, sbagliando poi appositamente il secondo per regalare a Toronto il successo in uno scontro diretto per il quarto posto a Est. Sono i suoi 31 punti insieme al career-high da 22 di Jamal Shead a spingere i Raptors al terzo successo in fila in casa, respingendo così i 38 di Tyrese Maxey in una serata in cui sia Joel Embiid che Paul George rimangono a riposo
MINNESOTA TIMBERWOLVES-SAN ANTONIO SPURS 104-103
La sfida tra due delle migliori squadre a Ovest si risolve solamente nel finale, dove emerge la maggiore concretezza dei T'Wolves. Sotto anche di 19 punti nel corso della partita, i padroni di casa rimontano e trovano il canestro del sorpasso con Anthony Edwards (23 punti) a 16.8 secondi dalla fine, ma è la difesa finale di Julius Randle su Victor Wembanyama (29 punti al ritorno in quintetto) a impedire il controsorpasso ai texani. Per Minnesota è la 16^ vittoria a fronte di 6 sconfitte dal Thanksgiving in poi
OKC THUNDER-MIAMI HEAT 124-112
Terzo successo consecutivo per i campioni in carica, che trovano 29 punti da parte di Shai Gilgeous-Alexander (110^ partita consecutiva da 20+), 19 da Jalen Williams e 16 a testa di Chet Holmgren e Ajay Mitchell per avere la meglio su Miami. Per gli Heat invece un Andrew Wiggins da 23 punti (7 triple a segno) non evita il terzo ko consecutivo, scrollando sotto i colpi di un parziale di 15-0 nel terzo quarto da parte dei padroni di casa. Solo 98 secondi a gara ormai conclusa per Simone Fontecchio, autore di 3 punti con 1/2 dall'arco
DENVER NUGGETS-MILWAUKEE BUCKS 108-104
Anche senza Nikola Jokic e Jamal Murray, i Nuggets continuano a strappare vittorie con le unghie e con i denti, affidandosi a un Tim Hardaway Jr da 25 e ai 23 di Aaron Gordon per avere la meglio sui Bucks. Agli ospiti non serve la tripla doppia sfiorata da Giannis Antetokounmpo (31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist) per avere la meglio su una squadra a cui mancavano 5 degli 8 migliori realizzatori in stagione, fallendo per due volte la tripla della parità nell'ultimo minuto con Ryan Rollins e AJ Green
PHOENIX SUNS-WASHINGTON WIZARDS 112-93
Decima vittoria nelle ultime 13 per i Suns, che hanno vita facile contro gli Wizards toccando anche il +32 nel quarto periodo e tenendo tutti i titolari a riposo nel finale. Royce O'Neale è il migliore con 19 punti davanti ai 17 di Devin Booker, mentre Washington tira col 39.5% dal campo e il 23.3% da tre senza andare oltre i 19 a testa di Alex Sarr e Tre Johnson
GOLDEN STATE WARRIORS-ATLANTA HAWKS 111-124
Sei giocatori in doppia cifra guidati dai 24 di Nickeil Alexander-Walker e i 23 con 11 rimbalzi di Jalen Johnson bastano e avanzano ad Atlanta per vincere al Chase Center. Luke Kennard aggiunge il suo massimo stagionale da 22 per suggellare la terza vittoria in fila degli Hawks, rendendo inutili i 31 di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler per i padroni di casa - che tirano con un pessimo 10/42 dalla lunga distanza
SACRAMENTO KINGS-HOUSTON ROCKETS 111-98
I Kings tornano a vincere dopo sette sconfitte consecutive, infliggendo invece ai Rockets la quarta sconfitta nelle ultime cinque. Il protagonista è DeMar DeRozan, che non solo è il migliore dei suoi con 22 punti ma festeggia con un successo il raggiungimento di quota 26.000 punti in carriera (solo il 23° nella storia NBA a riuscirci). Agli ospiti non bastano né i 31 punti di Amen Thompson né i 19 del rientrante Alperen Sengun o i 23 di Kevin Durant per trovare la vittoria
LA CLASSIFICA A EST
Questa la situazione nella Eastern Conference dopo le gare della notte. Toronto fortifica il quarto posto mettendo 1.5 gare di distanza nei confronti di Philadelphia, mentre Orlando risale al sesto posto. Atlanta insidia l'ottava posizione di Miami, Milwaukee perde terreno dal play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Questa la situazione nella Western Conference dopo le gare della notte. OKC porta a 5.5 le gare di vantaggio sul secondo posto, con Denver e Minnesota che sfruttano il ko di San Antonio per avvicinarsi ulteriomente. Phoenix si prende la sesta posizione ai danni dei Rockets, Memphis prova a resistere alla rimonta dei Clippers. New Orleans di nuovo ultima complice il successo di Sacramento
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la sfida tra Orlando Magic e New Orleans Pelicans alle 9, alle 14 e alle 21 col commento di Dario Vismara e Davide Pessina. Nella notte la partita tra Boston Celtics e Indiana Pacers verrà trasmessa all'1.30 su Sky Sport Basket in unico passaggio con commento originale