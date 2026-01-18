NBA, risultati e highlights: San Antonio supera Minnesota, Lakers ancora koHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Gli Spurs resistono alla rimonta dei T'Wolves trascinati dai 55 punti di Anthony Edwards (nuovo massimo in carriera), rispondendo grazie ai 39 con 9 rimbalzi di Victor Wembanyama in un duello esaltanta. I Lakers subiscono la quinta sconfitta nelle ultime sei partite perdendo a Portland senza Luka Doncic e sono raggiunti in classifica da Phoenix, vincente al Madison Square Garden contro i Knicks. Miami si toglie la soddisfazione di battere Oklahoma City (13 punti per Fontecchio), Boston e Detroit travolgono rispettivamente Atlanta e Indiana. Tutto facile per Golden State contro Charlotte: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle dieci partite della notte
Quello che devi sapere
DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 138-120
Klay Thompson firma un primo tempo da 23 punti e raggiunge quota 17.000 punti in carriera, guidando i Mavs al secondo successo consecutivo sui Jazz anche senza Cooper Flagg, Anthony Davis e PJ Washington. Brandon Williams e Max Christie ne segnano 22 a testa, mentre ai Jazz non servono i 29 di Keyonte George e i 25 di Brice Sensabaugh, dovendo sempre fare a meno di Lauri Markkanen per influenza
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
ATLANTA HAWKS-BOSTON CELTICS 106-132
Il nativo della Georgia Jaylen Brown ci tiene sempre a fare bene nella gara di casa e gli Hawks se ne sono accorti in fretta: per lui 41 punti nel larghissimo successo dei Celtics ad Atlanta, complice un secondo quarto da 52 punti che ha permesso agli ospiti di andare al riposo sul +31, di fatto chiudendo i conti dopo soli 24 minuti. Sam Hauser ha chiuso con 30 punti frutto di 10/21 dalla lunga distanza, mentre per i padroni di casa si tratta del terzo ko consecutivo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DETROIT PISTONS-INDIANA PACERS 121-78
Vittoria larghissima anche per i capoclassifica a Est, avanti 31-11 a fine primo quarto e 59-25 all’intervallo contro una versione dei Pacers (già di loro la peggior squadra della conference) priva di Siakam, Mathurin, Nembhard e McConnell. Ai Pistons sono allora bastati 16 punti a testa di Duncan Robinson e Cade Cunningham per toccare il +44 nel terzo quarto, quando coach JB Bickerstaff ha richiamato i suoi titolari lasciando in campo solo le riserve
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
NEW YORK KNICKS-PHOENIX SUNS 99-106
Il ritorno in campo di un Devin Booker da 27 punti spinge i Suns al successo al Madison Square Garden, approfittando dei mille problemi dei Knicks in questo ultimo mese di partite. A Booker si aggiungono i 16 di Grayson Allen e i 14 di Mark Williams, mentre i Knicks privi di Brunson e Hart non vanno oltre i 23 a testa di Karl-Anthony Towns e Deuce McBride, perdendo l’ottava partita nelle ultime 10 complice anche l’1/10 da tre con cui hanno tirato nel quarto periodo
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
MIAMI HEAT-OKLAHOMA CITY THUNDER 122-120
Vittoria di prestigio per gli Heat, che pur senza poter contare su Herro, Mitchell e Jaquez riescono a tenere testa, rimontare e infine battere i campioni in carica. OKC perde Jalen Williams nel secondo quarto per un problema muscolare e da lì in poi sale in cattedra Shai Gilgeous-Alexander, autore di 39 punti alla fine (113^ gara consecutiva da 20+ punti). Miami però si appoggia sulle spalle di un Bam Adebayo da 30 punti e sei triple (nuovo career-high) e trova 13 punti dalla panchina di Simone Fontecchio, con Andrew Wiggins che realizza la tripla del sorpasso a 31 secondi dalla fine a cui i Thunder non riescono a rispondere
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 126-123
La gara più entusiasmante della notte è quella di San Antonio, dove sono gli Spurs a spuntarla ma non senza difficoltà contro i T’Wolves. A farla da padrone è il super duello tra Anthony Edwards e Victor Wembanyana: il primo realizza il suo nuovo massimo in carriera con 55 punti di cui 26 nel solo quarto periodo, riuscendo quasi da solo a suggellare una rimonta partita da -25; a rispondergli è però il francese, che di punti ne mette 39 con 9 rimbalzi, tra cui quello in attacco a 2 secondi dalla fine che ha impedito a Minnesota di riprendere il pallone sul -3 dopo uno 0/2 ai liberi di Julian Champagnie
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
GOLDEN STATE WARRIORS-CHARLOTTE HORNETS 136-116
Otto giocatori in doppia cifra, 23 triple a segno di squadra e anche senza Jimmy Butler i Golden State Warriors non hanno problemi contro Charlotte, guidati da 24 punti di De’Anthony Melton e dai 20 di Draymond Green. Agli ospiti non servono i 28 di Brandon Miller e i 24 di Kon Knueppel, con LaMelo Ball autore di 15 punti ma con 5/17 al tiro uscendo dalla panchina. Per la terza partita consecutiva gli Warriors hanno 10 giocatori con almeno una tripla a segno: non era mai successo nella storia NBA
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-WASHINGTON WIZARDS 121-115
Con la gara in parità sul 110-110 a 2:12 dalla fine, Jamal Murray ha preso la scena, realizzando un parziale personale di 7-0 per indirizzare la partita nelle mani dei Nuggets e suggellando così l’ennesima prestazione da All-Star con 42 punti. A lui si aggiungono i 30 di Tim Hardaway Jr (massimo stagionale) e i 21 di Peyton Watson, vincendo la sesta partita nelle ultime sette. Agli Wizards, comunque in partita fino all’ultimo, non bastano i 29 di Kyshawn George e altri cinque compagni in doppia cifra
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
PORTLAND TRAIL BLAZERS-LOS ANGELES LAKERS 132-116
Senza Luka Doncic fermato da un problema all’inguine, i Lakers cadono nuovamente subendo la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Shaedon Sharpe segna 25 punti e sia Jerami Grant che Caleb Love ne aggiungono 22 per la settima vittoria di Portland nelle ultime nove partite disputate, mentre alla sconfitta dei Lakers si aggiunge anche l’infortunio di Marcus Smart, uscito zoppicando nel quarto periodo dopo una serata da 25 punti. Sono invece 20 i punti di LeBron James insieme a 9 rimbalzi e 8 assist, ma senza mai davvero impensierire i Blazers
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
Detroit e Boston staccano ulteriormente New York, che ora ha solo mezza gara di vantaggio su Toronto e 1.5 su Orlando e Cleveland. Miami si riavvicina a Philadelphia, mentre nella parte bassa rimane tutto invariato
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio e Denver guadagnano una partita sia davanti su OKC che soprattutto alle spalle su Minnesota. I Lakers continuano a scendere e sono ora raggiunti dai Suns che hanno una vittoria e una sconfitta in più, ma anche Golden State è distante solo 1.5 partite. Portland e Clippers chiudono la zona play-in
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi la sfida tra Dallas Mavericks e Utah Jazz in replica alle 9.15, 14.30 e 22 su Sky Sport Basket col commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina