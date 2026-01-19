Introduzione
La stagione degli Hornets, fino a un paio di settimane fa, era stata avara di soddisfazioni. Intrappolati ancora una volta nei bassifondi della Eastern Conference, infatti, LaMelo Ball e compagni stentavano a trovare almeno un guizzo degno di nota. Nelle ultime due settimane, invece, sono arrivate vittorie tanto impronosticabili quanto nette in casa di Thunder, Lakers e Nuggets. Che a Charlotte abbiano finalmente trovato la strada giusta?
Quello che devi sapere
CHARLOTTE: ARRIVA LA SVOLTA?
Il record, a dire il vero, è ancora parecchio deludente con quel 16-27 che non basta nemmeno per ambire al play-in a Est. Eppure, nelle ultime due settimane gli Hornets hanno mostrato lampi notevoli e le tre vittorie arrivate rispettivamente in casa di Thunder, Lakers e più recentemente Nuggets, oltretutto con 23 punti di scarto di media, sembrano poter rappresentare una svolta nel cammino di una squadra che ha tanto talento, ma che fin qui non è mai riuscita a trovare la continuità giusta
IL COLPO IN CASA DEI NUGGETS
L’impresa più recente di Charlotte è arrivata nella notte, quando gli Hornets sono passati in casa dei Nuggets. Denver, a dire il vero, aveva il solo Jamal Murray in campo tra i titolari, ma la vittoria sul campo di una delle corazzate dell’Ovest è stata comunque più che meritata, con un Brandon Miller protagonista e autore di 23 punti nel 110-87
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA A DENVER
LAMELO RE DI LOS ANGELES
Giusto qualche sera prima, il 15 gennaio, il protagonista assoluto per Charlotte era stato invece LaMelo Ball, in doppia doppia con 30 punti e 11 rimbalzi e mattatore dei Lakers con ben 9 triple mandate a segno nel netto 135-117 finale con cui gli Hornets sbancavano la Crypto.Com Arena
GUARDA GLIHIGHLIGHTS DELLA VITTORIA A LOS ANGELES
CAMPIONI IN CARICA DOMINATI
La prima delle tre imprese in trasferta che hanno caratterizzato le ultime due settimane degli Hornets rimane forse la più incredibile. Il 5 gennaio, infatti, Charlotte spazzava via 124-97 i Thunder campioni in carica al Paycom Center guidata dai 23 punti Kon Knueppel, rookie sempre più convincente
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA A OKLAHOMA CITY