Il record, a dire il vero, è ancora parecchio deludente con quel 16-27 che non basta nemmeno per ambire al play-in a Est. Eppure, nelle ultime due settimane gli Hornets hanno mostrato lampi notevoli e le tre vittorie arrivate rispettivamente in casa di Thunder, Lakers e più recentemente Nuggets, oltretutto con 23 punti di scarto di media, sembrano poter rappresentare una svolta nel cammino di una squadra che ha tanto talento, ma che fin qui non è mai riuscita a trovare la continuità giusta