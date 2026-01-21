NBA, risultati della notte: super Doncic trascina i Lakers, Rockets vincenti nel derbyHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Luka Doncic firma una tripla doppia da 38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist trascinando i Lakers in rimonta da -16 sul campo di Denver. Anche Houston rimonta in casa contro San Antonio vincendo nel derby texano, mentre Golden State alla prima senza Jimmy Butler crolla in casa con Toronto così come Minnesota in casa di Utah (43 per Keyonte George). Vittoria esterna per Miami (15 punti per Simone Fontecchio), Phoenix passa in casa di Philadelphia e infine Chicago ha vita facile contro i Clippers: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 7 gare della notte
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-PHOENIX SUNS 110-116
Dodicesima vittoria nelle ultime 16 per i Suns, che vengono guidati dai 27 punti di Devin Booker e ritrovano un Jalen Green da 12 punti alla sua terza presenza satagionale per conquistare il terzo successo in fila. Ai Sixers privi di Joel Embiid e Paul George non bastano i 25 di VJ Edgecombe e i 20 di Tyrese Maxey per evitare la quarta sconfitta nelle ultime sei gare, pagando i 40 punti concessi agli avversari nel terzo quarto e la disparità dalla panchina (58-28 in favore dei Suns)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
CHICAGO BULLS-LA CLIPPERS 138-110
I Bulls pareggiano il loro record di franchigia realizzando 25 triple di squadra e spazzano via i Clippers, guidati dai 27 punti di Coby White e i 21 di Matas Buzelis. Si interrompe così il buon momento dei Clippers, che erano reduci da sei vittorie in fila e 13 delle ultime 15: non servono i 24 di James Harden e i 23 di John Collins per sopperire alla terza assenza consecutiva di Kawhi Leonard, crollando in un secondo quarto finito 45-19 per i padroni di casa
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
HOUSTON ROCKETS-SAN ANTONIO SPURS 111-106
I Rockets rimontano anche 16 punti di svantaggio e con un ultimo quarto da 29-14 vincono il derby texano contro gli Spurs, ringraziando i 21 punti di Reed Sheppard (12 nel solo quarto periodo), i 18 di Kevin Durant e la tripla doppia sfiorata da Alperen Sengun (20 punti, 13 rimbalzi e 9 assist). Il migliore in casa Spurs è Julian Champagnie con 27 punti frutto di 8 triple a segno, mentre Victor Wembanayama viene tenuto a 14 punti e 10 rimbalzi dalla difesa dei Rockets
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
UTAH JAZZ-MINNESOTA TIMBERWOLVES 127-122
I Jazz fanno un bel regalo a coach Will Hardy per la sua 100^ vittoria in carriera, rimontando da -15 per battere Minnesota. Il protagonista assoluto è Keyonte George autore del suo massimo in carriera da 43 punti, ma non è da meno neanche Jusuf Nurkic che firma una tripla doppia da 16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist che non realizzava da sette anni. Agli ospiti non bastano i 38 di Anthony Edwards e i 19 di Julius Randle, subendo la terza sconfitta consecutiva nonostante gli avversari fossero privi di Lauri Markkanen (senza il quale non avevano mai vinto quest’anno)
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
DENVER NUGGETS-LOS ANGELES LAKERS 107-115
Sotto anche di 16 lunghezze nel corso del terzo quarto, i Lakers ritrovano consistenza sui due lati del campo e guidati da uno strepitoso Luka Doncic (38 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) passano sul campo dei Nuggets privi di Nikola Jokic. LeBron James aggiunge 19 punti per sopperire all’assenza di Deandre Ayton nel secondo tempo per un infortunio all’occhio sinistro, mentre dall’altra parte Jamal Murray è strepitoso nel primo tempo (26 punti) ma assente nel secondo (solo 2 punti), coi padroni di casa che nella ripresa realizzano solo 36 punti — meno di quelli segnati nel solo primo quarto
GOLDEN STATE WARRIORS-TORONTO RAPTORS 127-145
Alla prima partita senza Jimmy Butler gli Warriors crollano in casa contro Toronto, trascinata da un grande Immanuel Quickley da 40 punti (career high pareggiato) e 10 assist. Scottie Barnes ne mette 26 con 11 assist e Golden State non riesce mai a trovare il modo di fermare i canadesi, pur rimettendo in campo Jonathan Kuminga (20 punti con 7/10 al tiro in 21 minuti) dopo 17 gare di panchina. Né lui né i 25 di Buddy Hield però riescono a sopperire alla peggior prestazione difensiva della stagione
SACRAMENTO KINGS-MIAMI HEAT 117-130
Nessun problema per gli Heat, che hanno vita facile a Sacramento con 25 punti di Bam Adebayo e 22 di Norman Powell per conquistare la terza vittoria nelle ultime cinque partite. Simone Fontecchio è ancora una volta incisivo dalla panchina con 15 punti e 5 triple a segno in una serata in cui Miami tira 21/42 di squadra dall’arco, mentre ai padroni di casa non bastano i 23 di DeMar DeRozan e i 22 di Russell Westbrook per evitare la seconda sconfitta in fila
GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA
LA CLASSIFICA A EST
In vetta Toronto aggancia New York e allontana Philadelphia che perde terreno, mentre Miami e Chicago guadagnano spazio nei confronti di Atlanta — che ora ha solo mezza gara di vantaggio su Milwaukee
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio e Denver perdono ulteriore terreno e ora devono guardarsi le spalle dalle rimonte di Houston, Lakers e Phoenix. Minnesota scende al settimo posto, Golden State è stabile all’ottavo, i Clippers nonostante la sconfitta mantengono la decima posizione
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 3.30 su Sky Sport Basket verrà trasmessa la sfida tra Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder in unico passaggio col commento originale