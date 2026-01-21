I Jazz fanno un bel regalo a coach Will Hardy per la sua 100^ vittoria in carriera, rimontando da -15 per battere Minnesota. Il protagonista assoluto è Keyonte George autore del suo massimo in carriera da 43 punti, ma non è da meno neanche Jusuf Nurkic che firma una tripla doppia da 16 punti, 18 rimbalzi e 10 assist che non realizzava da sette anni. Agli ospiti non bastano i 38 di Anthony Edwards e i 19 di Julius Randle, subendo la terza sconfitta consecutiva nonostante gli avversari fossero privi di Lauri Markkanen (senza il quale non avevano mai vinto quest’anno)

