Introduzione
Una prova quasi perfetta da parte di Shai Gilgeous-Alexander trascina i Thunder, falcidiati dagli infortuni, alla netta vittoria sul campo di Milwaukee. Vittorie nette anche per Boston su Indiana e per Cleveland a Charlotte, mentre New York domina Brooklyn ottenendo il successo più largo nella storia della franchigia. Colpi in trasferta anche per Pistons e Raptors, che sbancano rispettivamente New Orleans e Sacramento. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-CLEVELAND CAVALIERS 87-94
A Charlotte, i Cavs mettono subito in chiaro le cose già dal 1° quarto, mettendo le mani sulla partita e trovando poi 24 punti dal solito Donovan Mitchell e la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley. Agli Hornets non bastano invece i 24 di Brandon Miller e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Kon Knueppel
BOSTON CELTICS-INDIANA PACERS 119-104
Tutto facile per i Celtics, che dominano Indiana nonostante i 32 punti e 10 rimbalzi del solito Pascal Siakam, mandano 5 giocatori in doppia cifra e hanno un’altra serata eccellente da Jaylen Brown, il cui tabellino personale alla fine dice 30 punti, 10 rimbalzi, 5 assist e 3 palle recuperate
NEW YORK KNICKS-BROOKLYN NETS 120-66
I Knicks, reduci da 4 sconfitte consecutive e fischiati nella loro ultima uscita dal pubblico di casa, approfittano del ‘derby’ newyorkese per prendersi una buona iniezione di fiducia. Quella ottenuta da Jalen Brunson (20 punti e 5 assist) e compagni è la vittoria più larga nella lunga storia della franchigia, mentre per Brooklyn la serata da dimenticare è ben rappresentata dal disastroso 23/79 al tiro complessivo di squadra
MEMPHIS GRIZZLIES-ATLANTA HAWKS 122-124
Nel colpo degli Hawks a Memphis, arrivato in volata al termine di una gara tiratissima, c’è un protagonista assoluto: Jalen Johnson. L’ala di Atlanta segna il canestro che a 40 secondi dalla fine chiude di fatto la contesa e sigilla così una prestazione da 32 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Ja Morant prova a replicare dall’altra parte, ma i suoi 23 punti e 12 assist non bastano
NEW ORLEANS PELICANS-DETROIT PISTONS 104-112
4^ vittoria di fila per i Pistons, che a New Orleans controllano ritmo di gioco e punteggio fin dai primi possessi, trovando la serata da 20 punti e 15 rimbalzi con anche 2 stoppate di un Jalen Duren dominatore nel pitturato e ottengono una facile vittoria. Ai Pelicans non resta che consolarsi con l’exploit del rookie Micah Peavy, autore di una prova da 17 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina
MILWAUKEE BUCKS-OKLAHOMA CITY THUNDER 102-122
I Thunder arrivano a Milwaukee falcidiati dai tanti infortuni, ma a compensare le molte assenze ci pensa uno Shai Gilgeous-Alexander a dir poco mostruoso da 40 punti, 11 assist, 7 rimbalzi e 16/19 dal campo. Sulle spalle dell’MVP Oklahoma City non lascia scampo ai Bucks, a cui servono a poco i 19 punti, 14 rimbalzi e 7 assist del solito Giannis Antetokounmpo
SACRAMENTO KINGS-TORONTO RAPTORS 109-122
A Sacramento la resistenza di Kings dura un tempo, perché dopo l’intervallo lungo Toronto cambia marcia e schiaccia i padroni di casa sotto la guida del duo formato da Scottie Barnes e Brandon Ingram, autori di 23 punti a testa. Russell Westbrook, che chiude a sua volta con 23 punti, è l’ultimo dei suoi ad arrendersi
LA CLASSIFICA A EST
A Est vincono tutte le prime 5 in classifica, mentre la sconfitta interna contro i Thunder allontana sempre di più Milwaukee dalla zona play-in
LA CLASSIFICA A OVEST
Oklahoma City vince anche in casa dei Bucks e si conferma per l'ennesima volta capolista solitaria della Western Conference, la sconfitta in volata contro gli Hawks invece rischia di costate cara a Memphis, al momento fuori dalla zona play-in a Ovest