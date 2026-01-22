A Charlotte, i Cavs mettono subito in chiaro le cose già dal 1° quarto, mettendo le mani sulla partita e trovando poi 24 punti dal solito Donovan Mitchell e la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Evan Mobley. Agli Hornets non bastano invece i 24 di Brandon Miller e la doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi di Kon Knueppel

