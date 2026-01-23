NBA, risultati della notte: i Clippers resistono ai Lakers, Philadelphia batte HoustonHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Clippers vincono il derby di Los Angeles contro i Lakers resistendo a tutti i tentativi di rimonta dei gialloviola, guidati dai 24 punti di Kawhi Leonard. Philadelphia ha bisogno di un tempo supplementare ma batte Houston con 36 punti di Tyrese Maxey, Dallas supera Golden State nonostante i 38 di Steph Curry. Pesanti ko interni per Orlando con Charlotte e Minnesota con Chicago, vincono San Antonio a Salt Lake City e Denver a Washington. Bene Simone Fontecchio con 17 punti, ma Miami perde a Portland: di seguito tutti i risultati e gli highlights delle 8 gare della notte
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 97-124
Il ritorno in quintetto di LaMelo Ball spinge gli Hornets a una larghissima vittoria sul campo dei Magic, approfittando di un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 20 punti di Brandon Miller. Ball ne mette 16 con 6 rimbalzi e 7 assist dopo la pessima prestazione dell’ultima partita contro Cleveland, spingendo subito i suoi sul 35-20 dopo un quarto toccando anche il +33 nel corso del match. Ai Magic, alle prese coi soliti problemi al tiro (33% dal campo e 5/19 da tre nel primo tempo) non servono i 23 di Paolo Banchero e i 21 di Desmond Bane
PHILADELPHIA 76ERS-HOUSTON ROCKETS 128-122 OT
Serve un tempo supplementare ai Sixers per avere ragione dei Rockets e interrompere la loro striscia di tre vittorie in fila. Tyrese Maxey si vede stoppare (non senza polemiche) il suo potenziale canestro della vittoria a 13.2 secondi dalla fine dei regolamentari, ma segna 6 dei suoi 36 punti nel supplementare e spinge i suoi al successo insieme alla tripla doppia di Joel Embiid (32 punti, 15 rimbalzi e 10 assist). Ai texani non bastano i 36 di Kevin Durant e i 17 di Amen Thompson
WASHINGTON WIZARDS-DENVER NUGGETS 97-107
Peyton Watson continua il suo momento magico regalandosi il suo massimo in carriera da 35 punti, aiutando i Nuggets a evitare la prima striscia da tre sconfitte della loro stagione. Jamal Murray ne aggiunge 24 e Jonas Valanciunas 16 dopo aver saltato le ultime 11 partite per un problema al polpaccio, mentre i padroni di casa non vanno oltre i 20 punti di Kyshawn George e i 19 di Tre Johnson, perdendo l’ottava partita in fila
DALLAS MAVERICKS-GOLDEN STATE WARRIORS 123-115
In questa stagione i Mavs non avevano mai vinto quattro partite in fila, ma ci riescono superando Golden State alla seconda sconfitta nelle due gare affrontate dopo l’infortunio di Jimmy Butler. Naji Marshall pareggia i suoi massimi stagionali con 30 punti e 9 assist seguito dai 21 con 11 rimbalzi di Cooper Flagg e i 21 di Max Christie, mentre agli ospiti non basta uno strepitoso Steph Curry da 38 punti e 8/15 da tre — diventando il primo giocatore di sempre con 10.000 triple tentate in carriera
MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHICAGO BULLS 115-120
Pesante ko interno per i T’Wolves, che si fanno rimontare 14 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo e non capitalizzano su un parziale di 13-0 nel quarto periodo, venendo battuti dai 22 punti di Coby White, i 21 di Josh Giddey e i liberi decisivi convertiti da Jalen Smith nel finale. I 30 punti di Julius Randle e i 20 a testa di Anthony Edwards e Naz Reid non evitano la quarta sconfitta in fila dei T’Wolves, mentre per Chicago sono tre i successi consecutivi
UTAH JAZZ-SAN ANTONIO SPURS 109-126
Quarto successo nelle ultime cinque per gli Spurs, che si affidano a un De’Aaron Fox da 31 punti e a un Victor Wembanyama da 26 con 13 rimbalzi e 5 stoppate per avere la meglio sui Jazz. Jusuf Nurkic firma la sua seconda tripla doppia consecutiva con 17 punti, 11 rimbalzi e 14 assist (career high), ispirando i 25 punti di Ace Bailey e i 23 di Keyonte George, ma nel quarto periodo gli Spurs mettono assieme un maxi-parziale da 27-10 e chiudono definitivamente i conti
LA CLIPPERS-LOS ANGELES LAKERS 112-104
I Clippers resistono a tutti i tentativi di rimonta dei Lakers e vincono il derby di Los Angeles continuando il loro momento positivo (14 vittorie nelle ultime 17 partite). Kawhi Leonard torna in campo per metterne 24 insieme ad altri sei compagni in doppia cifra tra cui un Ivica Zubac da 18+19 rimbalzi (10 in attacco) e i 18 con 10 assist di James Harden. Ai Lakers, finiti sotto anche di 26 punti nel match, non bastano i 32 di Luka Doncic e i 23 di LeBron James, protagonisti dei due parziali da 19-7 e da 11-2 che li aveva riportati fino al -3, ma senza completare la rimonta
PORTLAND TRAIL BLAZERS-MIAMI HEAT 127-110
Quarto successo consecutivo per i Blazers, che approfittano dei 27 punti di Shaedon Sharpe e i 20 di Deni Avdija (uscito per un problema alla schiena) per confermarsi come la miglior squadra del mese di gennaio (9-2 il record, nessuno come loro) e tornando sopra il 50% di vittorie per la prima volta dal 2020-21. Bam Adebayo segna 32 punti e Norman Powell ne aggiunge 18, mentre Simone Fontecchio conferma il suo buon momento individuale realizzando 17 punti con 7/11 al tiro (di cui 3/6 da tre) insieme a 4 rimbalzi, 3 assist e un recupero in quasi 25 minuti
