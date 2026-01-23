Pesante ko interno per i T’Wolves, che si fanno rimontare 14 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo e non capitalizzano su un parziale di 13-0 nel quarto periodo, venendo battuti dai 22 punti di Coby White, i 21 di Josh Giddey e i liberi decisivi convertiti da Jalen Smith nel finale. I 30 punti di Julius Randle e i 20 a testa di Anthony Edwards e Naz Reid non evitano la quarta sconfitta in fila dei T’Wolves, mentre per Chicago sono tre i successi consecutivi

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA