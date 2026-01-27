Introduzione

Guidati dai 46 punti, 7 rimbalzi e 11 assist di un magico Luka Doncic, i Lakers vincono la terza partita nelle ultime quattro, passando sul campo di Chicago. Minnesota "vendica" il ko di ieri e batte una Golden State priva di Curry e Green, Cleveland supera di nuovo Orlando grazie ai 45 punti di Donovan Mitchell. Houston batte Memphis con 33 a testa di Alperen Sengun e Kevin Durant, Boston resiste al tentativo di rimonta di Portland. Larghe vittorie per Atlanta e Charlotte in due gare anticipate per il maltempo: tutti i risultati e gli highlights delle 7 gare della notte