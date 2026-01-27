NBA, risultati della notte: i Lakers passano a Chicago, rivincita T'Wolves su Golden StateNBA
Introduzione
Guidati dai 46 punti, 7 rimbalzi e 11 assist di un magico Luka Doncic, i Lakers vincono la terza partita nelle ultime quattro, passando sul campo di Chicago. Minnesota "vendica" il ko di ieri e batte una Golden State priva di Curry e Green, Cleveland supera di nuovo Orlando grazie ai 45 punti di Donovan Mitchell. Houston batte Memphis con 33 a testa di Alperen Sengun e Kevin Durant, Boston resiste al tentativo di rimonta di Portland. Larghe vittorie per Atlanta e Charlotte in due gare anticipate per il maltempo: tutti i risultati e gli highlights delle 7 gare della notte
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-INDIANA PACERS 132-116
Indiana rimane sempre avanti nel punteggio fino a toccare il massimo vantaggio sul +15 esattamente a metà terzo quarto, ma da lì in poi gli ospiti si fermano del tutto e la gara finisce con un maxi-parziale da 62-31 per gli Hawks. I padroni di casa hanno sette giocatori in doppia cifra guidati dai ventelli di CJ McCollum (23), Dyson Daniels (22) e Nickeil Alexander-Walker (21), mentre i Pacers non vanno oltre i 26 punti del solito Pascal Siakam e tornano a perdere in una gara anticipata nell’orario per via delle avverse condizioni meteo che stanno provocando problemi in giro per gli Stati Uniti
CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 130-93
Philadelphia si presenta a Charlotte senza Embiid e Paul George, ma di fatto nessuno dei Sixers scende davvero in campo in una sfida in cui gli Hornets toccano il +30 nel primo tempo e il +50 nel secondo. I padroni di casa mandano tutto il quintetto in doppia cifra guidato dai 30 punti in 27 minuti di Brandon Miller, mentre i Sixers non vanno oltre i 17 di Kelly Oubre in una gara completamente da dimenticare per la squadra di coach Nurse
CLEVELAND CAVALIERS-ORLANDO MAGIC 114-98
La quarta vittoria consecutiva dei Cavs porta l’assoluta firma di Donovan Mitchell, che dopo aver segnato 36 punti contro i Magic lo scorso sabato concede il bis mettendone 45 punti per rispondere ai 37 di Paolo Banchero al suo massimo stagionale. Gli sforzi del numero 5 non evitano però la terza sconfitta in fila dei Magic, che non riescono a capitalizzare sul +13 toccato nel corso del primo tempo complici le giocate di Mitchell e i 20 con 9 rimbalzi di Evan Mobley
BOSTON CELTICS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 102-94
I Celtics chiudono il primo quarto avanti di 21 lunghezze e non si voltano più indietro, pur subendo la rimonta dei Blazers che si riportano fino al -5 prima di crollare definitivamente. Payton Pritchard chiude con un canestro sulla sirena sia il primo che il secondo quarto ed è il migliore dei suoi con 23 punti seguito dai 20 di Jaylen Brown, mentre agli ospiti — privi del leader Deni Avdija — non bastano i 19 di Jerami Grant e i 15 di Donovan Clingan
CHICAGO BULLS-LOS ANGELES LAKERS 118-129
Terza vittoria nelle ultime quattro gare per i Lakers, che fermano il buon momento dei Bulls (reduci da 4 vittorie in fila) grazie alle proprie stelle. LeBron James segna 20 dei suoi 24 punti nel solo primo tempo e Rui Hachimura ne aggiunge 23 dalla panchina, ma è Luka Doncic in versione “Magic” a guidare i gialloviola con 46 punti, 7 rimbalzi e 11 assist, spingendo i suoi anche sul +20 prima di chiudere i conti nel quarto periodo. Ai Bulls non servono i 23 di Coby White e i 20 di Ayo Dosunmu
HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES 108-99
Dopo tre quarti in sostanziale equilibrio, è un parziale di 21-9 per aprire il quarto quarto a spezzare in due la partita e girarla in favore dei Rockets, guidati dai 33 punti a testa realizzati da Alperen Sengun e Kevin Durant. Per i texani si tratta della quinta vittoria nelle ultime sei, infliggendo invece il terzo ko in fila ai Grizzlies che non vanno oltre i 17 di Jaren Jackson Jr e Santi Aldama in una gara certamente non entusiasmante per precisione offensiva (7/37 dall’arco per Memphis, 11/37 per Houston)
MINNESOTA TIMBERWOLVES-GOLDEN STATE WARRIORS 108-83
Dopo il ko del giorno precedente, Minnesota si prende la rivincita e batte una Golden State fortemente rimaneggiata. Gli Warriors infatti tengono a riposo sia Steph Curry che Draymond Green, mentre Anthony Edwards dà forfait all’ultimo per il problema al piede con cui sta convivendo da tempo. A quel punto sono i 18 punti di Julius Randle e la doppia doppia da 15 punti e 17 rimbalzi di Rudy Gobert a fare la differenza per interrompere una striscia di cinque sconfitte in fila, mentre Golden State non va oltre i 13 di Quinten Post nella peggior serata al tiro della stagione (9/39 da tre pari al 23.1%)
LA CLASSIFICA A EST
Boston prova a tenere a distanza Toronto e New York, mentre Cleveland è più vicina al quarto posto dei Knicks che non al sesto occupato da Philadelphia. Orlando continua a galleggiare attorno al 50%, mentre il successo di Atlanta permette di mettere tre gare di distanza dall’11° posto di Milwaukee — che deve guardarsi le spalle dagli Hornets in crescita
LA CLASSIFICA A OVEST
Houston e Minnesota rispondono prontamente alla vittoria dei Lakers per mantenere invariate le posizioni dalla 4 alla 6 nella Western Conference, mentre Golden State perde l’occasione di riavvicinarsi a Phoenix. Memphis lascia l’11° posto in favore di Dallas, ma i Clippers continuano a mantenere vantaggio per il torneo play-in
