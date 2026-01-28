Introduzione
Nella giornata di ieri erano stati resi noti i nomi dei convocati per il Rising Stars che si terrà all’All-Star Game tra poco più di due settimane, e nella notte i coach designati per le quattro squadre di giovani stelle che si affronteranno a Los Angeles hanno fatto le loro scelte. Ecco i roster completi di Team Melo, Team T-Mac, Team Vince e Team Austin
Quello che devi sapere
IL FORMATO DEL RISING STARS 2026
Come lo scorso anno, il Rising Stars vedrà protagoniste quattro squadre: tre formate da giocatori del primo e del secondo anno scelti con un Draft apposito dalle leggende Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady, che saranno anche allenatori onorari delle squadre, e una formata da giocatori della G League guidata da Austin Rivers. Si terranno due semifinali con un target score di 40 punti (vince chi arriva primo a 40) e una finale tra le due squadre vincenti con un target score di 25
LE SCELTE DEI COACH
Nella notte Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady si sono dati battaglia in una sorta di Draft che ha di fatto prendere forma alle rispettive squadre, mentre Austin Rivers aveva già chiaro quali giocatori tra stelle della G League avrebbe allenato durante il quadrangolare all’Intuit domenica
TEAM MELO
- Stephon Castle, San Antonio Spurs
- Donovan Clingan, Portland Trail Blazers
- Jeremiah Fears, New Orleans Pelicans
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks
- Dylan Harper, San Antonio Spurs
- Collin Murray-Boyles, Toronto Raptors
- Reed Sheppar, Houston Rockets
TEAM T-MAC
- Tre Johnson, Washington Wizards
- Kon Knueppel, Charlotte Hornets
- Ajay Mitchell, Oklahoma City Thunder
- Alex Sarr, Washington Wizards
- Cam Spencer, Memphis Grizzlies
- Jaylon Tyson, Cleveland Cavaliers
- Kel’el Ware, Miami Heat
TEAM VINCE
- Matas Buzelis, Chicago Bulls
- Cedric Coward, Memphis Grizzlies
- Egor Demin, Brooklyn Nets
- VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
- Kyshawn George, Washington Wizards
- Derik Queen, New Orleans Pelicans
- Jaylen Wells, Memphis Grizzlies
TEAM AUSTIN
- Sean East II, Salt Lake City Stars
- Ron Harper Jr., Maine Celtics
- David Jones Garcia, Austin Spurs
- Yanic Konan Niederhauser, San Diego Clippers
- Alijah Martin, Raptors 905
- Tristen Newton, Rio Grande Valley Vipers
- Yang Hansen, Rip City Remix