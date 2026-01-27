Offerte Sky
NBA Rising Stars 2026: tutti i giocatori convocati per l'All-Star Weekend

NBA fotogallery
29 foto
©Getty

La NBA ha annunciato i 28 giocatori che prenderanno al Rising Stars, con un quadrangolare formato da tre squadre con i migliori rookie e sophomore e a una selezione di giocatori della G League. Le 3 squadre verranno capitanate da Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady che giovedì terranno il Draft dei 21 giocatori NBA, mentre la squadra della G League verrà guidata da Austin Rivers. Ecco tutti i convocati per la sfida in diretta su Sky nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, con repliche in italiano

