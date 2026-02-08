OKC gioca un ottimo primo tempo toccando anche il +15, ma nella ripresa Houston cambia marcia con un terzo quarto da 34-22 e approfitta delle assenze di Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Ajay Mitchell per vincere sul campo dei campioni in carica. Alperen Sengun firma una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, leader di un quintetto tutto in doppia cifra in cui spiccano anche i 26 di Tari Eason e i 22 con 10 rimbalzi di Jabari Smith Jr. I Thunder pagano le assenze perdendo la seconda partita consecutiva nonostante i 23 punti di Cason Wallace e i 21 dalla panchina di Isaiah Joe