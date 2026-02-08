Introduzione
Una gran ripresa permette a Houston di vincere sul campo dei campioni in carica di OKC, privi di Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Ajay Mitchell. Alperen Sengun realizza una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 11 assist ispirando i 26 di Tari Eason e i 22 di Jabari Smith Jr, mentre ai Thunder non bastano i 23 di Cason Wallace. A Brooklyn i Nets fanno quello che vogliono contro una versione ridottissima degli Washington Wizards, vincendo senza difficoltà.
Quello che devi sapere
BROOKLYN NETS-WASHINGTON WIZARDS 127-113
Brooklyn gioca un primo tempo assolutamente dominante andando all’intervallo avanti di 33 lunghezze sull’80-47, gestendo poi il vantaggio per il resto della partita approfittando delle tante assenze in casa Wizards (solo 8 giocatori a disposizione e sostanzialmente nessuno dei titolari). Michael Porter Jr. è il miglior realizzatore dei padroni di casa a quota 23 punti insieme ad altre sei compagni in doppia cifra, mentre per gli Wizards è il solito Will Riley (27 punti) a togliersi qualche soddisfazione
OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKETS 106-112
OKC gioca un ottimo primo tempo toccando anche il +15, ma nella ripresa Houston cambia marcia con un terzo quarto da 34-22 e approfitta delle assenze di Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Ajay Mitchell per vincere sul campo dei campioni in carica. Alperen Sengun firma una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, leader di un quintetto tutto in doppia cifra in cui spiccano anche i 26 di Tari Eason e i 22 con 10 rimbalzi di Jabari Smith Jr. I Thunder pagano le assenze perdendo la seconda partita consecutiva nonostante i 23 punti di Cason Wallace e i 21 dalla panchina di Isaiah Joe