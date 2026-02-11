In una gara con 16 parità e 39 avvicendamenti nella guida del punteggio (record in questa stagione NBA) sono i Pacers a uscirne vincenti, conquistando solamente la loro quarta vittoria in trasferta della stagione. Dopo due tiri liberi di Karl-Anthony Towns a 2 decimi dalla fine dei regolamentari che hanno forzato il supplementare, i Pacers hanno segnato i primi 9 punti dell’overtime e hanno resistito agli 8 realizzati nell’arco degli ultimi 20 secondi dai parte dei Knicks, guidati dai 40 punti di Jalen Brunson e la seconda tripla doppia stagionale di Josh Hart (15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist). I 30 punti di Pascal Siakam e gli altri sette giocatori in doppia cifra sono però valsi una vittoria di assoluto prestigio per i Pacers, grazie anche ai 43 punti della panchina contro i 18 di quella dei Knicks

