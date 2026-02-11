NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via i Lakers, New York ko con IndianaHIGHLIGHTS NBA
Victor Wembanyama segna 37 dei suoi 40 punti in un primo tempo mostruoso in cui gli Spurs spazzano via i Lakers privi di tutti i loro migliori giocatori. New York e Indiana danno vita a una battaglia risolta solo al supplementare in favore dei Pacers, che resistono ai 40 punti realizzati da Jalen Brunson. Phoenix infligge a Dallas l'ottava sconfitta consecutiva, Houston batte i Clippers con 48 punti della coppia Durant-Sengun. Di seguito il racconto e gli highlights delle quattro partite della notte
NEW YORK KNICKS-INDIANA PACERS 134-137 OT
In una gara con 16 parità e 39 avvicendamenti nella guida del punteggio (record in questa stagione NBA) sono i Pacers a uscirne vincenti, conquistando solamente la loro quarta vittoria in trasferta della stagione. Dopo due tiri liberi di Karl-Anthony Towns a 2 decimi dalla fine dei regolamentari che hanno forzato il supplementare, i Pacers hanno segnato i primi 9 punti dell’overtime e hanno resistito agli 8 realizzati nell’arco degli ultimi 20 secondi dai parte dei Knicks, guidati dai 40 punti di Jalen Brunson e la seconda tripla doppia stagionale di Josh Hart (15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist). I 30 punti di Pascal Siakam e gli altri sette giocatori in doppia cifra sono però valsi una vittoria di assoluto prestigio per i Pacers, grazie anche ai 43 punti della panchina contro i 18 di quella dei Knicks
HOUSTON ROCKETS-LA CLIPPERS 102-95
I Rockets cambiano marcia all’inizio del quarto periodo con un parziale di 7-0 e portano a casa il successo contro i Clippers, che dopo aver vinto a Minneapolis non riescono a conquistare la vittoria anche a Houston nonostante i 24 punti di Kawhi Leonard. A guidare i Rockets sono i 26 punti di Kevin Durant e i 22 di Alperen Sengun, costringendo coach Tyronn Lue a svuotare la sua panchina con ancora 5 minuti da giocare. Debutto in maglia Clippers per Bennedict Mathurin con 9 punti e 7 rimbalzi in 26 minuti
PHOENIX SUNS-DALLAS MAVERICKS 120-111
Un primo quarto da 36-16 basta e avanza ai Suns per infliggere ai Mavs l’ottava sconfitta consecutiva (non accadeva dal 2016). Devin Booker ne segna 19 alle spalle di un Dillon Brooks da 23 punti toccando anche il +31 nel corso della partita, pur concedendo agli ospiti di rientrare fino al -6 a 2:09 dal termine guidati dai 31 di Naji Marshall e i 27 di Cooper Flagg. Un paio di giocate di Booker hanno però tenuto a bada la rimonta furiosa dei texani, regalando il successo a Phoenix
LOS ANGELES LAKERS-SAN ANTONIO SPURS 108-136
I Lakers si presentano senza Doncic, LeBron, Reaves, Smart e Ayton e vengono assolutamente travolti dagli Spurs e da un Victor Wembanyama mostruoso. Gli ospiti mettono subito in chiaro le cose con un primo tempo da 84 punti contro i soli 55 realizzati dai padroni di casa: di quegli 84 ben 37 portano la firma di Wemby, autore del miglior primo tempo di questa stagione NBA e del migliore per gli Spurs nel 21° secolo. Il francese ne ha poi messi altri 3 nella ripresa andando a sedersi a quota 40 a gara ormai decisa, toccando anche il +41 contro una versione dei Lakers che non va oltre i 14 punti di Luke Kennard e Drew Timme
LA CLASSIFICA A EST
New York concede il secondo posto a Boston e ora ha solo una gara di vantaggio su Cleveland per difendere il terzo, mentre Indiana pur tornando al successo dopo quattro sconfitte in fila resta comunque ultima a Est
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio fortifica il secondo posto mentre Houston sale al terzo, approfittando del ko dei Lakers che rimangono al quinto con una sola gara di vantaggio su Phoenix settima, intervallati da Minnesota. Nonostante il ko i Clippers mantengono 4.5 gare di vantaggio su Memphis per il decimo posto che vale il play-in