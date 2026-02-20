NBA, risultati della notte: Detroit passa a New York, Denver ko all'ultimo secondoHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Un sontuoso Cade Cunningham da 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist guida Detroit al terzo successo su tre in stagione contro New York. I Clippers superano Denver all'ultimo secondo, ringraziando l'errore ai liberi di Jamal Murray e un clamoroso Bennedict Mathurin da 38 punti al suo debutto casalingo. Boston passa in casa di Golden State con la terza tripla doppia stagionale di Jaylen Brown, tutto facile per San Antonio a Austin contro Phoenix. Di seguito tutti i risultati e gli highlights delle dieci partite della notte
Quello che devi sapere
CHARLOTTE HORNETS-HOUSTON ROCKETS 101-105
È un Kevin Durant "vintage" a decidere la sfida di Charlotte in favore dei Rockets, capaci di rimontare da -11 nel primo tempo e di difendere 11 punti di vantaggio a 5 minuti dalla fine grazie alle giocate del loro campione. KD segna infatti 10 dei suoi 35 punti nel solo quarto periodo, tra cui 4 canestri su 4 dalla media distanza nel momento decisivo e i due liberi del +4 a 3.5 secondi dalla fine. Agli Hornets non bastano i 20 di Grant Williams e i 17 di un Brandon Miller da 1/12 da tre punti per evitare solo il secondo ko nelle ultime 13 partite
CLEVELAND CAVALIERS-BROOKLYN NETS 112-84
Sesto successo consecutivo per i Cavs, che portano a 11 su 12 il loro ruolino di marcia nell’ultimo periodo. Un primo quarto da 34-16 e un terzo da 32-19 permette ai padroni di casa di toccare il +43 e lasciare tutti i titolari a riposo nel quarto periodo. Donovan Mitchell è il migliore dei suoi con 17 punti e James Harden ne aggiunge 16 nella serata in cui i Cavs ritrovano anche Evan Mobley e Dean Wade. Gli ospiti invece, che hanno perso 20 delle ultime 25 partite, non vanno oltre i 14 di Michael Porter Jr
PHILADELPHIA 76ERS-ATLANTA HAWKS 107-117
Atlanta interrompe una striscia di tre sconfitte in fila battendo i Sixers per la terza volta in stagione, guidati dai 32 punti con 10 rimbalzi di Jalen Johnson e i 23 di CJ McCollum. A Philadelphia, priva di Joel Embiid, non bastano i 28 di Tyrese Maxey e i 20 di VJ Edgecombe, perdendo la quarta partita nelle ultime cinque complici i 54 punti in area concessi agli avversari
WASHINGTON WIZARDS-INDIANA PACERS 112-105
Nella sfida tra le due peggiori squadre della Eastern Conference sono gli Wizards ad avere la meglio grazie a un parziale di 14-0 nel quarto periodo, spinto soprattutto dai 13 punti a testa di Bub Carrington e Anthony Gill. Washington torna così a vincere dopo tre sconfitte in fila, mentre Indiana non va oltre i 19 punti con 14 rimbalzi e 7 assist di Jarace Walker, rimanendo all’ultimo posto in classifica a Est
NEW YORK KNICKS-DETROIT PISTONS 111-126
Il big match della Eastern Conference viene dominato in lungo e in largo da Cade Cunningham. L’All-Star dei Pistons mette la firma su una prestazione maestosa da 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist al Madison Square Garden guidando Detroit alla terza vittoria su tre in stagione contro i Knicks che li hanno eliminati ai playoff lo scorso anno, per di più senza Jalen Duren e Isaiah Stewart per via delle sospensioni. Jalen Brunson ne mette 30 e Karl-Anthony Towns 21 con 11 rimbalzi, ma un terribile 23% dall’arco dei padroni di casa non mette mai in discussione il risultato, con Detroit avanti anche di 19 nel quarto periodo
CHICAGO BULLS-TORONTO RAPTORS 101-110
Sono i 31 punti di Brandon Ingram a guidare Toronto all’ottava vittoria nelle ultime 12 partite, seguito dai 14 di Scottie Barnes, Immanuel Quickley e Ja’Kobe Walter. Chicago, priva del suo allenatore Billy Donovan alle prese con un lutto in famiglia, perde la settima partita consecutiva nonostante i 20 punti di Anfernee Simons e i ritorni in campo di Josh Giddey e Tre Jones dai rispettivi infortuni muscolari, ma senza davvero impensierire i Raptors
SAN ANTONIO SPURS-PHOENIX SUNS 121-94
Davanti al pubblico di Austin (dove da anni San Antonio gioca qualche partita di regular season), gli Spurs mettono su uno show per travolgere i Suns e conquistare la settima vittoria consecutiva. Steph Castle (20 punti) e Victor Wembanyama (17 con 11 rimbalzi e 5 stoppate) guidano i neroargento al successo approfittando anche delle assenze in casa Phoenix, che già priva di Dillon Brooks (sospeso) e Grayson Allen (caviglia) ha perso Devin Booker dopo soli 9 minuti per un dolore all’anca. Il migliore degli ospiti è stato Jalen Green con 26 punti, crollando però a inizio ripresa sotto i colpi di un parziale da 13-0 dei "padroni di casa in trasferta"
GOLDEN STATE WARRIORS-BOSTON CELTICS 110-121
Golden State non ritrova Steph Curry dopo la pausa per l’All-Star Weekend e Boston ne approfitta, passando a San Francisco con il massimo vantaggio di +34 nel corso del match. Jaylen Brown firma la sua terza tripla doppia della stagione con 23 punti, 15 rimbalzi e 13 assist accompagnato dai 26 di Payton Pritchard per conquistare la settima vittoria nelle ultime 8 gare. Il grande ex di serata, Kristaps Porzingis, fa il suo debutto con Golden State realizzando 12 punti insieme ai 18 di De’Anthony Melton e i 17 a testa di Will Richard e Gui Santos, ma gli Warriors non tornano mai sotto la doppia cifra di svantaggio
SACRAMENTO KINGS-ORLANDO MAGIC 94-131
La pausa per l’All-Star Weekend non aiuta i Kings, che al ritorno in campo subiscono la 15^ sconfitta consecutiva realizzando un nuovo record negativo di franchigia, quando si chiamavano ancora Royals e giocavano a Cincinnati. Orlando pesca una serata da 27 triple a segno (mai successo nella storia dei Magic) guidata dalle 5 di un Paolo Banchero da 30 punti insieme ai 20 di Anthony Black. Ai Kings, privi di Zach LaVine e Domantas Sabonis per il resto della stagione, non bastano i 17 con 14 rimbalzi del rookie Maxime Raynauld
LA CLIPPERS-DENVER NUGGETS 115-114
La partita più combattuta della notte è quella tra Clippers e Nuggets, risolta solamente all’ultimo secondo quando Jamal Murray riesce a procurarsi tre tiri liberi per pareggiare i conti e mandare la sfida all’overtime. Il canadese segna i primi due ma sbaglia il terzo, regalando così la vittoria ai Clippers nonostante i suoi 20 punti e i 22 con 17 rimbalzi di un Nikola Jokic piuttosto impreciso (9/22 dal campo e 4/7 ai liberi). Il dominatore del match si chiama però Bennedict Mathurin, che al suo debutto casalingo con la nuova maglia ne mette 38 uscendo dalla panchina come non era mai riuscito nessuno nella storia dei Clippers
LA CLASSIFICA A EST
Detroit fortifica ulteriormente il primo posto a Est davanti a Boston, mentre Cleveland aggancia New York a un record di 35-21. Toronto segue a due gare di distanza, mentre Orlando torna a insidiare il sesto posto di Philadelphia. Atlanta scavalca Charlotte al nono posto, Indiana invece rimane in ultima posizione
LA CLASSIFICA A OVEST
Il ko di Denver permette a Houston di salire al quarto posto, mentre alle loro spalle le distanze sono sempre più ridotte. I Clippers salgono in nona posizione scavalcando Portland, mentre il 15° ko consecutivo dei Kings li relega in ultimissima posizione col peggior record della NBA