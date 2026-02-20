Sesto successo consecutivo per i Cavs, che portano a 11 su 12 il loro ruolino di marcia nell’ultimo periodo. Un primo quarto da 34-16 e un terzo da 32-19 permette ai padroni di casa di toccare il +43 e lasciare tutti i titolari a riposo nel quarto periodo. Donovan Mitchell è il migliore dei suoi con 17 punti e James Harden ne aggiunge 16 nella serata in cui i Cavs ritrovano anche Evan Mobley e Dean Wade. Gli ospiti invece, che hanno perso 20 delle ultime 25 partite, non vanno oltre i 14 di Michael Porter Jr

